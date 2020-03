Norge kan bli delt i to over lengre tid: – En ekstra grunn til å holde seg der man er

Statens vegvesen melder at E6 over Kvænangsfjellet kan bli helt stengt fra mandag ettermiddag og hele tirsdag. Dette betyr at Finnmark er avstengt fra resten av landet.

Tidligere har det vært mulig med omkjøring via Finland, men det er ikke mulig nå på grunn av koronatiltak.

– Vi har hatt svært krevende kjøreforhold og mange stengninger både de siste dagene og hele denne vinteren. Det spesielle akkurat nå er at værprognosene tyder på at E6 over Kvænangsfjellet kan bli langvarig stengt, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen i ved Vegtrafikksentralen Nord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Mandag ettermiddag var det kolonnekjøring og stengte veier flere steder i hele Nord-Norge på grunn av uvær. Statens vegvesen er usikkre på hvor lenge det er mulig å opprettholde dette, da det er meldt veldig dårlig vær mandag kveld og hele tirsdag.

Veiåker Nilsen oppfordrer folk til å undersøke koronareglene i Norge og Finland før man begir seg ut på veien.

– Været og kjøreforholdene er en ekstra grunn til å holde seg der man er, sier Veiåker Nilsen.

– Posten skal frem

Det er også utfordringer med å få levert post i Finnmark, når uværet skaper stengte veier og dermed en del forsinkelser for levering av post, varer og gods.

– Vinteren har klort seg fast nordpå. Det er mye snø og kraftig vind, noesom gjør at flere veier og fjelloverganger er stengt. En konsekvens av det er at det må påregnes en del forsinkelser på leveranser av pakker, post og gods i Troms og Finnmark, forklarer pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Han sier de prøver å finne løsninger, og at det forhåpentligvis ikke er snakk om mer enn én dags forsinkelse på post og varer til Troms og Finnmark.

Som en løsning kjøres varer og post som skal til Finnmark via Finland, nå som E6 Kvænangsfjellet er stengt.

– Vi må stå i den samme kolonnen som de andre, men vi prøver å finne løsninger der det lar seg gjøre. Slik som nå når Kvænangsfjellet er stengt så har vi kjørt om Finland for å komme inn til Finnmark.