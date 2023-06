Den russiske fiskerisjefen anklager Norge for å holde igjen russiske fiskefartøy

– Norge holder igjen fiskefartøyene våre, og det er ulovlig. Vi håper fornuften vil seire, og at de vil reparere dem og la dem seile. Hvis ikke vil det være et ulovlig beslag av eiendom.

Det sier Ilja Sjestakov. Han leder det statlige russiske fiskeribyrået og er i praksis landets fiskeriminister.

Den russiske tråleren «Saami» foran skroghallen til Kimek i Kirkenes. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han mener at Norge holder igjen seks fiskefartøy på norske verft. Sjestakov vil ha dem hjem til Russland for å gjøre ferdig reparasjonene.

Det skriver det russiske informasjonsbyrået B-port.

Sjestakov har diskutert saken med guvernøren i Murmansk oblast, fylket som grenser til Norge.

Her ligger de seks russiske fiskefartøyene: Ekspander/minimer faktaboks Tromsø: Fiskefartøyet «Stakfell» er på reparasjon hos Tromsø mekaniske. Kirkenes: Fiskefartøyene «Saami» og «Glacier Enterprise» er på reparasjon hos Kimek. Båtsfjord: Fiskefartøyene «Kapitan Geratsjenko», «Serjanin II» og «Zvezda Murmana» er på reparasjon hos Barents Skipsservice. Anno 09.06.2023 Kilde: Marinetraffic.com

På stedet hvil

Skipsverftet Kimek i Kirkenes, har etter sanksjonene mot Russland fortsatt å reparere russiske fiskefartøy, men for en måned siden kom regjeringen med en påminnelse om at det hadde de ikke lov til.

De 84 ansatte på Kimek sto i fare for å miste jobben, da de i lang tid ventet på svaret fra Utenriksdepartementet (UD) om de kunne fortsette arbeidet på de russiske fiskefartøyene.

Nå ligger det to russiske fiskefartøy inne til reparasjon. Verftet har fått tillatelse av UD til å gjøre dem sjøklare. Men UD har sagt nei til blant annet sandblåsing, maling og montering av anoder.

Med det får ikke Kimek fullført reparasjonene på fiskefartøyene, og er med det like langt.

For å oppfylle kravene til den internasjonale maritime organisasjonen (IMO), må dette på plass. I en rapport gjort av Tveten Marin AS skriver de at «sandblåsing og maling er direkte knyttet mot skipets sikkerhet i sjøen».

Foto: Gunnar Sætra / NRK

– UD mener at vi skal sjøsette båten «Saami» i en tilstand vi ikke kan gå god for. Den kommer til å bli et vrak på kort tid, sier Greger Mannsverk.

Han er direktør på Kimek, og forklarer dersom de ikke får montert anoder, som sørger for at skroget ikke ruster, vil det gå galt.

– Jeg frykter at dette vraket kommer til å bli liggende ved Kimeks kai, og synke der. For rederen vil aldri komme og hente den i nåværende tilstand.

Protokoll fiskeriforhandlinger Norge-Russland 2018 undertegnes. Ilja Sjestakov på vegne av Russland, assisterende departementsråd Arne Benjaminsen for Norge. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik står bak Benjaminsen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Avventer kommentar

NRK var i kontakt med Utenriksdepartementet på fredag. De hadde ikke muligheten til å gi et svar på anklagene fra den russiske fiskerisjefen, Ilja Sjestakov.

UD opplyser at de vil kommentere saken i starten av neste uke.

Ifølge norske myndigheter er målet med de omfattende sanksjonene å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina.

– Vi må opprettholde presset på den russiske regjeringen og dens støttespillere. Sanksjonene rammer Russland økonomisk og forhindrer at viktige innsatsvarer når fram til den russiske krigsindustrien. Norge står sammen med Europa og har sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker. Vi støtter og er solidariske med ukrainernes frihetskamp, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding da Norge innførte en ny runde med sanksjoner mot det russiske regimet i begynnelsen av april.