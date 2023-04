– Det har vært mye snakk om at vi er historieløse og at ingen lenger bryr seg om 17.mai. Men for oss handler det ikke om det, sier en reiseklar Tanja Lund-Lyngmo.

Sammen med en vennegjeng på til sammen 22 personer i stort og smått, dropper hun bunad og Blåbærrulade på 17. mai i år.

I stedet blir det Hellas, solkrem og bassengdrink.

Altaværingen er en av svært mange nordmenn som velger å bruke en rekke inneklemte fridager rundt nasjonaldagen, til en litt lengre utenlandsreise.

– Det er ikke bare det at vi reiser vekk fra 17. mai, men også det at vi så muligheten til to uker med sol og varme, uten at vi måtte søke ungene ut av skolen, sier tobarnsmora.

Satt opp ekstrafly til Syden

Både SAS og Norwegian melder om usedvanlig stor pågang nettopp i år.

Norwegian har faktisk satt opp flere ekstraruter, som følge av etterspørselen. Spesielt ser selskapet at reiser til Spania, Italia og Frankrike frister.

– Grunnet stor pågang har vi valgt å sette opp ekstraavganger til Barcelona, Palma og Malaga for å dekke etterspørselen i denne perioden, sier Eline Hyggen Skari, seniorkommunikasjonsrådgiver hos Norwegian.

Eline Hyggen Skari, seniorkommunikasjonsrådgiver i Norwegian. Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon

Hun forteller at de ser en økning i bestillinger fra 12. mai og de påfølgende dagene med retur søndag 21. mai.

– Dette handler nok om at det er mange inneklemte fridager akkurat i år rundt 17. mai, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Hun forteller at det ikke bare er reiser ut av landet, men også innenlands som har økt i år.

Må avlyse skolearrangement

For Altas del har Apollo satt opp direktefly til Hellas rett før 17. mai.

Det betyr at vintertrette finnmarkinger kommer seg fra skitne snøhauger, til Sydens sol og varme på fem timer.

Kristina Thomassen Abrahamsen bor i samme bydel som Lund-Lyngmo. Hun synes det er trasig at så mange drar bort på 17. mai.

– Jeg skal ikke klandre noen, men for vår del har det medført at det ikke er nok folk igjen til at vi får arrangert 17. mai på skolen i år, sier hun.

Kristina Thomassen Abrahamsen er redd nasjonaldagen vannes ut dersom flere og flere drar utenlands på 17. mai. Foto: Hanne Larsen / NRK

Hun synes det er trist på vegne av seg selv, men ikke minst datteren på 7 år og mange andre barn.

– Jeg synes kanskje vi tar litt for lett på de røde dagene. Ikke minst 17. mai, som er barnas dag, sier hun.

Lund-Lyngmo har barn på samme skole. I år skulle deres klasse stå for arrangementet. Hun synes det er trist at alt er avlyst.

– Men jeg tror ikke dette blir noen trend. Det er jo ikke hvert år man får så mange fridager rundt 17. mai, sier hun.

– Fratar barna samholdet

Leder for 17. mai-komiteen i Alta, May-Liss Thomassen, bekrefter at to barneskoler i Alta står uten arrangement i år, på grunn av at folk skal reise bort.

Hun forstår at det rent praktisk kan være forlokkende å reise bort når kalenderen byr på mange røde dager. Men:

– 17. mai er barnas store festdag. Å ta fra dem mulighet til å gå i tog for å prioritere en Syden-tur de kanskje ikke engang vet hva innebærer, det synes jeg er veldig synd.

– Mener du at de voksne tenker mer på egne behov her?

– De voksne tror kanskje at barna har behov for en Syden-tur. Men jeg tenker at de har behov for å være med skolekamerater, gå i tog og kjenne på samholdet som er på den dagen, sier hun.

Leder for 17. mai-komiteen i Alta, May-Liss Thomassen. Foto: Privat

Thomassen har heller ikke noe til overs for de som stikker til fjells.

– Nei, det er en tid for alt. Det å dra til fjells kan man kanskje gjøre når barna er blitt store, sier 17. mai-lederen.

– Leve her og nå

Tanja Lund-Lyngmo mener hun må kunne ta de valgene hun mener er best for sin familie, uten å bli påført dårlig samvittighet.

På spørsmål om hun kjenner på Jante-loven, sier hun:

– Jeg velger vel egentlig å ikke kjenne på den. Vi kan ikke la andre menneskers meninger diktere hva vi skal gjøre med våres liv, sier hun.

Tanja Lund-Lyngmo tror 17. mai som nasjonal festdag består selv om hun tar familien med til Syden i år. Foto: Hanne Larsen / NRK

Lund-Lyngmo er sikker på at 17. mai blir en høytidsdag, selv om familien velger å forlate fedrelandet.

– Jeg elsker 17. mai og blir rørt til tårer når kongefamilien kommer ut på balkongen. Vi vil se på TV på nett og få med oss stemninga, selv om vi er borte, sier tobarnsmora.