Nordkapp kommune vant over hotellkjeden Scandic

– Dette er en seier for allemannsretten og adgangen til norsk natur. Dette er en viktig dom for alle som ønsker enestående naturopplevelser i Norge, skriver kommunen i en pressemelding.

Etter en lengre konflikt om retten til Nordkapplatået, valgte hotellkjeden Scandic å saksøke Nordkapp kommune.

Og etter elleve dager i retten har nå Vestre Finnmark tingrett talt: Nordkapp kommune frifinnes, og får dermed medhold i at Scandic ikke skal få lov til å ta parkeringsavgift fra turistene.

Scandic Hotels AS må betale kommunens saksomkostninger med 1.620.458 kroner.

Rimelig sikker på utfallet

En som er veldig godt fornøyd med resultatet av dommen er kommunedirektør i Nordkapp, Stig Aspås Kjærvik:

SVÆRT GLAD: – Vi har stått i det og vi er svært glad for resultatet. Økonomisk betyr det også svært mye for en liten kommune, sier kommunedirektør i Nordkapp, Stig Aspås Kjærvik. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi har følt oss rimelig sikker på utfallet, for saken har tidligere vært vurdert grundig av blant annet statsforvalter og sivilombudsmannen. Og at vi skulle tolke friluftsloven så feil, det hadde vi vanskelig for å forstå.

– Egentlig er dette et angrep på friluftsloven, og sånn sett feil at det er Nordkapp kommune som er part i dette – det burde vært staten, sier Kjærvik.

En som er enig i at dette søksmålet er større enn kun én enslig kommune, er ordfører i Nordkapp, Jan Olsen:

– Det er ikke lett for en liten kommune å ta på seg ansvaret for allemannsretten og friluftsloven alene. Det har krevd en del ressurser.

Havnet i retten

Grunnen til at partene havnet i retten er at Nordkapp kommune i desember 2020 vedtok i kommunestyret at Scandic måtte stoppe innkrevingen av parkeringsavgift på Nordkapplatået. Noe hotellkjeden mente var et ugyldig vedtak.

Avgiften gir hotellkjeden 350 kroner per bobil og 200 kroner per personbil som parkerer ved platået.

Steile fronter

Konflikten har etterhvert også ført til steile fronter blant folk og naboer i Nordkapp. Striden om et av Norges mest kjente naturattraksjoner har splittet kommunen.

Det gikk til slutt så langt at det ble arrangert et fakkeltog for et varmere samfunn i september 2020.

HÅPER TING ROER SEG: Ordfører Jan Olsen i Nordkapp kommune håper at dommen kan bidra til et varmere lokalsamfunn. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Ordfører Jan Olsen sier til NRK at han håper dommen kan bidra til at ting roer seg i lokalsamfunnet:

– Nå har vi altså domstolens avgjørelse, fylkesmannens vedtak, direktoratets uttalelser og departementets tolkninger – alle i samme retning. Jeg håper at det lar seg akseptere at det vi har gjort er rett.