Partiet mener undersøkelsen strider med loven, da Sametinget i plenum ikke har gitt samtykke til den, og ønsker nå lovlighetskontroll.

Norske Samers Riksforbund (NSR), mener retorikken som brukes av Nordkalottfolket er blåst ut av proporsjonene.

Om og når saken eventuelt kommer opp i Vestre-Finnmark tingrett er ikke klart.

Kontrollutvalget er i gang med lovlighetskontroll av saken og vil konkludere den 29. januar.

– Vi har levert begjæring til tingretten, for å få stoppet undersøkelsen som Telemarksforskning skal gjøre, sier Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Vibeke Larsen.

Partiet reagerer på at Sametinget i forrige uke ga Telemarksforskning tillatelse til å undersøke kriteriene for innmelding i Sametingets valgmanntall.

For å melde seg inn i Sametingets valgmanntall må du svare ja på to kriterier. Det ene er at du oppfatter deg selv som same. Det andre er at du er barn av noen som står i manntallet, eller at du selv eller minst én av dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre snakket samisk hjemme.

Illustrasjon: Egil Ursin

Telemarkforskning skal i prosjektet blant annet finne ut av i hvilken grad de som besvarer undersøkelsen selv opplever å oppfylle kravene til innmelding valgmanntallet.

Bakgrunnen for undersøkelsen er NRKs avsløringer som viste at en rekke personer er blitt godkjent til Sametingets valgmanntall uten å være samer.

Ønsker lovlighetskontroll

Å granske valgmanntallet har altså ikke falt ikke i god jord hos alle partiene på Sametinget. Nordkalottfolket beskriver undersøkelsen som «sameinkvisisjon» og «moderne skallemåling».

– Man skal sende ut et spørsmål til alle i valgmanntallet og spørre om de og slekten er samisk. Allerede i starten går man ut og mistenkeliggjør alle som har meldt seg inn i valgmanntallet, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget.

Partiet mener undersøkelsen strider med loven, da Sametinget i plenum ikke har gitt samtykke til den.

Vibeke Larsen er en av dem som beskriver undersøkelsen som «sameinkvisisjon» og «moderne skallemåling». Foto: Nordkalottfolket

– Vi vil ha en lovlighetskontroll av dette før man går videre med denne type undersøkelser, sier Larsen.

– Konstruerte samer

Nordkalottfolket skriver at de mener Sametingets plenumsledelse fremstiller Lars Monsen som et eksempel på en person som kun er medlem av samemantallet for å dra fordeler av å være samisk.

– NSR og Arbeiderpartiet har lenge kjørt sak på at det finnes så mange «juksesamer» blant oss. Det er likevel skremmende og skuffende å oppleve at Sametinget definerer sine medsamer som oppkonstruerte og lykkejegere, sier Bakken Kåven.

Toril Bakken Kåven går hardt ut mot Sametingets avtale med Telemarksforskning. Til venstre sitter leder i plenumsledelsen, Tom Sottinen. Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Det er fryktelig at denne holdningen legger grunnlaget for den granskingen og forskningen som plenumsledelsen har igangsatt av alle som står i Sametingets valgmanntall.

Bakken Kåven og Larsen mener ønsket om en gransking av manntallet viser at de som sitter med makta i Sametinget mener at noen samer er mer verdt enn andre.

– Mens vi andre bare er konstruerte samer. Det er forferdelig tragisk å få bekreftet at flertallet ikke anser oss alle som likeverdige samer.

Uten rot i virkeligheten

– De har jo sin fulle rett til å bruke rettssystemet hvis de mener at det er urett som foregår, sånn som alle andre i en rettsstat. Det er greit, selv om jeg stusser litt på grunnlaget for det, sier Beaska Niillas, politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Han mener retorikken som brukes av Nordkalottfolket i denne saken er blåst ut av proporsjoner. Om påstanden om konstruerte samer svarer Niillas:

– Det er en påstand uten rot i virkeligheten. Vi har aldri sagt, og kommer aldri til å si, at de som oppfyller kriteriene og står i valgmanntallet ikke er gode nok samer. Alle er samer gode nok og likeverdige samer og det har vi sagt gang på gang på gang.

Beaska Niillas, politisk nestleder i NSR, mener påstandene ikke har rot i virkeligheten. Her fra fosenaksjonen i fjor. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Tom Sottinen (Ap), leder i plenumsledelsen, ønsker ikke å si noe om saken.

– Det blir helt feil av meg å kommentere denne saken så lenge den er i rettssystemet. Vi avventer behandlingen der før vi kommer med kommentarer.

Om og når saken eventuelt kommer opp i Vestre-Finnmark tingrett er ikke klart. Tingretten har ikke beramma saken, som betyr at de det ikke er fastsatt tid og sted for eventuell sak.

Nordkalottfolket har bedt kontrollutvalget vurdere lovligheten av å gi Telemarksforskning adgang til Sametingets valgmanntall. Kontrollutvalget er i gang med lovlighetskontroll av saken og vil 29. januar konkludere.

– Vi har ikke myndighet til å stoppe Sametinget eller Telemarksforskning fra å gjennomføre undersøkelser av manntallet, sier leder i Sametingets kontrollutvalg, Arthur Tørfoss.