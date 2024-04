Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Ein gutegjeng i Hammerfest har laga Nord-Noregs einaste rullande russebuss i år.

Dei 12 gutane har jobba i over 800 timar på dugnad for å dekkje heile bussen økonomisk.

Bussen er godkjent for 16 personar, men dei meiner at når dei står i ro kan dei presse inn 70 til 80 menneske.

Gutane har ikkje lagt inn ein eigendel i russebussen, men har jobba ekstremt mange timar for å unngå private utgifter.

Dei har vore obs på at økonomiansvaret bør to personar dele og har oppretta ei foreining for å unngå at det blir ein person som sit igjen med alt arbeidet etter russetida.

Dei har fått god hjelp av brannmann Frank-Rune Ellingsen som har gjort bussen brannsikker.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Russebussane har regjert på Austlandet i fleire år og nokre leiger bussar til fleire hundre tusen kroner i veka gjennom russetida.

Dei 12 gutane på russebussen Lekestua i Hammerfest har jobba i fleire hundre timar på dugnad for å få klare bussen til russetida, som startar om litt under ein månad.

– Eg trur vi har komme over 800 timar. Vi har brukt veldig mykje tid på dette prosjektet, seier Tobias Grell.

Gutane kallar seg «Nord-Noregs største».

NRK har sjekka med Statens vegvesen og Tromsøtreffet, og bussen er truleg den einaste køyrbare russebussen i Nord-Noreg i år.

Plukka tang i fjæra

Bussen er EU-godkjent med 16 sitteplassar under køyring. Men gutane meiner at dei kan presse inn 70 til 80 menneske når bussen står i ro.

Mykje hardt arbeid er gjort for å gjere bussen klar til russetida. Framleis står det att ein del før han er ferdig. Her tar gutane av plasten på logoen sin for første gong. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Vanlegvis legg ein inn ein eigendel i russebussar, men det har kameratane i Hammerfest valt å ikkje gjere.

– Heile målsettinga vi sat oss frå starten var at vi skulle ikkje bruke pengar sjølv. Vi hadde veldig lyst til å klare oss utan det. Vi har jobba ekstremt mange timar for å ikkje bruke noko sjølv. Vi har så å seie null utgifter privat, seier Jørgen Kristiansen.

Dei har gjort mykje ulikt for å få til å dekke utgiftene på bussen. Dei har moka snø, plukka tang i fjæra og selt dopapir, blant anna.

– No kjem vi til det punktet der vi ikkje har tid til så jævlig mange dugnader. Tid begynner å bli eit problem, så derfor er vi også på utkikk til sponsorar, seier Kristiansen

Den pensjonerte og slitne rutebussen kosta 100.000 kroner i innkjøp. Kva totalprisen kjem på, veit dei ikkje. Men vi snakkar om ei tiandedel av dei dyre russebussane lenger sør i landet.

Og dei har ikkje eit raudt øre i lån.

Gutane har laga lounge bak i bussen slik at det skal vere mogleg å feste der. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

– Dugnadene er det som har vore det morosamaste til no. Vi har blitt ei ganske samansveisa gruppe. Og vi har lært ein heil del, sidan vi har gjort stort sett heile jobben sjølv, seier Mathias Arntzen.

Gjort alt sjølv

Sommaren etter første klasse på vidaregåande var då gutane samla seg første gong.

Ifølgje dei er det seint. Dei fleste russegruppene som har buss har planlagt det to eller tre år før russetida.

– Eg er ganske imponert over at vi har klart det på så kort tid. Å gjere så mykje dugnader og tene inn så mykje pengar og få gjort så mykje. I tillegg til at vi har kjøpt ein heilt vanleg rutebuss og gjort alt sjølv inni, seier Mathias Ellingsen.

Amund Frønning, Frank-Rune Ellingsen – russepappa og bussjåfør – og Mathias Ellingsen diskuterer kor dei skal plassere ein logo på bussen. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Gutane har også blitt betre kjente mens dei har jobba med bussen.

Dei fekk låne ein garasje på brannstasjonen i Hammerfest og der har dei jobba på bussen.

– Dei andre brannkonstablane her på stasjonen har vore innom og sett. Alle synest det er kjempekult at vi held på med det her. Det er fleire som vil hjelpe til, seier Ellingsen.

Mathias Ellingsen seier han er imponert over kva dei har fått til på kort tid. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Totalt er dei 43 i russekullet, der 13 er gutar. 12 av dei har vore med å lage bussen.

– Kanskje det er litt klisjé, men alt er mogleg viss ein berre prøver. Det var mange som mista trua i starten, seier Mathias Ellingsen.

Det begynte med at ni av dei ville ha buss, men det blei til at nesten alle gutane på russekullet blei med.

– Det er ein annan gut som skal vere russ samtidig med oss, men han vil ikkje vere med i russegruppa, seier Noah Knudsen.

Bussen blei heitande Lekestua etter ei fotballturnering gutane deltok på då dei var mindre. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Dei har tilbode han å få sitte på med dei til Tromsøtreffet, der 150 ulike russegrupper møtest.

– Vi gjer det for å inkludere han også sidan han ikkje har ei gruppe, seier Ellingsen.

Ha det gøy

Gutane seier at dei har lært mykje på prosessen med å gjere rutebussen til russebuss. Men dei har fått god hjelp av Frank-Rune Ellingsen som har gjort han brannsikker.

Han er far til Mathias Ellingsen og brannmann i Hammerfest.

Frank-Rune Ellingsen er far til ein av gutane og sjåfør på bussen. Her hjelper han med å fjerne plastikk frå logoen til bussen. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

– Vi har lært bøttevis, og vi har hatt ulike ansvarsområde der alle er inkluderte. Det er ingen som har faste roller her. Alle har vore og jobba på bussen, og har lært seg ulike ting. Det har vore lærerikt, seier Amund Frønning.

Dei har vore obs på at økonomiansvaret bør to personar dele og prøvd å unngå at det blir ein person som sit igjen med alt arbeidet etter russetida.

– Vi har også oppretta ei foreining. Så viss noko skulle gå gale, så går det ikkje utover ein eller to personar. Det synest eg fleire russegrupper burde gjere, seier Frønning.

Amund Frønning gjer klar russebussen til russetida. Leikestua er truleg Nord-Noregs einaste rullande russebuss i år. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Han avsluttar med:

– Russetida treng ikkje berre vere den eine månaden, la den vara eit heilt år eller om så tre år. Ha det gøy og ikkje la det gå utover skolen.

Og når det gjeld kva dei skal gjere med bussen etter russetida.

– Det hadde vore litt morosamt om vi kunne selt han til ei russegruppe i Nord-Noreg, seier Frønning.

Det finst russebussar som er ståande på faste plassar ifølgje Statens vegvesen. Men dei er ikkje køyrbare.