– Det er vanskelig å beskrive, men jeg er så spent, og det er fantastisk. Det har lært meg at jeg kan få til ting, hvis jeg virkelig går inn for det, sier Noah.

Han og moren Ann-Marie Cahill har reist helt fra Sydney til Tromsø. De har vært i Norge noen dager nå, og det er ingen tvil om at en drøm har gått i oppfyllelse.

I tre år har han spilt klarinett på gata for å tjene opp penger til å reise hit, hovedsakelig for å se nordlyset.

Helt siden han var liten, har han vært lidenskapelig interessert i astronomiens verden. Etter denne opplevelsen, er ikke interessen mindre – tvert imot.

Nordlys over Kvaløya i Tromsø. Dette naturfenomenet har Noah fått se to ganger siden han kom til Norge. Foto: Bernt Olsen

– Et av høydepunktene

– Jeg satte av tid hver uke for å spille på gata, og det var noe jeg virkelig elsket å gjøre, sier Noah.

Siden han var ni år har han spilt på gata. Det ble satt av omtrent en time hver uke til klarinett-spillinga, men etter at pandemien slo til ble det litt vanskeligere.

Likevel klarte han å tjene inn og spare til reisen.

– Det er flott at det å kunne ha det gøy ute, skulle ende med en tur til Tromsø, sier 12-åringen.

Her er Noah 8. desember 2018 og spiller klarinett på gata i Australia. Du trenger javascript for å se video. Her er Noah 8. desember 2018 og spiller klarinett på gata i Australia.

Hovedårsaken til at Tromsø var en drøm, er nordlyset. Det har han og Ann-Marie fått se to ganger hittil.

– Det var helt magisk, sier han med et stort smil om munnen og fortsetter;

– Jeg ville se det fordi det er et av høydepunktene i Norge, og å dra langt nord er en av tingene jeg virkelig ville. Det er også så mye vitenskap bak, så jeg ville lære mer om det.

Noah og mamma Ann-Marie Cahill setter pris på at lokalbefolkningen i Tromsø har tatt de så godt imot. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Noah har funnet sitt miljø

– Hvis det var noe på nyhetene om en formørkelse eller meteorregn, spurte han meg om jeg kunne vekke ham klokka to på natta for at vi skulle ut og se på himmelen, forteller Ann-Marie og ler.

Han har alltid vært nysgjerrig og stilt spørsmål til hvorfor ting skjer eller hvorfor ting er som de er, forklarer moren.

– Så når denne muligheten kom, var det umulig å ikke gripe den.

Ikke bare har de to australierne fått se nordlyset, men de har også fått mye informasjon om vitenskapen bak – til stor glede for både Noah og Ann-Marie.

– Det er nok det som har gjort ferien her så mye bedre. Noah har funnet folk som er lik han. Det er viktig å finne et miljø som du føler deg komfortabel i. Og det har Noah gjort.

Hun tror møtet med disse folkene har gitt ham troen på at dette er noe også han kan gjøre.

– Og da kan han også inspirere andre på hans alder, sier moren med et smil om munnen.

I dag møter de også en av hovedforskerne på Nordlysobservatoriet i Tromsø for å få en omvisning og mer kunnskap.

Noah er tydelig på at han skal komme tilbake til Tromsø. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Vil tilbake igjen

Noah har blitt enda mer interessert og inspirert etter denne turen.

– Det er fremdeles mye jeg vil gjøre, siden koronaen har stengt ned en del, så jeg planlegger å komme tilbake, sier Noah.

Pandemien har naturlig nok ført til en nedgang på nordlysturismen.

Før pandemien slo til, var det nesten ikke seter å oppdrive for alle nordlysturistene. Det forteller Magne Arnfinn Moen, daglig leder i Aurora Borealis Tromsø.

– Det var så vilt at du aner ikke. Det var kanskje omtrent 1500 gjester hver kveld som dro ut for å se på nordlyset, sier reiselivsaktøren.

Denne sesongen har vært bedre enn den forrige, men det er likevel langt igjen til sånn det var før pandemien ifølge Moen.

Han vet det finnes mange som sparer flere år for å komme seg på tur for å se nordlyset, men ikke gutter på 12 år.

– Du vet aldri om det kommer, hvor på himmelen, hvor sterkt det blir, hvor mange farger eller hvor mye bevegelse. Det er veldig spesielt å se nordlyset, selv for meg.