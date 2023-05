Leter ofte feil – telefontype kan utgjøre forskjell på meter og kilometer

I 2021 innførte Norge et nytt system for å finne posisjonen til de som ringer et nødnummer.

Løsningen Advanced Mobile Location (AML) brukes i flere land over hele verden, og kan gi en mye mer nøyaktig posisjon enn lokalisering gjennom mobilnettverket.

Det gjør at nødetatene raskere kan finne ut hvor du er, og heller kan bruke dyrebar tid på å gi helsefaglige råd eller innhente annen viktig informasjon.

Denne løsningen fungerer på de aller fleste smarttelefoner. Men er man utenlandsk turist i Norge, eller norsk turist i utlandet, er det verre.

AML fungerer nemlig på både android-telefoner og iPhoner, men Apple har valgt å ikke inkludere AML i sin løsning for roaming.

Dermed må nødsentralene ofte spore opp utenlandske turister med iPhone på gamlemåten, ved hjelp av mobilnettverket.

Det samme gjelder også for nordmenn som reiser utenlands med iPhone.

Det kan ha stor betydning for hvor raskt hjelpemannskapene finner deg.

Dette er AML: Ekspandér faktaboks Advanced Mobile Location (AML) er et hjelpemiddel for nødetatene for å lokalisere den som ringer. AML er en funksjon som sørger for at mobiltelefonen din automatisk varsler nødetatene om hvor du er når du ringer et nødnummer. Før AML ble tatt i bruk, brukte nødetatene triangulering fra basestasjonen som mobiltelefonen hadde kontakt med for å lokalisere den. Ved bruk av triangulering kan nøyaktigheten variere fra rundt hundre meter til flere kilometer. Bruk av AML vil i de fleste tilfeller gi en nøyaktighet på under femti meter. AML er ikke en erstating for den eksisterende mobilnettbasert løsningen, men et tillegg. Kilde: Nkom.no

Les også: Redningsfolk sliter med å lokalisere utenlandske turister: – Vi taper verdifulle minutter

– Kjempeviktig at vi får en løsning

Fjellene i Troms er et populært reisemål for utenlandske turister. Men på vinterstid er dette et skredutsatt område.

Ved inngangen til årets påske var det flere hendelser. I løpet av et døgn mistet fire personer livet.

Vet ett av tilfellene, der fem italienske turister ble tatt av skred, rykket redningsmannskapet ut til feil fjelltopp.

Det skjer ofte, ifølge Frode Hansen i Lyngen Røde Kors Hjelpekorps.

– For vår del er det kjempeviktig at vi får en løsning slik at når folk fra utlandet ringer inn, kan de posisjoneres raskt. Ved de fire siste hendelsene har vi slitt med posisjoneringen. Da begynner klokka til pasienten å tikke ganske fort, sier han til NTB.

Fagansvarlig for skred i Lyngen Røde Kors Hjelpekorps, Frode Hansen, sier de ofte sliter med å finne posisjon til utenlandske skiturister. Foto: Simen Wingstad / NRK

Stian Pettersen er fungerende leder for operativ styring i Troms politidistrikt. Han bekrefter at de har tilfeller der de ikke får AML-sporing på utenlandske turister, men de har ikke tall på hvor ofte det skjer.

– Vi har også andre løsninger, men det kan være krevende her oppe når du får utenlandske som ikke er lokalkjent, sier han.

Ifølge Pettersen har de som jobber på operasjonssentralen gode lokalkunnskaper, og er godt opptrent til å lokalisere personer også uten AML.

– Erfaringen våre er at vi uansett finner ut hvor folk er, men med AML går det fortere. Det er et nyttig verktøy, sier han

Fungerende leder for operativ styring i Troms politidistrikt, Stian Pettersen, sier AML er et nyttig verktøy. Foto: Politiet

Unøyaktighet på flere kilometer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deler bekymringen som uttrykkes fra Røde Kors.

Ifølge seniorrådgiver, Johannes Myhre Vallesverd, vil AML-sporing ofte gi en posisjonsgraf på under ti meter.

Uten AML kan det være en unøyaktighet på flere kilometer.

– Vi synes ikke dette er noen god løsning, og det har vi vært tydelig mot Apple på. Spesielt i Norge med den naturen vi har og alle turistene som kommer hit, sier han.

Vallesverd sier at de har en god dialog med Apple både nasjonalt og internasjonalt.

Men ifølge Vallesverd ønsker ikke Apple å gjøre dette, fordi de venter på at neste generasjons nødanrop skal innføres.

– Det er flott at de har fokus på den fremtidige situasjonen, men det er en mellomperiode her som vi er bekymret for og som vi ønsker at de tar sterke eierskap til, sier han.

Når tid det nye teknologien skal tas i bruk er vanskelig å si helt sikkert, ifølge Vallesverd.

– Det er nok for tidlig å si når den kommer. Det er også litt av problemet, at det er såpass uklart. Dette vet Apple, sier han.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Apple til denne saken, men det har de ikke gitt.

Seniorrådgiver i Nkom, Johannes Myhre Vallesverd, sier de har tett og dialog med Apple for å bedre funksjonen for AML på roaming. Foto: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

– Har ikke regler som favner så langt

Nkom har diskutert problematikken med manglende AML på iPhoner med det europeiske nødnummer-forbundet, EENA.

– Men vi har ikke regler som favner så langt at vi kan pålegge Apple noe så langt i alle fall, sier Vallesverd.

Nkom har også nylig gjennomført et tilsyn med nødanropstjenesten i Norge. Der gjorde de i underkant av 300 testsamtaler fra ulike håndsett, klokker og abonnement.

Denne rapporten er nå i ferd med å ferdigstilles, og de håper funnene vil bidra til å bedre kvaliteten på nødanropene.

Enkelte ting de har avdekket er allerede meldt inn og utbedret av tilbyderne, som faller inn under Nkoms tilsynsmyndighet.

– Vi ser på om de følger regelverket, og overordnet ser det bra ut. Men så er det selvfølgelig ting som kan bli bedre, sier Vallesverd.