– På en normal dag ville det vært fra 150 til 300 gjester her, sier direktør Sten Marvin Olsen når han ønsker oss velkommen til Nordkapp.

Men denne oktoberdagen er at annet enn normal. NRKs medarbeidere er besøkende nummer fire og fem.

Hurtigruten har avlyst de fleste seilingene, og det er nærmest ingen turister om bord på de skipene som kommer.

– Det er på grensen til en katastrofe, sier Olsen.

Sten Marvin Olsen er driftsdirektør for Scandic Destination Nordkapp og melder om nesten katastrofe. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Alt for seg selv

På slutten av sommeren er det registrert 36.000 besøkende på Nordkapp, mot nesten 280.000 i fjor.

Et lite lyspunkt er at en tredjedel er fra Norge. Det er en uvanlig høy andel.

Elin Nesvoll Vangsnes, Ann Karin Reiersen og Nanna Weberg har lenge hatt lyst til i besøke platået, ikke minst etter å ha sett «71 grader Nord» på TV.

Nå grep de muligheten.

– Det er jo alvorlig, sier de om korona-svikten.

– Men når man først er her, er det positivt på ha store deler av området for seg selv og ikke gå i kø. Det er ikke forgjeves å være her så alene, sier Nesvoll Vangsnes.

Nedgang på 87 prosent

– Situasjonen er dramatisk for Nordkapp og hele reisemålet, sier Marianne Berg, daglig leder for Visit Nordkapp.

Sammenlignet med i fjor har de en nedgang i trafikken på 87 prosent.

Reiselivsklyngen Arctic-365 har fått Menon til å lage en ringvirkningsanalyse. Den sier at Nordkapp kommune har mistet 115 millioner kroner i inntekter i år.

– Konsekvensene er selvsagt potensielle konkurser og tapte arbeidsplasser, sier Berg.

– Vi er heldige hvis vi når 40.000 besøkende i år, sier Marianne Berg i Visit Nordkapp. I fjor var nær 280.000 mennesker på platået. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Må selge utstyret

– Disse har ikke vært så mye brukt, sier Runar Johnsen foran rekken av ATV-er som står klar for turister som vil på safari.

Som daglig leder i Destinasjon 71 grader nord har han solgt unna halvparten av kjøretøyene. Noen av de andre har han fått leid ut til kraftlaget, men sesongen har vært mager.

Båtene er heller ikke mye slitt i år.

– Det er nesten null. Noen forskere på jobb og noen få krabbesafarier, men ikke rare greiene, sier Johnsen.

Han har vært vant til at pilene pekte oppover.

Runar Johnsen i Destinasjon 71 grader nord har solgt utstyr for å holde hodet over vannet. Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Det var veldig trygt og godt. Turistene kom av seg selv. Nå måtte vi omstille oss veldig fort.

Da staten løsnet litt på reglene i juli, rettet Johnsen innsatsen mot de lokale.

– Vi fikk mye av alt fra bryllup til konfirmasjoner. I det siste har det vært mye bedrifter på tur. September og oktober har vært bra til nå.

Nå er alt avhengig av at reglene ikke blir enda mer innskjerpet.

– Hvis vi kan ha 50 av gangen, skal vi klare oss. Vi har mye bookinger på bedrifter og snøskuterturer i vinter. Men hvis det blir nedstengning, så tror jeg vi sliter.

Ser at det lysner

Etter en knallhard sommer ser Marianne Berg en litt bedre stemning i det lokale reiselivet.

– Nå merker vi at motivasjonen er litt bedre enn den har vært før. Mange bedrifter jobber med å omstille seg. Noen retter seg spesifikt mot bedriftsmarkedet, for eksempel, i stedet for turister, sier Berg.

– Alle jobber for å overleve og sørge for at vi har et helhetlig reiselivstilbud i framtida.

Statens krisepakke for reiselivet hjelper en del.

– Men det er veldig mange bedrifter som dessverre havner utenfor. Dessuten gjelder den bare ut 2020. Vi vet ikke hvordan det blir for 2021. Akkurat nå er det veldig uforutsigbart, og man vet ikke hva man skal gjøre, sier Berg.

Trenger alle bedriftene

Destinasjon 71 grader nord er blant bedriftene som har falt utenfor støtteordningen, sier Runar Johnsen.

– Vi har ikke fått noe kompensasjon til nå. Vi snakket i forrige uke om å permittere, men hvem skal da selge turene våre?

Johnsen ønsker seg fleksibelt tilskudd til å drive videre og selge inn turer for framtida mens markedet er på sitt tregeste.

Ikke minst håper han at også de andre reiselivsbedriftene i Nordkapp overlever.

– Vi samarbeider med og bruker dem. Jo flere vi er, jo sterkere blir produktet. Vi skulle ønske alle komme seg gjennom dette.

Det er uansett ikke aktuelt å kaste kortene, sier han.

– Jeg har ikke bygd dette for å gi opp!