– Det blir en veldig spesiell sesong, sier Hans Paul Hansen, direktør i Scandic i Nordkapp.

Nordkapp-platået er et av Norges mest kjente landemerker, og hver sommer besøker rundt 250.000 mennesker turistattraksjonen helt nord i landet.

Av disse er det kun en brøkdel som er nordmenn.

Fredag ble det kjent at regjeringen kanskje åpner opp for reiser i Norden. Avgjørelsen kommer innen 15. juni. En drøy måned senere kan grensene bli åpnet for turister fra noen flere land i Europa. Men inntil videre er det kun norske gjester som kan bidra til å redde litt av sesongen på Nordkapp.

– Det er særdeles alvorlig, det er klart det. Både for hotell og campingplasser og hele reiselivet. Det er det ingen tvil om, sier Hansen.

Nå håper han på en femdobling i antall norske gjester.

– Hvis vi tar utgangspunkt i at vi har ca. 20.000 nordmenn på en normal sommer, da håper jeg kanskje at 100.000 nordmenn velger å komme til Nordkapp denne sommeren. Såpass må jeg håpe på.

Hans Paul Hansen forteller at de vil gjøre det de kan for å trekke folk til Nordkapp: – Sosiale medier har blitt en viktig kanal for mange når det gjelder å tiltrekke seg gjester. Foto: Privat

Avhengig av sommeren

Hansen frykter konsekvensene den kommende sesongen kan føre med seg.

– Det er stor fare for at det vil være aktører som ikke vil klare seg økonomisk. Det er i sommersesongen man skal tjene pengene for å klare seg gjennom vinteren til neste sesong. Hvis vi skal få en alvorlig svikt også i det norske markedet, så vil det bli tøft.

– Normalt på denne tida skulle jeg ansatt over 150 sesongansatte, som skulle ha jobbet med hotell i Nordkapp og på Nordkapp-platået. Så langt har vi ikke signert en eneste sesongkontrakt.

Uten de utenlandske gjestene er de nå totalt avhengige av at nordmenn velger dem. Hansen stiller seg positiv og har troen på det norske folk.

– Det blir nok en litt spesiell sesong. Da håper vi selvfølgelig at det norske markedet vil benytte seg av det reiselivet har å tilby.

– Jeg er positiv at vi vil få besøk, også hele veien til Nordkapp, sier Hansen. ​

Hans Paul Hansen håper et besøk i Finnmark står på bucket-lista til nordmenn. Foto: Vegard Breie

– Et ikon

Kristen Albert Ellingsen, dosent ved institutt for reiseliv ved UiT, har troen på at folk vil velge det norske markedet i år. Han tror også at Nordkapp vil få gjester, men kanskje ikke like mange som de er vant til.

– Nordkapp er et ikon når det gjelder attraksjoner i Finnmark og i hele Norge. De som vil dra dit, vil nok synliggjøre dette i sosiale medier og formidle positive ting om Nordkapp. Dermed legger det forutsetninger for vekst i det norske markedet fremover.