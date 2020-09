Nes i isødet oppkalt etter NRKs sakte-TV

Midt mellom spektakulær natur, sjøsprøyt og dyreliv kom forslaget fra en av ekspedisjonens deltakere om å kalle opp en holme midt isødet, inspirert av NRKs sakte-TV-prosjekt, Svalbard minutt for minutt.

– Vi besøkte flere steder underveis, og snakket om det vi så. Forslaget om å gi et av stedene et navn ble nevnt med humor, og et snev av alvor. Vedkommende sendte inn forslaget om «Minuttholmen» til vurdering.

Per Kyrre Reymert Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Det forteller Per Kyrre Reymert, kulturhistoriker og mangeårig Svalbard-entusiast.

Han var en del av teamet som dro på ekspedisjonen med Hurtigruteskipet «MS Spitsbergen» og NRK rundt Svalbard i august i fjor.

Minuttøyra

Forslaget ble behandlet med begeistring og interesse av de fem i Norsk Polarinstitutts komite for stedsnavn på Svalbard og i områder rundt Antarktis.

Som fast medlem er Reymert stolt over å kunne presentere et nytt stedsnavn på Svalbard, oppkalt etter NRKs produksjon.

«Minuttøyra» ble det endelige navnet.

På bildet kan du se stedet som er oppkalt etter Svalbard minutt for minutt.

Reymert forklarer at navnekomiteen har en instruks å følge når et nytt sted i Arktis skal få navn.

Blant annet skal stedet være godt synlig ved å ha et nes, et fjell eller et sund som er lett å kjenne igjen for dem som skal navigere i området.

Det opprinnelige forslaget var på en holme i Murchisonfjorden på Nordaustlandet. Siden den aktuelle holmen var en av mange uten navn, samt kan være vanskelig å kjenne igjen, ønsket komiteen å finne et bedre alternativ.

Da falt valget på et nes i Austre Burgerbukt, en sidearm til Hornsund.

– Vi gikk faktisk i land på dette stedet, og presenterte det for TV-seerne. Det er lett å se på kartet, ligger i en lun og fin fjord med flotte fjell og en bre i nærheten, samt blir besøkt av en rekke andre ekspedisjonscruiseskip, forklarer Reymert.

Kombinasjonen gjorde at «Minuttøyra» ble det perfekte navn for stedet.

SVALBARD: Svalbard minutt for minutt kunne være til glede for TV-seerne i over 13.000 minutter, over ni døgn. Foto: NRK

– Totalt overraskende

Programmet fra Svalbard ble sendt på TV i forbindelse med hundreårsmarkering for Svalbardtraktaten. Prosjektleder for «Minutt for minutt rundt Svalbard», Thomas Hellum var med på turen, som for seerne ble 13.319 minutter med naturopplevelser.

Prosjektleder Thomas Hellum i NRK Vestland. Foto: Sindre Skrede / NRK

Hellum synes beskjeden om navnevalget er en stor ære.

– Totalt overraskende, men veldig morsomt. Nå er det virkelig en konkret liten plass med steingrunn og vakre breer rundt som heter Minuttøyra. Det bøyer jeg meg i støvet for.

Hellum synes det er ekstra stas med et oppkalt sted, og viser til det han lærte om steder i forberedelsene i forkant av turen.

– Det ligger en stor jobb, og mye i betydningen av et stedsnavn på Svalbard. Å få bli en del av historien er fint. Sjefen min synes det er morsomt at et sted der det ikke skjedde så mye blir oppkalt av et program der det ikke skjedde så mye.

Se Per Kyrre Reymert og Kari Toft snakke om det navnløse stedet ca 19 minutter ut i sendinga

Bli med på en reise rundt Svalbard. En sammenhengende seilas i over 9 døgn, eller 13319 minutter - en uavbrutt opplevelse av mektig natur. Du trenger javascript for å se video. Bli med på en reise rundt Svalbard. En sammenhengende seilas i over 9 døgn, eller 13319 minutter - en uavbrutt opplevelse av mektig natur.

Nynorsk

Hellum synes også det nye navnet «Minuttøyra» klinger godt på nynorsk.

Språket er en del av instruksene til navnekomiteen, og i mellomkrigstida ble det, ifølge Reymert bestemt, at alle navn rundt Svalbard og i Arktis skal ha en nynorsk form.

Navnekomiteen får jevnlig nye navneforslag på steder. I år trykkes det opp nye kartblader, og i den forbindelse kan flere steder få nye navn for å bedre kommunikasjonen for dem som navigerer i farvannet.

Klimaendringene gir også navnekomiteen flere navneforslag, og litt mer å tenke på.

– Når breene nå trekker seg tilbake kommer det frem nye bukter, skjær og nye landområder. Vi må vurdere om det er av permanent, eller om neste vinterstorm vil vaske det vekk.

– Men «Minuttøyra» er trygg i fremtiden?

– Den ligger på trygg grunn og vil ikke forsvinne. Den er stor og god, smiler Reymert.