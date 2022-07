Nekter foreløpig unntak på Svalbard: – Trenger mer tid til å kartlegge alternativ transport

«Dessverre har vi ikke fått unntak fra fagforeningene for Svalbard-flygninger enda, men vi håper og er optimistiske på at det blir godkjent for i morgen».

Det skriver pressesjef Tonje Sund i SAS i en e-post til NRK søndag formiddag.

Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl er fortvilt. Situasjonen på Svalbard begynner ifølge Elvedahl å bli kritisk.

– For oss er det en veldig vanskelig situasjon. Jeg er bekymret for samfunnsfunksjoner; vi har kritisk helsepersonell som må fraktes opp til Svalbard og ned. Vi har blant annet sykepleiere og personell på redningshelikopter som nå er på fastlandet, sier Elvedahl.

Hun legger til:

– I løpet av denne uken tror jeg vi kommer til å få problemer både i forhold til redning og beredskap hvis vi ikke får opp personellet vi trenger.

Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl ber innstendig om at det gjøres unntak for Svalbard i pilotstreiken. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

900 SAS-piloter gikk mandag 4. juli ut i streik, og siden da har 1.004 flygninger i Norge blitt kansellert.

På Svalbard er flere hundre fastboende og turister rammet av pilotstreiken i SAS.

Noen av av dem har fått plass på tysk cruiseskip til fastlandet.

Det er Hurtigruten Svalbard og TUI Cruises som rekker ut en hjelpende hånd.

Søndag får NRK opplyst at 124 personer inkludert syv barn skal reise med den tyske cruisebåten søndag kveld. De fleste går i land i Tromsø.

Sysselmesteren ba om unntak

Elvedahl sendte lørdag formiddag et brev til SAS. I brevet ba Sysselmesteren om at SAS gjør unntak for Svalbard.

Bakgrunnen er at det gjøres unntak fra streiken slik at strandede charterturister flys hjem fra flere steder i Europa i helga.

Men unntaket gjelder ikke Svalbard.

– Vi føler at vi sitter i minst samme situasjon som turistene de har hentet hjem, sier Elvedahl til NRK.

SAS sendte lørdag søknad til pilotenes fagforeninger om dispensasjon også for Svalbard. Partene jobbet lørdag med en løsning for Svalbard, men så langt har det ikke kommet en løsning på bordet.

– Vi har verken godtatt eller ikke godtatt søknaden fra SAS. Vi har ikke kunnet tatt stilling til spørsmålet om unntak fordi vi ikke har fått samlet nok informasjon. Det går på behov og alternative transportmuligheter.

Det sier leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset.

Roger Klokset, leder i Norste SAS-flygeres forening. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kartlegger alternativ transport

Søndag fikk fagforeningene også en søknad fra SAS om dispensasjon fra og med mandag.

– Det er ikke sikkert at vi klarer å komme tilbake med et svar mandag. Vi har en dialog med sysselmesteren på Svalbard for å kartlegge behovet. Vi gjør også undersøkelser for å finne ut om det er mulig å bruke alternative transportmidler for å unngå bruk av piloter som er i en lovlig streik, sier Klokset.

– Tenker dere da bruk av cruiseskip?

– Jeg vil ikke gå inn på hvilke løsninger som utredes. Vi vil først gjøre ferdig kartleggingen som vi jobber med nå.

Klokseter sier han har full forståelse for frustrasjonen blant fastboende og turister på Svalbard som ikke kommer seg til fastlandet.

– Vi tar spørsmålet om dispensasjon på høyeste alvor, forsikrer han.

Flere hundre fastboende og turister sitter fast på Svalbard som følge av pilotstreiken. Foto: Line Nagell Ylvisåker

– Få alternativer

Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl sier det er vanskelig å finne alternativ transport til fastlandet.

– Vi forsøker å se på andre løsninger, men det er vanskelig her oppe. Vi er 100 mil fra nærmeste knutepunkt, Tromsø. Det er en del private flyselskap som tilbyr muligheter, men det er veldig dyrt og få seter. Der er også skip som kan ta folk med til fastlandet, men det tar tid.

SAS har ni av elleve ukentlige avganger mellom Longyearbyen og fastlandet. Nå er det kun Norwegian som flyr ordinære ruter, med tre avganger i uka. Første ledige billett er i slutten av juli, viser oversikten på selskapets egen nettside.

– Norwegian-billetter selges på svartebørsen til blodpris, forteller Elvedahl.

– Vi ber om at SAS setter opp i hvert fall noen få ruter til oss.