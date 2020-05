Det er i underkant av en måned til Stortinget skal vedta en ny langtidsplan for Forsvaret.

Nå nekter de fire partiene å behandle regjeringens forslag.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

– Regjeringens plan står til stryk. Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier partileder Audun Lysbakken (SV) til NRK.

Flertallet mener den er for svak og uforpliktende. De mener langtidsplanen ikke inneholder noen konkrete tiltak før etter 2024.

– Marsjordre til regjeringen

Både forsvarssjefen og en samlet opposisjon på Stortinget var kritiske til langtidsplanen da forslaget ble presentert.

Fra før var det klart at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV gikk inn for å sende forsvarsplanen tilbake til regjeringen.

Mandag ettermiddag har imidlertid Fremskrittspartiets stortingsgruppe sluttet seg til forslaget om å sende planen i retur. Det har dermed har flertall i Stortinget.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, sier planen har en rekke svakheter.

Han mener disse er så grunnleggende at dokumentet ikke kan brukes som grunnlag for norsk forsvarspolitikk.

For første gang har politikerne i de nordligste forsvarskommunene gått sammen om et felles dokument. Håpet er at de skal bli hørt når den nye langtidsplanen for Forsvaret skal vedtas. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– Skjer ingenting på fire år

– Regjeringens forslag til langtidsplan er for svak til å være et utgangspunkt for eventuelle forhandlinger. Fremskrittspartiet går derfor inn for å sende planen tilbake til regjeringen, med marsjordre om å øke prioriteringen av Forsvaret betydelig, sier Tybring-Gjedde.

Også en rekke politikere i Nord-Norge har krevd en større satsing. Ordfører i forsvarskommunen Bardu i indre Troms, Toralf Heimdal (Sp), sier han er skuffet.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, mener Hæren spiller den viktigste rollen. – Vi må ikke tro at soldater er avleggs og at det bare er høyteknologi som gjelder. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Utkastet for langtidsplanen var veldig bra. Det var veldig mange gode tanker der, men når det ikke følges opp verken av økonomi eller handling de første fire årene så blir det helt håpløst å vedta en sånn plan.

Politikere fra Nord-Norge har for første gang gått sammen om et felles dokument, der de presenterer sine krav til den militære satsingen i Norge.

Bardu-ordføreren sier han frykter den videre behandlingen langtidsplanen for Forsvaret nå kan få.

– Nå er jeg livredd for at man får en behandling av langtidsplanen i høst som kan komme samtidig med statsbudsjettet. Da er det mange som kan la seg friste til politiske hestehandler, som igjen kan gå ut over Forsvaret. Det hadde vært en komplett skandale, sier Heimdal til NRK.

– Fører til usikkerhet

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på den spente militære situasjonen i nord. Amerikanske og britiske styrker har gjennomført flere operasjoner utenfor Norskekysten. Noe russerne har reagert på, både med ord og handling.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til NRK at han ikke har fått noen begrunnelse for at de fire partiene vil sende planen i retur. Han ønsker ikke å kommentere saken før han har fått det.

Torbjørn Bongo leder Norges offisers- og spesialistforbund. Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

Torbjørn Bongo leder Norges offisers- og spesialistforbund. Han har forståelse for at man ber om en bedre plan, selv om det vil føre med seg usikkerhet.

– Hvilke målsettinger forsvaret skal jobbe etter blir uklart. Vi må leve med litt usikkerhet enda en stund. Men samtidig har jeg forståelse for at opposisjonen kom til den konklusjonen at dette ikke var godt nok.

Bongo forventer nå at det tas flere grep på kort sikt og i løpet av de neste fire årene.

– Det må på plass en større styrking på personell. Det er spesielt knyttet til Hæren og landmakta med helikopter og stridsvogner, mener Bongo.