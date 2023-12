For billig å føde normalt: - Blir straffet

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Jordmorforbundet mener at fødetilbudet i Norge bygges ned fordi det er for billig å føde.

- Dette skyldes helseforetaksmodellen, som prioriterer økonomisk lønnsomhet fremfor helsefaglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet.

- Sykehusene får 40 prosent av inntektene basert på hva de gjør, og en normal fødsel gir mindre inntekt enn kompliserte inngrep.

- Riksrevisjonen har uttrykt bekymring for bemanningen i fødselsomsorgen, og mener at sykehusene mangler strategier for å dekke bemanningsbehovet.

- Helse Nords økonomidirektør erkjenner at den desentrale fødestrukturen påvirker økonomien, men avviser at de ikke satser på fødeområdet på grunn av økonomi.

- Helseminister Ingvild Kjerkol ser behovet for å endre på fødetilbudet i Norge, og tar med innspillene til fagforeningene inn i en ny sykehusplan. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Når vi gjør godt jordmorarbeid blir vi straffet for det økonomisk, og det høres veldig rart ut. Men det er fakta at det blir lite penger ut av det.

Leder for Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, sier hun og hennes medkolleger havner i en skvis på norske fødestuer.

Årsaken er foretaksmodellen, som handler om hvordan sykehus driftes økonomisk.

Den har fått kritikk for å prioritere bedriftsøkonomisk «lønnsomhet» foran helsefaglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet.

Schjelderup mener den gjør det uøkonomisk å ha helt normale fødsler. Og er det ikke økonomisk, prioriteres det ikke.

NRK forklarer Hva er helse-foretaksmodellen? Hva er helse-foretaksmodellen? Eies av «selskap» Norge har en helseforetaksmodell. Det betyr at sykehusene eies av foretak, selskaper, eid av staten. De drives i stor grad som private selskap, men kan ikke gå konkurs fordi de er statseid. Modellen styres av lov for helseforetak. Hva er helse-foretaksmodellen? Sånn fungerer det Norge er delt opp i fire helseregioner: Nord, Vest, Midt-Norge og Sør-Øst. Hver region har sitt eget regionale helseforetak. Hver av de regionale helseforetakene eier flere helseforetak. Hvert helseforetak driver flere sykehus eller behandlingssteder. Hva er helse-foretaksmodellen? Noen eksempler Forvirrende? Her er eksempler: Helse Nord eier både Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Sør-Øst eier blant annet Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet Hva er helse-foretaksmodellen? Sykehus og foretak Helseforetakene har ofte sykehus i navnet, men mange av dem driver mange sykehus: For eksempel er både Ullevål sykehus og Rikshospitalet en del av Oslo universitetssykehus.

Og både sykehuset på Stokmarknes og sykehuset i Bodø tilhører Nordlandssykehuset. Hva er helse-foretaksmodellen? Sånn er organiseringa Staten ↓ Regionale helseforetak (som Helse Nord, Helse Vest) ↓ Helseforetak (Oslo universitetssykehus, Nordlandssykehuset) ↓ Enkeltsykehus (som Drammen sykehus, Ullevål) Hva er helse-foretaksmodellen? Krav om sparing I loven for helseforetak stilles det krav om at helseforetakene skal ha egenkapital som står «i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.» Enkelt forklart betyr det at helseforetakene er forplikta til å ha penger på konto. Har de for lite penger, må de finne tiltak som gjør at de får mer penger - spare mer. De må også ha penger til egenkapital hvis de trenger lån til store investeringer. Forrige kort Neste kort

Best økonomisk uttelling

Fagforeningene Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening mener bemanningen på norske fødestuer er så lav at det går utover pasientsikkerheten og kvaliteten.

Og de mener fødetilbudet er inne i en ond spiral.

Ifølge Jordmorforbundet satser ikke sykehusene og helseregionene på å bygge ut fødetilbudet fordi de tjener lite penger på fødsler. I alle fall de vellykkede.

Det er sånn at norske sykehus finansieres på en spesiell måte. 60 prosent av inntektene er en basisinntak, som kan brukes der det trengs. 40 prosent får de basert på hva de gjør.

Ethvert inngrep og enhver behandling har sin kode og sin sum. En vanlig fødsel gir for eksempel drøye 13.000 kroner, mens fjerning av prostata gir 19.100 kroner.

Blir fødselen komplisert og det må keisersnitt til, får sykehuset 43.000 kroner.

– Vi ser at for å spare penger innenfor vår del av tjenesten er det lav bemanning eller et stengt tilbud som gir best økonomisk uttelling for de som sitter og ser på bunnlinjen og på budsjettene sine. Det er jo veldig uheldig, sier Schjelderup.

Dette er foretaksmodellen Ekspander/minimer faktaboks Et flertall i stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok i 2001 å innføre en foretaksmodell for sykehussektoren

Den innebar at staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene, gjennom statsforetak kalt helseforetak

Det ble opprettet fem regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør, og Helse Øst

Disse regionale helseforetakene eier enkeltsykehusene

Foretaksmodellen krever at både de lokale og de regionale helseforetakene følger regnskapsloven. Det betyr blant annet at drift og investering er i samme budsjett.

Hvis sykehusene trenger nye bygg eller nytt utstyr, må de stille med egenkapital for å kunne søke om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne egenkapitalen må sykehusene bygge opp gjennom å drive pasientbehandling med økonomisk overskudd.

Derfor kan man se at sykehus forsøker å effektivisere pasientbehandlingen eller kutter i pasienttilbudet i årene før de skal gjøre store investeringer i nye sykehusbygg. Man har også sett at sykehusene som er bygget etter at foretaksmodellen ble innført, har vært bygget for små fra dag én, på grunn av trange økonomiske rammer.

Fødende i endring

I 2020 kom Riksrevisjonen med en knusende rapport om blant annet fødetilbudet, der det ble slått alarm.

Rapporten ble fulgt opp med en ny rapport i år. Her konkluderer de med at situasjonen har blitt dårligere.

Riksrevisjonen er bekymret for sykefravær, bruken av deltid og dårlig rekruttering til både spesialsykepleiere og jordmødre.

Sykehusene får nok en gang krass kritikk for å mangle strategier og planer for å dekke bemanningsbehovet i fødselsomsorgen.

Det er umulig å forutse når en fødsel starter, eller hvordan den vil arte seg. Fødeavdelingene – og stuene må derfor ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid.

– De fødende i dag er eldre enn før. De har flere sykdommer og det gir oss utfordringer i forhold til at de trenger mer oppfølging. Én av tre fødsler settes i gang. Det krever og ressurser og overvåkning på en helt annen måte enn ved naturlig fødsel, sier Schjelderup.

Inntektsmodellen gjør det vanskelig

Helse Nords økonomidirektør Eirik Arne Hansen ser også utfordringene med måten sykehus finansieres på.

Men han er ikke med på at de ikke satser på fødeområdet på grunn av økonomi.

Likevel erkjenner han at den desentrale fødestrukturen påvirker pengesekken. For det er mange fødeavdelinger i nord med et lavt antall fødsler.

Og vektingen av demografiske endringer innebærer betydelig reduksjon i rammen til Helse Nord.

– Det er ikke mulig å endre kostnadene til beredskap, uavhengig av aktivitet. Den nasjonale inntektsmodellen gir regionen økte utfordringer med å oppnå budsjettbalanse, sier Hansen.

Helseminister Ingvild Kjerkol har sett behovet for å endre foretaksmodellen. Det er ventet at den nye sykehusplanen tar for seg dette. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Uheldig markedstenkning

Det er 20 år siden den omstridte helseforetaksmodellen ble innført. Et utvalg har sett på hvordan denne fungerer, og særlig hvordan de kan redusere «uheldige utslag av markedstenkning.»

De foreslår blant annet rammefinansiering som hovedprinsipp. På denne måten vil man gi mindre oppmerksomhet til aktivitetene som gir særlig inntekter, mener utvalget.

Denne rapporten er en del av en ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den skulle vært ferdig til jul, men er utsatt til etter nyttår.

– Finansiering av sykehus og fødselsomsorg er noe vi nå gjennomgår og ser på i arbeidet med planen. Innspillene fra Jordmorforbundet og Den norske jordmorforeningen tar vi med oss inn i det arbeidet, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun ser behovet for å endre på fødetilbudet i Norge i dag. Og særlig i Tromsø, for å sørge for at nyfødtintensiven blir på høyde med den i Trondheim, Bergen og Oslo.

– Slik at vi tar vare på de minste og mest sårbare pasientene. Det er det som avgjør den gode starten på livet for de ungene som kommer til, og for familiene som skapes.

Kjerkol har samtidig bedt Helse Nord se på hvilke grep som kan gjøres i nord, for å sikre en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Herunder fødetilbudet.

– Vi skal lage en tjeneste for framtiden, der vi sikrer nok fagfolk, sier hun.