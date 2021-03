Nav-tabbe ga barnetrygd for 28-åring – faren dømt for svindel

– Ikke skyldig, svarte mannen i 50-årene da saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett i februar.

Han hadde fått 257.610 kroner for mye i barnetrygd for sønnen, som var fylt 28 år da utbetalingene omsider ble stoppet.

Faren forklarte at han aldri hadde lagt merke til beløpet som kom inn på konto. Han hadde kombinert person- og driftskonto. Som selvstendig næringsdrivende hadde han overlatt alle brev og utskrifter til regnskapsføreren – og stolt på at det ble rett.

Dermed ville han heller ikke innrømme noen skyld for det han mente var Navs egen tabbe.

Retten: Må ha visst

Mannen kunne ikke huske at han hadde fått noe brev fra Nav om saken i løpet av de ti årene.

Tingretten mener likevel han må ha fått vanlig årsoppgave fra Nav, i alle fall noen av årene; han har hatt samme adresse hele tiden.

Dommerne tror heller ikke på at han kan ha fått 25.000 kroner ekstra i året uten å merke det, ettersom næringsinntekten var på bare 300.000 til 400.000 kroner.

Mannen burde undersøkt nærmere da sønnen fylte 18, heter det i dommen.

Bygd på tillit

Retten legger til en viss grad vekt på at bedrageriet ikke har gått ut på å lure noen aktivt, men bare å late som ingen ting mens pengene rullet inn.

Likevel: Trygdesystemet bygger på tillit, og det er lav risiko for at feilutbetalinger blir oppdaget. Derfor er det viktig å reagere, understreker dommerne.

De regner bedrageriet som grovt uaktsomt.

Foto: NRK

Forsvarer Vidar Zahl Arntzen ba om at mannen ble frikjent. Aktor krevde 45 dagers fengsel.

Dommen ligger et sted midt mellom: Den legger vekt på at saken ble avslørt for to år siden, men først nå er kommet for retten. Mannen slipper unna med 60 timers samfunnsstraff. Hvis han ikke gjennomfører den, må han sone 45 dager i fengsel.

Nav kunne ikke kreve erstatning for hele beløpet, siden deler av kravet er foreldet. Dermed ble mannen dømt til å betale tilbake 195.080 kroner.

Mannen har ikke bestemt seg for om han godtar dommen. Forsvarer Arntzen ønsker ikke å kommentere den nærmere.