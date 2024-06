– Vi jobber med etterforskning, og sender ut flere ressurser. Men per nå vurderer vi det ikke som at det er fare for allmennheten, sier operarasjonsleder i Troms politidistrikt, Henrik Melbø, til NRK.

Det er snakk om et middel som ble sprayet i ansiktet til en Nav-ansatt som var på vei inn på kontoret.

– En av våre ansatte ble angrepet da den ansatte var på vei inn til jobb i dag. En fremmed person sprayet en gass eller væske i ansiktet på den ansatte, som fikk et sterkt ubehag. Og det fikk andre i nærheta også, sier Nav-leder Geir Jakobsen til NRK.

Den ansatte er kjørt til sykehus, og det er uvisst om vedkommende har fått fysiske skader.

Nav-sjefen i Tromsø, Geir Jakobsen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Innsatsleder på stedet, Siv Renland, sier det er snakk om en uoverensstemmelse som skal ha skjedd mellom den Nav-ansatte og gjerningspersonen.

– Det har vært en uoverensstemmelse mellom de to, men de har ingen relasjon til hverandre. Vi har vært i kontakt med fornærmede, sier Renland.

De vet foreløpig ikke foranledninga til hendelsen.

– Nå vil vi gjøre avhør av vitner og den fornærmede, sikre spor på stedet og sikre videobevis. Politiet ser svært alvorlig på dette og vil gjøre vårt ytterste for å finne ut hvem som er gjerningsmannen, sier innsatslederen.

De vet ikke hvem vedkommende er, og ber publikum om tips.

Renland beskriver gjerningsmannen som 1.80 meter høy med mørkt hår og skjegg, og kledd i mørke klær og hvite sko.

Innsatsleder Siv Renland ber om tips fra publikum. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Evakuerte og sperra av førsteetasjen

Førsteetasjen ble sperra av, og de ansatte ble evakuert til andre etasjer i bygget.

– Vi evakuerte for å ta høyde for at det kunne være snakk om et farlig stoff. Våre indikasjoner tyder på at det ikke er snakk om det, og vi vil mest sannsynlig opphøre evakueringen ganske snart, sier Melbø til NRK rett før klokka 10.00.

Klokka 10.18 melder politiet på X at evakueringa av Nav opphører. Rett før klokka 11 gjenåpnet Nav kontoret for publikum.

– Innledende undersøkelser tyder på at hendelsen ikke er relatert til at fornærmede er ansatt på Nav. Det har oppstått en konflikt på utsiden av Nav-bygget, mistenkte har deretter sprayet fornærmede i ansiktet med et stoff som ikke anses som farlig, melder de.

Politiet avventer nå forklaring fra fornærmede om hva som er foranledninga til hendelsen, og vil gjøre tiltak ut fra den forklaringa.

Politiet i Tromsø meldte klokka 08.39 at nødetatene er på stedet utenfor Nav i Tromsø.

– Melding om at to personer har vært i et mulig slagsmål. Gjerningspersonen har forlatt stedet i en hvit bil. Vitner til hendelsen bes ringe 02800, skriver politiet.