– I utgangspunktet mener vi at energi bør være dyrere. Men det at vi har fått et kraftig prishopp, som følge av en krig, det er det ingen som helst grunn til å glede seg over, sier leder i naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Han ønsker seg en forutsigbar og mer langsiktig prisøkning på drivstoff, som gjør det mulig for privatpersoner og næringsliv å omstille seg.

Likevel, når situasjonen er som den er, mener Gulowsen at miljøet kan tjene på at prisen på olje og gass har skutt i været.

– EU har satt full fart på energiomstillingen, som sitt svar på krigen i Ukraina, og det er veldig motiverende. Jeg mener Norge bør gjøre det samme. Er det noen som har råd til det, er det oss, sier han.

Solidaritet og mindre forbruk

Mye av Europas olje og gassressurser kommer fra Russland. Når denne ressursen ikke kommer ut til markedet, grunnet blant annet sanksjoner fra Vesten, så blir det knapphet og prisen går opp.

For en liter bensin må man flere steder i landet nå ut med over 25 kroner. Til sammenligning var prisen bare for noen uker siden på godt under 20 kroner literen.

– Vi har nå høye drivstoffpriser fordi det er knapphet på olje og gass, ikke fordi noen vil at det skal være dyrt. Da må vi også være solidariske og bruke mindre, sier han.

Gulowsen mener det er en selvfølge å hjelpe dem som nå rammes hardest av både høye strømpriser, dyrere mat og bensinprisene på toppen.

– Og der må vi være rause. Men det er ikke noen løsning å kompensere for alle, slik at vi tvinger markedsprisene til der de var før, sier han.

Heller ikke MDG jubler

FNs siste klimarapport fra februar i år er dyster lesing for alle som mener det er viktig å ta vare på kloden vår. Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), uttalte til NRK i den anledning at dette vil ramme oss alle og at vi er nødt til nå å tenke klimatilpasning i alt vi gjør.

Leder for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, sier at effekten oljeprisen har på miljøet er begrenset. Dette fordi mange i Norge rett og slett ikke har mulighet til å gå over til grønne alternativ, som elbil eller kollektiv.

– Men det er jo litt åpent om de som har god råd, nå får en ekstra motivasjon til å kjøpe elbil, eller velger sykkel eller buss til jobb, sier hun.

Bastholm sier at de høye prisene tvert imot er dårlig nytt for miljøet. Dette fordi det er svært lukrativt å drive med oljeproduksjon akkurat nå.

– Sammen den veldig gunstige oljeskattepakka som ble vedtatt våren 2020, er det stor motivasjon i oljebransjen for utbvinning. Og dette er utslipp vi vil se mer på sikt, sier Bastholm.

Une Bastholm, leder i Miljøpartiet De Grønne, jubler heller ikke over den brå prisøkningen på drivstoff. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

MDG-lederen er klar på at de dårligst stilte i Norge må få hjelp til å komme seg over kneika. Men for Staten Norge mener hun krisen må benyttes konstruktivt.

– Dette er en tid vi virkelig bør innse at vi må bruke mye mer av investeringene i Norge i fornybar energi og i grønne investeringer. Vi kan ikke fortsette å investere det i olje og gass, sier Bastholm.

Minst ille i Norge

Gulowsen mener de aller fleste nordmenn har mye å gå på når det gjelder innsparing på drivstoff.

– Samkjøring er ekstremt effektivt og en kjempefornuftig måte å redusere trafikk, ulykkesrisiko og bensinforbruk på. I tillegg er det viktig at kollektivtrafikken ikke går konkurs som følge av de økte drivstoffprisene, sier han.

Gulowsen mener videre at flere nå blir tvunget til å vurdere solcelle, varmepumpe, etterisolere hus, anskaffe en mer energieffektiv bil og vurdere om det er nødvendig å ta den ekstra flyturen.

– Denne brå endringen er selvfølgelig ille for mange, men vi i Norge har det minst ille, sier naturvernlederen.

Trenger bil i hverdagen

Ole André Myhrvold (Sp) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener det er avgjørende å ha folket i ryggen når man skal få ned CO₂-utslippene.

– Dette må derfor gjøres på en måte som tar hensyn til geografiske og sosiale muligheter, og på en måte som ikke øker forskjellene blant folk, sier Myhrvold.

Ole André Myhrvold (Sp) sitter i Energi og – miljøkomiteen på Stortinget. Han tror ikke folk flest har så mye å gå på når det gjelder redusert kjøring. Foto: NRK

Dersom olje og gassprisene blir vedvarende høye, mener han at avgiftene fra Staten må ned. Han ønsker ikke å tvinge folk til å la bilen stå.

– Jeg tror de fleste skal ha hverdagen til å gå opp med kjøring til jobb, henting fra SFO og kanskje kjøre bestemor til fysioterapeuten innimellom. Så er det sikkert slik at noen hver av oss kan vurdere om vi trenger den helgeturen til New York eller London. Men det er ikke det dette handler om, sier Myhrvold.

– Historien har vist oss at det vi ikke trodde var mulig, likevel er det. Kan dette være et slikt tilfelle?

– Jo, men skal vi omstille oss, uansett hvor vi bor og hvilken inntekt vi har, da må det gjøres over tid. Og vi er på god vei til å omstille bilflåten til elbiler, sier Myhrvold.

Han mener den pågående krisen har vist oss at vi har en utfordrende energisituasjon også i Norge.

– Vi må oppgradere vannkraften vår og Staten må bruke dette momentumet til å bidra til at folk installerer solcelle, varmepumpe og så videre, sier Myhrvold.

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) fra Hammerfest. mener det grønne skiftet må ta hensyn til at folk i Norge bor grisgrendt. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Marianne Sivertsen Næss (Ap), som også sitter i energi- og miljøkomiteen, sier at de høye prisene på strøm og bensin viser at det haster å få opp tempoet i det grønne skiftet. Næss forsvarer likevel at Norge fortsatt skal utvinne olje og gass.

– Vi skal være en trygg og stabil energileverandør. Dette er særlig viktig nå som forsyningssikkerheten i Europa er sårbar og utsatt, sier hun.