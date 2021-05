Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nann Kristin Kvivesen (51) og mannen Trond Mikkelsen (59) er begge i risikogruppen. Ettersom ingen av dem er fullvaksinerte, er de redde for hva en handletur i Hammerfest kan føre til.

Paret bor i Hellefjord på Sørøya, som tilhører Hammerfest kommune.

En tur på butikken krever planlegging, fordi de må ta båt for å komme seg inn til byen. Som følge av smitteutbruddet i Hammerfest, prøver de å spare seg for så mange handleturer de kan.

Ikke fordi de er lei av å sitte på hurtigbåt, men fordi de er redde for å få med seg mer hjem enn dagligvarer.

– Det er veldig skummelt å skulle bringe smitte hjem. Det ville vært et skrekkscenario om jeg skulle blitt skyldig i at mannen min ble alvorlig syk, sier Kvivesen.

Trond Mikkelsen og Nann Kristin Kvivesen er begge i risikogruppen. Ingen av dem er fullvaksinerte. Foto: Julie Groseth / NRK

Hun har fått én dose, mens mannen må vente

Kvivesen mener vaksinefordelingen i Norge ikke har fungert optimalt. Hun mener alle i risikogruppen, sammen med helsepersonell, utvilsomt burde vært først i køen.

I Kvivesens aldersgruppe er kun 3,25 prosent av dem med underliggende sykdommer fullvaksinerte i Hammerfest. For mannen sin del er det 4,82 prosent.

– Jeg fikk første vaksinedose for to uker siden, og er da delvis vaksinert om en uke. Det hjelper egentlig ikke noe ettersom mannen min, som også er i risikogruppen, enda ikke har fått sin første dose.

Savner en mer rettferdig fordeling

Hammerfest har nå forlenget de lokale tiltakene og holder stengt fram til 6. juni til som følge av smitteutbruddet i kommunen.

Så langt har 3020 personer i Hammerfest fått første vaksinedose. 1954 innbyggere er fullvaksinerte.

De to neste ukene skal kommunen fordele 762 og 516 vaksinedoser.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss mener den nåværende smittesituasjonen i kommunen er et bevis på at man ikke burde skjevfordelt koronavaksiner i Norge.

Regjeringen valgte nylig å følge anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å omfordele vaksiner.

Det innebærer at 24 kommuner får ekstra vaksinedoser i juni, mens over 300 må gi fra seg doser, deriblant Hammerfest.

– Det handler om å finne den gode balansen. Nå ser vi at det kommer fort, plutselig og voldsomt. Da tenker jeg at det hadde vært kjekt med en mer rettferdig fordeling, sier Sivertsen Næss.

Hun sier at kommunen har blitt fortalt under hele pandemien at det er umulig å vite hvor neste utbrudd kommer.

– Nå opplever vi at den argumentasjonen ikke gjelder, fordi nå sies det at fordi vi ikke har hatt smitte så skal vaksinene «våre» gå til områder som har hatt et større smittetrykk, sier ordføreren.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, skulle gjerne sett at innbyggerne sine hadde fått flere vaksinedoser. Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Vaksinasjon benyttes ikke mot lokale smitteutbrudd

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, skriver i en e-post til NRK at han forstår at kommunen ønsker seg flere vaksiner, men at vaksinasjon ikke skal benyttes til å slå ned lokale utbrudd.

– Det tar 2–3 uker før vaksinene virker. I løpet av 4–5 uker vil Hammerfest kommune ha fått kontroll på utbruddet, sier overlegen.

Ordfører Sivertsen Næss tror Hammerfest ligger på landsgjennomsnittet for vaksinering, men at det snart vil endre seg.

– Det er fra nå av de kommunene som blir utsatt negativt i skjevfordelingen vil få færre vaksinedoser. Vi som kommune har sagt ifra til statsforvalteren at vi synes det er en uheldig strategi, sier hun.

Overlege Preben Aavitsland forteller at det tar 2–3 uker å omfordele vaksiner. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vegrer meg sterkt for å reise til byen

Kvivesen dyrker egne poteter og gulrøtter samtidig som mannen fisker slik at de kan forsørge seg selv så godt som mulig.

Hun vil aller helst reise til Hammerfest by så lite som mulig.

– Jeg vegrer meg veldig sterkt for å reise til byen nå. Bare det å handle mat er en risiko i seg selv. Vi må jo ha mat, sier Kvivesen.

Selv om de forsøker så godt de kan å produsere sin egen mat, er hun forberedt på å måtte utsette seg selv for smitte i fremtiden.

– Vi skal vel kunne greie det, men det blir veldig kjedelig mat etter en stund. Vi må nok til byen å handle uansett om vi vil det eller ikke, sier Kvivesen.

Selvprodusert mat som tørrfisk gjør at Kvivesen kan utsette byturene. Foto: Julie Groseth / nrk