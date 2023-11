Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks – NAF har berekna at det vil koste 14,2 milliardar kroner å sikre dei ti mest rasfarlege strekningane på riks- og fylkesvegnettet.

– Summen fordeler seg på 8,7 milliardar kroner på riksvegar og 5,5 milliardar kroner på fylkesvegar.

– Behova for skredsikring er størst i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal.

– På mange utsette strekningar er det behov for tunnel eller ny trasé for å sikre vegen.

– På riksvegane er det 78 stader med høg skredfaktor, og på fylkesvegane er talet 123.

I Finnmark er det berre fylkesveg 8830 i Store Lerresfjord som er på lista over plassar med stor skredfare.

– Det hastar å setje i gang skredsikring av fleire strekningar, seier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Summen fordeler seg på 8,7 milliardar kroner på riksvegar og 5,5 milliardar kroner på fylkesvegar, ifølgje oversikta. Den tek utgangspunkt i tal frå Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert inn til Samferdselsdepartementet i samband med ny Nasjonal transportplan.

Dei skriv at behova er store i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal.

Skredfaktor blir berekna ut frå kor sannsynleg det er at det går ras. Ein ser på:

Konsekvensar det kan få ut frå kor mykje trafikk det er på staden

Moglegheit for omkøyring

Andre faktorar.

Langfjordbotn er ein utsett plass for snøskred. Titt og ofte vert den stengd grunna snøskredfare. Her frå eit snøskred i Langfjordbotn i 2018. Foto: Thomas Sørensen / NRK

I Finnmark er det berre fylkesveg 8830 i Store Lerresfjord, som er på lista over plassar med stor skredfare.

– Dette er berre toppen av isfjellet. På riksvegane er det 78 stader med høg skredfaktor, og på fylkesvegane er talet 123. I tillegg kjem ei rekkje stader med middels eller låg faregrad, der det framleis er behov for tiltak, seier Handagard.

Vegar med høgst skredfaktor: Ekspander/minimer faktaboks Riksvegar etter skredfaktor: Rv. 13 Kvassdalen – Vestland Rv13 Osgjelet – Vestland Rv. 5 Skredvikja – Vestland E16 Vaksdal – Vestland Rv. 13 Byrkjenes – Vestland Rv. 15 Grasdalen – Vestland E 10 Presteneset 1 – Nordland E10 Kvanndalen – Nordland Rv. 13 Øvre Lonevatn – Vestland Rv. 13 Ygningsdalshamrane – Vestland Fylkesvegar etter skredfaktor: Fv 5744 Navelsakerstranda – Vestland Fv 5829 Otterdalsstranda – Møre og Romsdal Fv 613 Gaularfjellet – Vestland Fv 5723 Merkingsgjølet – Vestland Fv 7594 Myrlandsfjellet – Nordland Fv 5625 Skjerdalsberget – Vestland Fv 8830 Store Lerresfjord – Finnmark Fv 5724 Heimefonna – Vestland Fv 49 Snauhaugtunnelen – Vestland Fv 49 Tokagjeltunnelen – Vestland Kjelde: Statens vegvesen.

På mange utsette strekningar er det behov for tunnel eller ny trasé for å sikre vegen.

Fekk gratis overnatting

Førre veke vart E6 mellom Langfjordbotn og Talvik i Alta kommune stengt grunna skredfare. Det er hovudinnfartsåra til Finnmark frå Troms.

Vegen i Langfjorden har stått urørt i 30 år. Det har ikkje vegen mellom Isnestoften og Alta. Den er rusta opp for 2 milliardar kroner. Det har gått fleire ras i Langfjorden dei siste åra og tiltaka som vart gjorde på 90-talet, hjelper ikkje.

Sanitetsforeininga har sett seg nøydd til å opne eit eige hus for vegfarande som blir ståande fast i bygda når vegen stengjer på grunn av ras.

Florence og Constanse frå Frankrike overnatta i huset hos sanitetskvinnene i Langfjorden.

– Vi hadde ingen plass å vere. Vi drog på butikken og då møtte vi Annie Mikalsen, seier Florence.

F.v: Florence og Constanse er på tur i Finnmark. I førre veke vart det ståande fast då vegen stengte. Foto: Hanne Larsen / NRK

Mikalsen er medlem av sanitetskvinnene i Langfjorden og fastbuande.

– Ho fortalde at vi kunne dra hit fordi det er eit gjestehus. Vår første tanke då vegen stengde var at vi kom til å finne ei løysing ved å møte nokon som kunne fortelje oss når vegen skulle opne igjen.

Dei trudde vegen berre vart stengde i nokre timar og ikkje heile natta.

– Tenkte de på å sove i bilen?

– Nei, det er for kaldt, seier Florence.

Dei er takksame for at moglegheita til overnatting og spesielt at det var gratis.

– Det er utruleg. I Frankrike er det ikkje sånn, seier Florence.

Då vegen vart opna torsdag, heldt kvinnene fram turen vidare til Alta.

Ser behovet

Mikalsen fortel at dei har sett behovet for å ha eit slikt ope hus.

– Når vegen er stengd har det stått ei lang rekkje med bilar i kø. Vi har sett at det er eit behov for at folk har ein plass å vere, seier Mikalsen.

Annie Mikalsen frå Langfjorden er medlem av sanitetskvinnene og busett i Langfjorden. Ho gav dei to franske turistane ein plass å sove. Foto: Hanne Larsen / NRK

Ho fortel at har dei gjort dette dei siste åra.

Sanitetskvinnene har nemleg omsorgsberedskap. Likevel er dei fastbuande vande til å leve med skredfaren.

– Vi køyrer jo ikkje når det er skredfare. Det er jo godt at denne gongen vegen vart stengd før ein kom så langt. Det skjer slett ikkje alltid, seier Mikalsen.

Ifølgje fungerande avdelingsleiar i Statens vegvesen, Olav Korsaksel, vil det koste 250 millionar kroner å skredsikre strekninga.

– Det er vanskeleg å svare på når vi får gjort noko med denne typen skredsikring fordi vi må ha midlar for å få dette på plass. Ei slik omfattande strekning er ikkje noko vi ikkje får gjort noko omgåande med, seier han.

– For dårleg

Rut Olsen sit på fylkestinget som uavhengig representant og meiner det blir teken for lett på rassikring i Finnmark.

Rut Olsen sit på fylkestinget. Ho meiner snøskredsikringa er for dårleg. Foto: Robin Mortensen / NRK

– Troms fekk auga opp for rassikring då det byrja å gå menneskeliv. Vi så både bussar og brøytemannskapar og alt som gjekk på havet. Då trur eg det skjedde noko i Troms, seier ho.

Ho meiner det er forferdeleg om det går liv på grunn av dårleg skredsikring.

– Framleis slit ein med stengde vegar og fare for liv, slår Olsen fast.

– Det er jo mange år sidan ein valde å gjere noko med Langfjorden, men ein fullførte jo ikkje. Og det visste seg jo også at ein faktisk bomma på dei punkta der rasa kom, seier ho.

Fylkespolitikaren meiner dette ikkje er godt nok:

– Samanlikna med Troms og fokuset dei har på ras- og skredsikring der, så tenkjer eg at vi er ikkje gode nok i Finnmark.