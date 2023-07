Nå skal nye rekrutter utdannes i hvordan de skal behandle hverandre

I august starter en ny rekruttperiode og tusenvis av nye rekrutter skal inn i førstegangstjenesten.

Nytt av fra 1. august vil være et revidert utdanningsprogram for dem. I tillegg til de fem basisferdighetene en soldat skal kunne, legges faget «profesjon» til.

Her skal de blant annet lære om gode verdier og holdninger, og hvordan de skal behandle hverandre.

I midten av august reiser Thea Mosesen (19) til Garnisonen i Porsanger for sin rekruttperiode. Der vil hun være en av de første som skal igjennom faget «profesjon». Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Thea Mosesen (19), fra Alta, synes det er en selvfølge at det blir prioritert enda mer. Spesielt etter hendelsene om seksuelle trakasseringer som kom frem tidligere i år.

Hun starter sin førstegangstjeneste i august.

– Slik jeg ser det, så burde man egentlig ha innført dette tidligere. Så jeg synes ikke at de i Forsvaret skal få applaus for å ha innført det.

– For hvis det er slik det er å være i Forsvaret, trenger det absolutt noen tiltak til.

Espen Tandstad er sjefsersjant ved Hærens våpenskole. De har vært med å utarbeide den nye utdanningen.

Han forteller at faget «profesjon» ikke er et direkte tiltak etter vinterens avsløringer, men en utvikling av Forsvarets rekruttutdanning (FRU).

– At vi tidlig klarer å skape trygge og tydelige rammer for hvordan vi skal ha det, tror vi kan være med på å forebygge de utfordringene vi står ovenfor innen mobbing og seksuell trakassering.

Rekruttutdanningen er en viktig del av tjenesten til soldatene. Her lærer de det grunnleggende for å kunne best mulig tjenestegjøre landet. Foto: Frode N. Børfjord

Hva gjør en soldat, til en soldat?

Respekt, ansvar og mot er Forsvarets kjerneverdier. Det er noe som alltid har vært en del av Forsvaret.

Men ser man på hendelsene som kom frem tidligere i år, kan man stille spørsmål om alle har fått det med seg.

Faget «profesjon» handler om mer enn bare hvordan man oppfører seg, forklarer Tandstad. Hvordan en soldat skal opptre både profesjonelt og medmenneskelig blir viktige momenter.

Sersjantmajor Espen Tandstad mener rekruttutdannelsen er viktig. – Man må møte de titusen rekruttene som skal inn i løpet av hvert år p åen god måte. Det gjør at vi i større grad vil lykkes som forsvar. Det tror jeg vi er på god veg til å gjøre nå. Foto: Lillian Tandstad

– Det vil være en balanse på krav vi stiller til rekruttene og den støtten vi gir dem for å komme igjennom utdannelsen.

I løpet av de 31 timene som legges opp til i faget, skal de innom grunnleggende sikkerhet og miljø, forsvar og førstegangstjenesten, holdninger og etikk.

– Kjerneverdiene vil være et fokus gjennom hele utdannelsen, forteller Tandstad.

– Forsvaret skal gjøre sin del av dugnaden

Man skulle tro at 19-20-åringer visste hvordan man skal behandle hverandre. Så hvorfor dedikere deler av utdanningen for å konkret lære det?

Bare i Forsvarets undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing sier nesten halvparten av kvinnene at de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste året.

Forsvarssjefen har sagt at det er et kulturproblem i deler av Forsvaret. Han er tydelig på at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Tandstad sier at dette er et samfunnsproblem, men Forsvaret skal gjøre sin del av dugnaden for å få bukt på det.

I tillegg er det mange andre faktorer som spiller inn når rekrutter kommer inn.

– De tas ut av det kjente og satt inn i det ukjente. Det skaper usikkerhet, fordi det er en stor overgang for mange å komme inn Forsvaret, sier Tandstad.

– Rekruttene kommer fra hele landet, med ulike utgangspunkt. Det å få en felles retningslinje på hvordan man skal oppføre seg er en kjempegod inngangsverdi til rekruttskolen, sier Tord Kummeneje Eriksen, landstillitsvalgt i TVO. Foto: Krister Sørbø / Forsvarets forum

Dette er noe Tord Kummeneje Eriksen kjenner igjen.

Han er landstillitsvalgt for tillitsvalgtordningen (TVO) i Forsvaret. Eriksen jobber tett opp mot andre tillitsvalgte og soldater.

Derfor mener han at «profesjon»-faget kommer til å bli viktig i tiden fremover.

– Man har utelukkende godt av å øke forståelsen for hverandre. Jeg tror det kan gagne det fremtidige Forsvaret på en veldig god måte.

– Uavhengig av at dette kan være forebyggende mot mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, så er det på tide at dette innføres i rekruttutdannelsen, sier Eriksen.

Håndtering av våpen og skadebehandling er viktige ting en soldat bør kunne. Men verdier som respekt og medmenneskelighet er viktig for å kunne bedre jobbe sammen, det mener både Espen Tandstad og Tord K. Eriksen. Foto: Frode N. Børfjord

Tydelige forventninger

I midten av august reiser Thea Mosesen til Garnisonen i Porsanger for sin rekruttperiode.

– Jeg forventer at det kommer til å bli tungt, både fysisk og spesielt psykisk. Det er ikke sånn at jeg er redd for det, men man gruer seg litt til det militære.

Hun regner med at det blir et år med mye mestring. Det ser hun frem til, helst uten noen uønskede hendelser.

– Jeg tror og håper på en forbedring. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje noe med meg. Om det skjer kommer jeg til å si klart og tydelig ifra.

Alta-jenta ser frem til ett år i grønt. Hun gruer seg litt, men er spent på hva som møter henne i Forsvaret. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK