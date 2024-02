Nå advarer PST om at også kinesiske fartøy blir brukt som spionskip

I flere år har PST advart om risiko for spionasje fra russisk båttrafikk, men i et intervju med NRK beskriver de nå for første gang at også kinesiske båter brukes til etterretningsformål i norske farvann.

– Kina kan også bruke sivile fartøy for etterretningsformål, så det er en del av trusselbildet, sier kontraetterretningssjef Inger Haugland.

– Hvordan foregår det?

– Det vil kunne foregå på samme måte som med russisk informasjonsinnhenting. Enten at de aktivt søker etter informasjon, eller at de passivt rapporterer videre informasjon som de kommer over i sitt normale virke.

Inger Haugland, sjef for kontraetterretning i PST. Foto: Erlend Koppergård / NRK

PST ønsker ikke å gå i detalj på hvordan dette foregår. I tidligere undersøkelser av russisk etterretning, har NRK imidlertid avdekket eksempler på hvordan sivile fartøy kan benyttes til en rekke ulike oppgaver.

Russiske fartøy har for eksempel hatt mulighet til å kartlegge norske fjorder, oppsøke NATO-ubåter og skal ved minst ett tilfelle ha hatt en etterretningsagent om bord.

Mer kinesisk aktivitet

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen utdyper at kapasiteten til å drive overvåking uten å bli avslørt, blir stadig større.

– PST uttaler til NRK at kinesiske fartøyer kan brukes på samme måte som de russiske, blant annet til informasjonsinnhenting. Hva slags type aktivitet er det?

– Vi har sett en del tilfeller av at russerne driver elektronisk innsamling. Jeg har ikke sett bevis på at kineserne gjør det samme, men det er fullt teknisk mulig. Det er ikke spesielt mye elektronikk som må installeres, som kan brukes passivt, til og med uten at mannskapet får det med seg.

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Strømmen sier at advarselen fra PST kommer som en del av en verdensomspennende utvikling for kinesisk aktivitet.

– Kineserne driver med en omfattende kartlegging av handelssystemer i hele verden. Gjennom også å kartlegge i Norge og andre stater, får de et unikt informasjonstilfang som gjør at de kan bruke handel som et krigføringsmiddel, uten å bruke militærmakt.

NRK har gått gjennom 155 kinesiske fartøy som har gått gjennom norske farvann for 2023 og kartlagt seilasene slik de er rapportert i åpne systemer.

Mesteparten av den kinesiske trafikken går i Norskehavet, på vei fra Europa til Russland, eller i Nordsjøen.

Slik kan sivile fartøy brukes til etterretning til sjøs Ekspander/minimer faktaboks Kartlegging av bunnforhold

Ta bilder og beskrivelse av NATO-fartøy

Observere hvordan NATO-landene trener sammen

Gjøre opptak av radiosignaler

Dokumentere havnefasiliteter

En gjennomgang viser at kinesisk- og hongkongflaggede skip har gjort ulike anløp i Norge i fjor.

80 prosent av trafikken er lasteskip, resten er stort sett tankskip.

Gassanlegget på Kårstø, oljeraffineriet på Mongstad og industrihavner i Nordland og utenfor Porsgrunn har alle hatt anløp fra kinesiske fartøy.

Slik sjekket vi seilasene Ekspander/minimer faktaboks NRK har jobbet med skipstrafikk fra åpne datakilder over lengre tid. Til denne undersøkelsen har vi hentet ut oversikt over alle fartøy med flagg fra Kina og Hong Kong som var registrert med en AIS-posisjon i 2023. Deretter har vi fått alle seilasene disse fartøyene for hele året.

– Har skjerpet blikket

Hans Jørgen Gåsemyr er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han sier at det ikke nødvendigvis er slik at kinesiske fartøy har endret oppførsel den siste tiden. Men han mener PST har økt oppmerksomheten rettet mot kinesiske aktiviteter.

Gåsemyr peker på at Kina er en global stormakt med aktivitet verden over.

– Kina er verdens største maritime nasjon. Så at det også vil foregå aktivitet knyttet til noen skip som PST eller andre uttrykker skeptisk til eller ser på som problematisk, det tror jeg også handler om at man har bygget opp apparatet og skjerpet blikket mot det og fanget opp situasjoner som kan være problematiske, sier Gåsemyr.

Ser annerledes på kinesisk aktivitet

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen sier at i motsetning til norske og vestlige fartøy, kan sivile kinesiske fartøy bli brukt til etterretningsformål i fredstid.

– Kinesiske fartøy, alt som mer kinesisk eid, er etter lov underlagt plikt til å avstå informasjon til kinesiske myndigheter, dersom de ber om det.

Han sier at det har også enkelte vestlige land, men der er det underlagt «betydelig parlamentarisk kontroll», slik at folkevalgte politikere kan regulere dette.

Dette er én av grunnene til at han ser annerledes på kinesisk aktivitet enn vestlig.

– Kinesiske myndigheter kan bruke sivile fartøy langt mer aktivt, og når de måtte ønske det, uten å måtte gå gjennom en demokratisk sjekk på om det er tillatt eller ønskelig, sier Strømmen.

Det har ikke lyktes NRK å få svar fra den kinesiske ambassaden i Norge.

