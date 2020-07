Slik så armene til Hilde ut etter sykkelrittet over vidda: – Et mygghelvete

– Det var helt galimatias! Myggen rocket vilt og uhemmet, sier Hilde Skaret.

Årets utgave av Offroad Finnmark ble en til dels plagsom affære for den erfarne terrengsyklisten fra Tromsø.

Terrengsykkelrittet, som gikk av stabelen i helgen, er kjent for å være et av verdens tøffeste, hvor syklistene får en smak av heftig og uberørt natur over Finnmarksvidda.

Mygg har alltid vært en del av opplevelsen, men det har aldri vært så ille som i år, mener Skaret.

Hilde Skaret (t.v.) og Turid Emaus Karlstrøm på startstreken i Offroad Finnmark 2020 – lykkelig uvitende om de myggmengdene som venter dem på vidda. Foto: Jon Vidar Bull / Offroad Finnmark

– Jeg har startet ut ni ganger på Offroad Finnmark, og jeg kan ikke minnes at det har vært så gærent som denne gangen, sier hun.

Når Hilde attpåtil får allergisk reaksjon på myggstikk, så hun rett og slett ikke ut etter målgang, kan hun fortelle.

– Jeg var helt oppspist!

Ryggen ser enda verre ut enn armen, forteller Hilde Skaret. Foto: Privat

Fest for myggen

Det var spesielt mot slutten av det 150 kilometer lange rittet, gjennom et myrtungt område på vei ned fra fjellet, at myggen gjorde seg godt til kjenne.

Da stilnet vinden, og syklistene fikk ikke være i fred.

Turid Emaus Karlstrøm fra Alta, som syklet sammen med Skaret, kaller det hele for et mygghelvete.

– Jeg har aldri i mine levedager sett så mye mygg på vidda. Forholdene var riktignok optimale, med våt myr, så vi visste at det kom til å være mygg der, men det var likevel helt jævlig, rett og slett, sier Karlstrøm.

– De var i ørene, nesa og åpnet du munnen, så fløy de inn der. Jeg så bare at Hilde syklet inni en svart sky. Det var helt vilt – myggen hadde virkelig fest!

Med ATV patruljerte frivillig Espen Eng traseen et lite stykke utenfor det myrhullet som ble beskrevet som verst. Men heller ikke her var myggen særlig blyg.

Godt myggår over hele landet

NRK har fått inn meldinger fra mennesker flere steder i Finnmark, som har opplevd uvanlig mye mygg denne sommeren, og biolog og overingeniør Sondre Dahle i Norsk institutt for naturforskning (Nina) kan bekrefte at dette er et godt myggår – over hele landet.

Han forklarer at det har sammenheng med den snørike vinteren.

– Mange av myggartene er snøsmeltingsmygg. Det vil si at de har larver i dammer som blir liggende igjen etter at snøen smelter. Hvis det er mye snø, så blir det bra oppvekstvilkår for mygglarvene, sier Dahle.

Biolog og overingeniør i Nina, Sondre Dahle. Foto: NINA

Hvor lang tid det tar for larvene å utvikle seg avhenger av temperaturen, men en plutselig varmeperiode – slik man opplevde i Vest-Finnmark i helgen – vil føre til at veldig mye klekker samtidig.

– Da kan det oppleves som en mygginvasjon.

Kan bli ny heftig runde

Grunnet den snørike vinteren og mye våt myr, visste arrangørene at det kom til å bli mye insekter under årets ritt, sier daglig leder i Offroad Finnmark, Anders Abrahamsen.

Han understreker at det er påkrevd at alle syklistene har med seg myggbeskyttelse i form av skallklær og mygghatt.

Likevel ble nok mange tatt på senga av det han kaller for «et inferno uten like». Mange syklister forteller at de aldri har opplevd verre.

– Vanligvis er det de som kommer sørfra som blir mest plaget, men i år syntes også lokale folk, som er mer vant til myggen, at det var heftig, sier Abrahamsen.

Daglig leder i Offroad Finnmark, Anders Abrahamsen, oppfordrer deltakerne den kommende helgen på det sterkeste til å bruke myggbeskyttelse. Alternativt å sykle så fort at myggen ikke klarer å henge med. Foto: Jon Vidar Bull / Privat

En ny runde av rittet skal gå til helgen – oppdelingen er et grep som er tatt for å overholde makskravet om antall deltakere i henhold til koronarestriksjoner. Abrahamsen ser ikke bort fra at det kan bli like heftig da.

– Det er meldt lite vind, så deltakerne bør være forberedt på mygg, sier han.

Kun den korteste distansen

Deltakerne Karlstrøm og Skaret understreker at myggen ikke klarte å ødelegge opplevelsen av sykkelrittet, selv om den stjal fokus en periode.

Å gi seg var aldri et spørsmål, men samtidig innrømmer de at det kanskje var greit at det kun var den korteste distansen på 150 kilometer som ble kjørt i år.

De lengste distansene på 300 og 750 kilometer ble sløyfet på grunn av koronasituasjonen.

– Vi skulle egentlig sykle 300 kilometer, men med «corona edition» ble det bare 150, og det var helt ok, ler Skaret.