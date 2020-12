Sjekk elevenes hyllest: – Den traff midt i hjerterota

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Man blir veldig sliten når man jobber så mye over lengre perioder. Den videoen traff midt i hjerterota. Jeg ble skikkelig rørt. Det var faktisk sånn at smittevernlegen måtte komme inn på kontoret for å spørre om det gikk bra med meg, sier Jonas Holte.

Han er kommuneoverlege i Harstad. I likhet med de fleste kommuner i Norge, har også Harstad hatt sine utfordringer med koronasmitte dette året. Bare siste døgn har de registrert tre nye smittede.

– Vi er noen som har forsont oss med at vi må jobbe i jula også. Både med å håndtere smitteutbruddet og med å planlegge vaksinasjon i romjula, sier Holte.

– Men da er det fint med en sånn video. Det ga skikkelig motivasjon.

Musikkvideoen han snakker om kan du se i videovinduet øverst i artikkelen. Det er en hyllest fra elevene på Harstad skole til alle som har bidratt under pandemien, og ble først omtalt av iHarstad.

Mannen bak hele greia er musikklærer på skolen Roger Uttakleiv.

STOR OPPSLUTNING: – Folk har stilt opp tvert, forteller musikklærer på Harstad skole Roger Uttakleiv, når han snakker om musikkvideoen han og elevene på skolen har lagt. Foto: Privat

Utviklet seg til noe mer

– Vi har laget noen videoer på skolen opp gjennom årene. Det var rektor Kjersti Irene Frostad som foreslo at vi skulle lage en julehilsen til de andre lærerne, sånn i all hemmelighet, forteller han.

Da Uttakleiv leitet etter en sang å spille inn sammen med elevene, kom han over Alicia Keys' låt «Good job». En hyllest til alle som har stått på i frontlinjen under pandemien i år.

– Da utviklet det seg til å bli en hilsen til lærere, foreldre, renholdere, butikkansatte, bakere, helsearbeidere, alle som har stått på, forteller musikklæreren.

Harstad skole er en ny skole som ble tatt i bruk i 2018. Her har de blant annet et eget musikkstudio.

– Vi har øvd på sangen i musikktimene, og flere elever ville være med å spille inn, sier Roger Uttakleiv.

De siste dagene av skoleåret brukte han til å filme musikkvideoen, kun med mobiltelefonen. Det var ikke vanskelig å få folk til å stille opp.

– Jeg brukte bekjentskapene mine og ringte rundt. Foreldrene i videoen er for eksempel naboene mine, forteller han.

I videoen møter vi blant andre lærere, politi, ordfører Kari-Anne Opsal, og kommuneoverlege Jonas Holte.

– Synes det var utrolig rørende at de har brukt så mye tid og energi på en så flott video, med et budskap om at vi gjør en god jobb, hvor de takker for det, sier Holte.

Videoen ble publisert fredag, og har allerede fått god spredning i sosiale medier.

FIKK DEN FRA REKTOR: Kommuneoverlege Jonas Holte fikk musikkvideoen til elevene ved Harstad skole tilsendt av skolens rektor. Han sier videoen ga han motivasjon til å fortsette jobben mot koronaviruset også i julen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er kjempemorsomt. Jeg har fått tilbakemeldinger på Facebook, og e-poster fra foreldre og andre som synes det er helt utrolig fint, sier musikklærer Roger Uttakleiv.

Læreren på Harstad skole fikk se videoen på fredag, før du tok juleferie.

– Det var noen som måtte tørke litt maskara, da, sier Uttakleiv.

Her kan du se originalversjonen av sangen, med Alicia Keys: