Munnbind trenger ikke være hemmende for å lese andre mennesker

– Å kunne lese kroppsspråket til hverandre er viktigere enn noen gang, sier Vidar Hansen.

Den tidligere politietterforskeren holder foredrag om kroppsspråk, og mener økt bruk av munnbind gjør det viktigere å forstå nettopp det han er ekspert på – kroppsspråk.

Noen ganger sier kroppsspråket vårt noe helt annen enn det som faktisk blir sagt. Akkurat den kjenner nok de fleste seg svært godt igjen i.

Men hva skjer når vi går med munnbind og ikke lenger kan lese lepper eller se hele ansiktet?

Ingen grunn til bekymring! Ansiktet vårt er nemlig ikke så viktig når det kommer til kroppsspråk som det mange tror.

– Folk tror det er ansiktet som er mest lesbart med tanke på kroppsspråk, men det er feil, sier Hansen.

Vidar Hansen er tidligere politietterforsker. Kunnskapen om kroppsspråk hjalp ham i arbeidet. Foto: KJELL JØRAN HANSEN / NRK

– Føttene er lettest å lese

Skuldre, hender, overkropp og bein kan også gi deg gode svar. Blant annet mener Hansen at føttene er det stedet som er lettest å lese på kroppen.

– Ut ifra beina kan man se om folk er stresset eller glade. For eksempel, hvis man snakker med noen og har lyst til å gå, vil sannsynligvis den ene foten snu seg mot den retningen man ønsker å gå, forteller han.

Man kan også sparke i luften om man er sint, eller krysse beina og gynge opp og ned om man er glad.

Og hvis du er nervøs? Ja, da skal du ikke se bort ifra at du låser anklene dine bak stolbeina.

Alt dette skjer helt ubevisst. Men ingen regel uten unntak.

– Hemmeligheten med kroppsspråket er at man bør ha flere tegn som tilsier det samme, sier Hansen.

Selv om ansiktet kanskje ikke er det mest lesbare, kan øynene likevel fortelle deg mye.

– En kan se om folk smiler selv om man har på maske. Man får også enormt med informasjon av øynene. Om folk er aggressive, kan man se det på pupillene, påpeker Hansen.

Vidar Hansen både underviser og holder foredrag om kroppsspråk. Her fra et eksperiment med publikum i 2018. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Avstandsregelen påvirker ikke kroppsspråket

Han synes ikke kroppsspråket vårt har endret seg så mye under pandemien, men har opplevd at flere er litt mer reserverte enn før.

– I begynnelsen av pandemien var jeg innom butikken. Få mennesker ville verken møte blikket eller smile til hverandre, ei heller nikke.

Om man har et slikt reservert kroppsspråk, så kan det bli vanskeligere å bli kjent eller skape relasjoner til nye mennesker.

Det kan være noe å være obs på spesielt for ferske studenter i et nytt miljø.

Hvordan kan vi så vise at vi ønsker en relasjon når vi møter nye mennesker?

– Om man smiler til noen, viser man at man er åpen for en samtale. Man ser lenger på de man liker godt. Et åpent kroppsspråk er åpne armer og et nikk til den du ser mot. Men det viktigste er retningen på overkroppen, sier Hansen, og utdyper:

– Det verste man kan gjøre er rygg mot rygg. I en samtale vil en at kroppen skal dreie seg mot deg, det betyr at man føler seg trygge på hverandre.

Holder naturlig avstand

Det å holde én meters avstand, som folk blir rådet til, har ingen påvirkning på kroppsspråket, ifølge Hansen. I alle fall ikke når det gjelder mennesker vi ikke kjenner så godt.

Det er rett og slett fordi at overfor de fleste, så holder vi helt naturlig en avstand på i alle fall 80-90 centimeter. Ellers kan det oppleves for intimt.

– Om ukjente mennesker kommer innenfor dette, kan det oppleves som ubehagelig, sier Hansen.

Vidar Hansen bruker mye tid på kroppsspråk. – Egentlig er vi alle kroppsspråk-eksperter, men vi er ikke bevisst på det, sier han. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Det énmetersregelen derimot har påvirket, er den menneskelige relasjonen og nærheten mellom kjente. Mange har nok plutselig kjent på hvor viktig en klem er.

– Når en tar på og klemmer hverandre slippes det løs velvære-hormonet oksytocin, som går på angst og smerter, men også den gode og trygge følelsen av nærhet, sier Hansen.

– Å miste denne delen i den menneskelige relasjonen kan få store konsekvenser for oss mennesker.

Kan være skadelig

Hansen peker også på at menneskelig nærhet er essensielt – og helsefremmende – spesielt i en tid som denne.

– Samboeren er sykepleier, og er ofte i kontakt med gamle og syke mennesker, som trenger en trøst. Om de det gjelder har smerter og trenger et stryk på armen – som nå ikke er anbefalt – kan opplevelsen av å bli avvist føre til større smerter.

Dette er psykolog Heine Steinkopf enig i.

Han trekker frem barna, og den menneskelige nærheten og omsorgen de har behov for.

Psykolog Heine Steinkopf sier barn trenger trøst og menneskelig kontakt når de er lei seg. – Da kan vi ikke sitte med én meters avstand. Foto: Privat

– Barn trenger ikke at vi tar avstand. Når et barn blir lei seg, kan vi ikke sitte på én meters avstand og si at vi ser at hun eller han er lei seg. Barnet trenger at vi løfter de opp på fanget og gir de trøst og menneskelig kontakt.

– I en korona-situasjon settes nærhet og menneskelig kontakt på strekk. Det er skadelig for den menneskelige relasjonen med andre mennesker som vi er avhengig av å ha, sier psykologen.