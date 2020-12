Mulig stort smitteutbrudd i Senja: – Vær hjemme og vent med julehandelen

Senja kommune inviterer til pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Vi har foreløpig ikke oversikt, og vi mistenker at flere kan være smittet. Frem til vi får oversikt er det ekstra viktig at folk er forsiktige. Vær heller hjemme enn å ta julehandelen nå.

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien Foto: Linda Pedersen / NRK

Det sier kommuneoverlege Aslak Hovda Lien.

Lørdag fikk en innbygger i Senja kommune påvist koronasmitte. Etter å ha kjent symptomer måtte vedkommende ta en test torsdag.

Personen jobber i en barnehage på Silsand på Senja, og har vært i arbeid før symptomene oppsto.

Den smitta har selv barn som går på ungdomsskolen på Finnsnes. Barna, som også har kjent på symptomer, blir nå testet.

Barna har også vært sammen med venner, og deltatt på fritidsaktiviteter, så kommunen skaffer seg oversikt over dette også, slik at nærkontakter får informasjon.

Det gir kommunen grunn til å tro at det er flere smittede i en allerede uoversiktlig situasjon.

Mulig smitte fra Harstad

Ordfører Tom-Rune Eliseussen ber folk følge alle krav og råd til smittevern nøye.

Ordfører Tom-Rune Eliseussen Foto: Linda Pedersen / NRK

– Nå er det viktig at alle i kommunen er klar over at det kan være smitte i lokalsamfunnet som foreløpig ikke er kjent, sier Eliseussen.

I en pressemelding opplyser kommunen at den smitta var ved UNN i Harstad forrige uke.

Harstad kommune ble hardt rammet etter at to ansatte, én pasient og en nærkontakt testet positivt for covid-19 ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad. Over 100 mennesker havnet i karantene.

Det mistenkes derfor foreløpig at besøket i Harstad kan være smittekilden til den nye smittede i Senja kommune.

– Det er tilfeldig hvilke kommuner som får utbrudd, det handler mye og flaks og uflaks. En middels stor kommune som Senja har nå fått et tilfelle, om mulig flere. Derfor håper vi at folk i dag og i helga ikke har for mange nærkontakter., sier Hovda Lien.