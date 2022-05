Sent torsdag kveld bekreftet politiet på Twitter at det var gjort funn av død person i forbindelse med en redningsaksjon ved fjellet Grytetippen på Senja.

Mannen, som er i 60-årene, ble funnet mellom klokken 20.30 og 21.00 torsdag kveld.

Pårørende er varslet.

Krevende aksjon

Det ble satt i gang en stor redningsaksjon etter at to personer fra Tsjekkia meldte fra om at de så en mann falle fra fjellet Grytetippen på Senja onsdag. De hadde gått deler av turen sammen, men han var ikke en del av turfølget, opplyser innsatsleder Frode Lahelle til NRK.

– Det var en krevende aksjon. Ved hjelp av alpin redningsgruppe gjorde vi funn, dessverre med et annet utfall enn vi håpet, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltok i aksjonen. Også mannskaper fra Røde Kors ble utkalt. Det krevende terrenget gjorde at politiet trengte hjelp fra Norske alpine redningsgrupper for å ta seg fram til og hente ut mannen.

Det ble gjort funn av en sekk ved 17:45-tiden som kunne tilhøre personen som redningsmannskap lette etter.

– Vi har ikke fått bekreftet dette hundre prosent, men vi antar det er hans, fortalte innsatslederen.

Innsatsleder Frode Lahelle. Foto: Linda Pedersen / NRK

Søket ble utført i et bratt og krevende terreng, hvor det fortsatt ligger snø. Alpin redningsgruppe Tromsø er derfor henta inn for å hjelpe til med å sikre søkemannskapet slik at de kan søke i terrenget.

I et forsøk på å identifisere vedkommende ble bilene som stod parkert der vedkommende kan ha startet turen sin fra undersøkt.

Alpin redningsgruppe Tromsø ble fløyet til området for å bistå med sikring og søk. Foto: Linda Pedersen / NRK

Like før 20.30 kom politiets rekvirerte helikopter med tre personer til fra den norske alpine redningsgrupper fra Tromsø.

Populært turmål

Rundt klokken 18.30 gikk aksjonen inn i en ny fase, med søkemannskap som skulle lete fra bakken.

Det ble også satt inn søk fra bakken. Foto: Linda Pedersen / NRK

Grytetippen og nabotoppen Keipen er populære toppturmål både sommer og vinter, og det skal nå være mulig å gå dit både til fots og på ski.

Turfølget som meldte fra, har opplyst til politiet at mannen gikk til fots.

Berg Røde Kors er også på plass ved Fjordgård-tunnelen, som er ett av startpunktene for å gå til Grytetippen.

Politiet fikk melding om observasjonen i 14-tida torsdag ettermiddag.

– Vi fikk melding om at det var et mulig fall fra Grytetippen på Senja, og på plass med 13 mannskaper, sa Per Inge Belt, som er fagleder skred i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.