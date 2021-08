E6 mellom Karasjok og Lakselv er åpnet for trafikk, melder politiet på Twitter klokka 22:23.

Krimteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe har ankommet og gjort ferdig sine undersøkelser på skadestedet.

Samtlige nødetater har forlatt ulykkesstedet rundt klokken 21 mandag kveld.

Politiet sier at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet.

Pårørende er varslet.

Det var lange køer langs E6 mellom Karasjok og Lakselv, politiet anbefalte omkjøring så langt det lot seg gjøre.

– Det vil ta noen timer før veien åpnes igjen, på grunn av tekniske undersøkelser, sier Bjørn Tormod Syversen, operasjonsleder i politiet.

Det er lange køer på stedet på grunn av ulykken. Foto: Piera Balto / NRK

Trailersjåfør kom uskadd ut av hendelsen

– Han vil bli avhørt og det skal ta stilling til om førerkortet hans skal tas i beslag, sier Syversen.

Samtlige nødetater rykket ut.

Politiet oppfordrer vitner som kan ha sett noe i området rundt klokka 14, å ringe 02800.

Ulykken skjedde på E6 mellom Lakselv og Karasjok, i nærheten av Skoganvarre.

Holder åpen kirke

– Det er bare tragisk, vi har ingen å miste i dette samfunnet, sier en klart opprørt Aina Borch.

Hun er ordfører i kommunen og ble informert om hendelsen samtidig som alle andre gjennom mediene.

Ordfører Aina Borch og resten av kommunen skal være til stede for dem som trenger det. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mine tanker går til de nærmeste pårørende, familie og venner.

Lakselv kirke holder dørene åpne fra klokken 19:00 i kveld. Borch meddeler at legevakta er åpen for dem som har behov for å prate med noen.

– Vi skal være til stede for dem som trenger det, sier hun bestemt.