Akhlaghi satte seg på sykkelen i Istanbul 21. februar og kom i mål på Nordkapp lørdag. På turen har han notert seg for 12.007 kilometer.

– Jeg gjør dette for å bevise at ingenting er umulig. Med hardt arbeid og en god plan får man til det meste, sier 23-åringen, som opprinnelig er fra Afghanistan.

Lørdag tråkket han inn på Nordkapp-platået etter 178 dager på sykkelen.

Dagen etter feiret han at turen var over. Sammen med medlemmer i den lokale sykkelklubben syklet han en tur på fire mil inn mot Kirkenes, før det ble taler ved blant andre ordføreren og Mental Helse.

Det er fire år siden han flyttet fra byen.

– Jeg er målløs. Det var helt utrolig. Jeg er sjokkert – og takknemlig for at så mange bryr seg og ville stille opp, sier Akhlaghi.

Mobbeoffer

Akhlaghi var fem år gammel da familien flyktet fra det krigsherjede landet til Norge og Kirkenes.

Møtet med Norge ble brutalt, og mobbing ble hverdagen for Akhlaghi.

– Jeg ble mobbet fra dag én. Jeg kjente raskt på følelsen av å være annerledes, og at jeg ikke var godtatt eller hørte til der. Mobberne lagde sanger, tagget på vegger, sa og gjorde stygge ting. Jeg følte meg veldig alene i barndommen, sier han.

Akhlaghi sier friluftslivet ble redningen etter mange tunge år.

Folkehøgskole på Vestlandet og friluftslivet der ble redningen for Hadi Akhlaghi etter mange tunge år. Foto: Privat

– Opplevelsene ved en folkehøyskole på Nordvestlandet gjorde veldig mye for meg, understreker han.

Til å begynne med ville han slutte.

– Jeg fikk det ikke helt til, og syntes synd på meg selv. En av lærerne så meg, og pushet meg. Jeg hadde nok ikke vært der jeg er i dag uten hans hjelp. I løpet av dette skoleåret oppdaget jeg nye ting ved meg selv og vokste mye, sier Akhlaghi.

Spleis til Mental Helse

Ifølge organisasjonen Mental Helse er det første gang noen sykler Europa på tvers, etterfulgt av Europa på langs.

Akhlaghis lange sykkeltur skjer i samarbeid med organisasjonen. Han har opprettet en spleis for å samle inn penger til dem.

– Ønsket mitt er at flere mennesker med minoritetsbakgrunn skal tørre å åpne seg. Det er for mange som sitter alene med vonde tanker og traumer. De kommer fra land hvor psykisk helse ikke er et tema, sier han.

Magnus Mæland Foto: Kristin Humstad / NRK

Ordfører Magnus Mæland slår fast at Hadi er en av Sør-Varangers store sønner.

– Én ting er den fysiske styrkeprøven han har gjennomført, men man kan jo tenke seg den psykiske belastningen også, sier Mæland.

– At han setter et så stort fokus på mental helse, og det faktum at han har vært åpen om en vanskelig barndom, gjør ham til et forbilde og en ambassadør for Sør-Varanger kommune

– Det han gikk gjennom som barn, skal ingen oppleve, føyer ordføreren til.

– Jeg er blitt litt tryggere på å håndtere frykt, sier Hadi Akhlagi etter langturen på sykkel. Foto: Privat

Håndterer frykt

Særlig på ett punkt har Akhlagi lært noe av langturen, mener han selv.

– Jeg er blitt litt tryggere på å håndtere frykt. Jeg føler at frykt holder oss mye i sjakk. Det holder oss tilbake fra å gjøre noe, å tørre å prøve og feile. Det har jeg fått litt mer kontroll på.

Ruta var grovt planlagt, uten detaljerte etapper eller tidsskjemaer.

– Jeg har hatt det ganske fritt, for jeg tenker at jo mindre planlegging, jo mer eventyr. Jeg har tatt den tida jeg trenger.

– Hva ville du gjort annerledes his du skulle starte turen med den kunnskapen du har nå?

– Jeg ville gjort én ting annerledes: kanskje trent litt. Jeg hadde null trening. Men jeg har slitt litt med skader på turen, sier Hadi.

– Det er en stor sjanse å ta, men det sitter ikke i beina, det sitter i hodet. Det er der det ligger.

Han ser frem til å reise rundt, holde foredrag og dele erfaringene han gjorde på turen. Men det betyr ikke at han er lei av å være på tur.

– Kroppen føles ganske bra nå. Det er trist å være ferdig, jeg kunne holdt på noen måneder til. Jeg trodde det skulle være mer lei og sliten, men jeg har lyst på mer!