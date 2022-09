– Dette her er litt til henne også, sier han rørt mens brua lyser opp i mørket bak ham.

Over nattehimmelen gnistrer det grønne nordlyset. De spisse fjellene danner mørke konturer.

Det er midnatt, og bygdefolket har stått i lag på moloen i Sifjord og sett på fyrverkeri før lysene på brua tentes for første gang.

I mange år har det vært jobba med å rassikre veiene deres. Det siste prosjektet var å få veien vekk fra fjellet Stortinden, der det raser ut stein til stadighet, året rundt.

Denne brua sørger for at man slipper å kjøre under Stortinden, der det ofte går steinras. Foto: Roy Alapnes

– Jeg syns brua var så fin da den kom, at det slo meg at vi burde gjøre noe ekstra ut av den. Jeg tror den vil bety mye for mange, sier Kristiansen.

Det lokale næringslivet tente på ideen, og utstyr for over 700.000 kroner ble kjøpt inn.

Nå skal brua skifte farger alt etter anledningen.

Men for den lille jenta hans kom rassikringen på Senja for sent. Hun ble drept i et steinras i Sifjordura, bare fire år gammel.

Tatt av steinras

– Jeg håper ingen trenger å oppleve noe lignende, sier Geir Kristiansen.

Fire år gamle Camilla ble drept av et steinras, bare noen få uker før tunnelen gjennom fjellet sto ferdig i 1993. Foto: Privat foto

Han husker den grufulle dagen godt.

14. februar 1993 var både søndag og morsdag. Om morgenen var Camilla ivrig med da han stelte i stand frokost på senga til mammaen hennes.

Senere var det bestemødrene som skulle feires, først farmor i Tranøybotn, deretter mormor i Sifjord.

Klokka var rundt halv seks om ettermiddagen da de gikk ut i bilen for å kjøre de få kilometerne over fjellet fra Sifjord og hjem til Medby.

Geir løftet fireåringen opp i armene sine. Det var mildvær og mørkt ute.

– Jeg tok skoene hennes i handa, bar henne til bilen og satte henne i barnesetet. Så kjørte vi.

«Til minne om Camilla Kristiansen 4 år som mistet livet i et Steinras i Sifjordura 14 februar 1993. Du glemmes ei.» Foto: Linda Pedersen / NRK

Etter bare et par minutter i bilen skjedde det.

Det smalt noe voldsomt i bilen, før den ble slengt sideveis og havnet utfor veien. Flere steiner dundret nedover fjellsida. Geir og kona dukker ned bak dashbordet så godt de klarer.

Så er det over. Geir snur seg og ser i baksetet. Camilla sitter med hodet bøyd forover. Jenta har fått taket over seg. Hun er bevisstløs og hardt skadd.

På sykehjemmet i Sifjord noen minutter senere dør hun. Det er ingenting noen kan gjøre.

Sifjord på Senja ligger i et område med mange bratte fjell og fare for både steinras og snøskred.

Sekunder om å gjøre

Dette var den siste vinteren før Sifjordtunnelen sto ferdig. Tunnelen var det første store prosjektet som skulle gjøre tilværelsen tryggere for folket i Søndre Torsken. Steinraset gikk bare noen måneder før den ble tatt i bruk.

Nedenfor tunnelåpningen i Sifjord er det reist en stein der det står noen ord om Camilla. Her planter familien blomster hvert år.

– Tida leger sårene og det blir lettere etter hvert, men det faller aldri bort. Jeg husker Camilla som en livsglad og veldig blid unge som gledet seg til å bli storesøster. Jeg tenker på henne hver gang jeg kjører forbi der.

– Klarer du å se for deg Camilla som følger med på fyrverkeriet og brua som får lys?

– Ja, det gjør jeg. Dette er litt til henne også, sier Geir Kristiansen rørt.

Ved midnatt lørdag ble lyssettingen av brua feiret med fyrverkeri. Foto: Jan Morten Bjornbakk

Mange nestenulykker

For folk som bor i det som tidligere var Torsken kommune, har det vært viktig å få veiene rassikret. Derfor valgte de i sin tid å gå bort fra ideen om en internvei gjennom kommunen, og heller satse på rassikring.

De siste årene har det vært brukt flere hundre millioner kroner på å legge om veier og gjøre dem tryggere. Torskenpakken kalles den.

At man nå ikke lenger behøver å kjøre under Stortinden, betyr mye for både innbyggerne, og næringslivet. For her har det vært mange nestenulykker.

Hver vinter byr på utfordringer på yttersida av Senja. Stadig må veier holdes stengt på grunn av ras eller fare for ras. Foto: Arild Moe / NRK

Roy Alapnes fra Sifjord er leder på Flakstadvåg Laks. I årevis har han pendlet daglig gjennom flere rasutsatte strekninger. Bedriften har også mye vogntogtrafikk til og fra.

Roy Alapnes er bedriftsleder på yttersida av Senja. Foto: Arild Moe / NRK

At Stortinden nå er haket av, er godt.

– Det har vært en engstelse for de som ferdes der, for stadig vekk raser det ut stein. Man sitter med et blikk oppover fjellsiden, og mange ganger har det falt stein bare sekunder før en bil har passert, forteller han.

Ennå gjenstår det strekninger som årlig berører bedriften i Flakstadvåg.

– Både ved Kaperskaret og Kvænan trengs det fortsatt utbedringer, påpeker han.