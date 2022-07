– Det er veldig skummelt at storhjelm står i så mange hagar, og at mange ikkje veit at han er så giftig, seier Veronica Lyngdal.

Ho slapp med skrekken etter at eittåringen hennar, Marthe, var i kontakt med det som viste seg å vere den giftige planten storhjelm heime i hagen i Tromsø.

Solheim så sjølv den 15 månader gamle dottera putte den lilla blomen mot munnen, og sjekka med ein gong kva slags plante dette var.

– Eg kjende eg at eg fekk heilt panikk. Eg blei heilt kald innvending, og tenkte: Kva er det vi har gjort? Vi har storhjelm i hagen og vi har ikkje tidlegare sjekka om han er giftig.

SLAPP MED SKREKKEN: Lyngdal slapp med skrekken etter at ho mistenkte at dottera hadde fått i seg ein giftig blome. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Giftinformasjonen fekk i fjor rundt 2.500 førespurnadar om barn som hadde ete plantar eller bær.

Sommaren er høgsesongen for slike førespurnadar.

Storhjelm Foto: Hanne Wilhelms / NRK Ekspandér faktaboks Storhjelm (Aconitum napellus) er ei fleirårig urt i hjelmslekta i soleiefamilien. Planta er ei opprett plante som vert mellom 0,8 og 1,2 meter høg og som blømer med mørkeblå blomar frå juni til september. Storhjelm stammar frå Alpane og Karpatene, og vert i Noreg dyrka som prydplante. Planta er svært giftig, og gifta har mellom anna vore nytta i pilspissar. Kilde: SNL.

Til sjukehus for observasjon

Viss du har fått i deg ei tilstrekkeleg mengde av storhjelm, kan du få symptom både frå nervesystemet i form av påverking av muskelsvakheit og lammingar, bevisstheit og krampar.

Du kan også få påverking på hjartet og sirkulasjonen.

– Veldig ofte tek ein ingen sjansar når barn kan ha ete så giftige plantar, og seier at det er betre å få barna inn på observasjon slik at ein kan starte behandling dersom det blir naudsynt, seier avdelingsleiar ved Giftinformasjonen ved FHI, Mari Tosterud.

FARLEG HAGEBLOM: Desse lilla blomane heiter Storhjelm og er veldig giftige. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Slik blei dei også for Marthe.

I samråd med legevakta og Giftinformasjonen bestemte foreldra at eittåringen Marthe skulle på sjukehuset for observasjon.

Heldigvis fekk ho ingen sterk reaksjon.

– Det har gått kjempebra med dottera vår. Vi har vore veldig heldige. Ho har nok ete ein pitte liten del, eller har berre halde planten mot munnen.

– Få plantar gir alvorlege forgiftingar

– Vi får mange førespurnadar frå foreldre med born i aldersgruppa eitt til ti år, men det er sjeldan noko farleg, seier Tosterud.

Ifølge ho er det mange plantar som er giftige, men få gir alvorleg forgifting når det er ete mindre mengder.

Også den giftige planten Landøyda vekker harme. Den har spreidd seg i Sør-Noreg dei siste åra. Innslaget er frå 2021. Du trenger javascript for å se video. Også den giftige planten Landøyda vekker harme. Den har spreidd seg i Sør-Noreg dei siste åra. Innslaget er frå 2021.

Tosterud understrekar at foreldre likevel bør ha låg terskel for å ringe Giftinformasjonen.

– Viss dei ringer, kan vi finne ut om det er farleg, kor mykje det hastar og om det er noko dei burde gjere.

Fjernar dei giftige plantane

Planta som Marthe hadde vore i kontakt med, storhjelm, blir seld på vanlege hagesenter.

Kommunikasjonssjef i Plantasjen, Charlotte Gjone, fortel at Plantasjen merkar plantar som er giftige, inkludert storhjelm.

– Det er mange giftige plantar i naturen, og også vi i hagesenterbransjen kan ha produkt som ein ikkje kan ete.

Kommunikasjonssjef Charlotte Gjone i Plantasjen. Foto: Fredrik Myhre

Ho oppmodar folk til å gjere seg kjent med plantane dei har i hagen, og ikkje plante blomar dei ikkje er trygge på.

For Lyngdal er i alle fall éin ting klart. Ho skal fjerne dei giftige plantane i hagen.

– Det er jo mange barn som går forbi hagen. Tenk om eit av dei barna plukkar med seg ein av plantane og et han. Det vil eg ikkje ha på samvitet mitt.

Eksempel på giftige planter Ekspandér faktaboks Noen av de vanligste giftige blomsterplantene som vokser i Norge. Tabellen omfatter både viltvoksende planter (V), forvilla planter (F), hageplanter (H) og stueplanter (S). Azalea (s)

Barlind (h/v)

Belladonnaurt (h/v)

Bulmeurt (h/v)

Engletrompet (s/h)

Gullregn (h/v)

Jerusalemsøtvier (s)

Julerose (s)

Klosterklokke (h)

Korallsøtvier (s)

Liljekonvall (h/v)

Lupin (h/v)

Misteltein (v)

Oleander (h/s)

Oljeplante (h)

Piggeple (v)

Revebjelle (h/v)

Rhododendron (h)

Selsnepe (v)

Skarntyde (v)

Slyngsøtvier (v)

Storhjelm (h/v)

Tidløs (h)

Tyrihjelm (v) Kilde: Helsedirektoratet / SNL