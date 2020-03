Rundt 15.000 personer er involvert i vinterøvelsen Cold Response. Den starter 12. mars og finner sted i store deler av Nord-Norge.

6000 utenlandske soldater fra land som Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA er involvert, i tillegg til cirka 9000 nordmenn.

Allerede er flere personer satt i karantene med mistanke om koronasmitte. Forsvaret jobber med smittesporing og isolering av personer. Aktiviteten ved garnisonen og avdelingene ved Skjold leir i Målselv i Troms redusert til et minimum.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT- Norges arktiske universitet, men er også tidligere oberst i Forsvaret og ekspert på biologiske våpen.

Han sier koronaviruset nå gir soldatene en svært god øvelsessituasjon.

– De får øvd seg i det å isolere som om dette var et biologisk angrep eller noe lignende. De får sett om de har gode nok testsystemer og isolasjonsprosedyrer og om de er i stand til å hanskes med det, sier Olsvik.

United States Marine Corps på vintertrening ved Garnisonen i Porsanger som en forberedelse til «Cold Response» i 2016. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

To smittekaserner ved leiren

Skjold leir ligger i Målselv kommune i Troms. Hærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på leiren.

Normalt ville det vært mye aktivitet ved leiren i forbindelse med øvelsen som starter for fullt neste uke.

– Vi har en mistenkt smittet med koronavirus ved Skjold garnison, og vi avventer prøvesvar. Svar på prøver er forventet mot slutten av torsdagen.

Det skriver Hærens kommunikasjonssjef, oberstløytnant Per Espen Strande i en e-post til NTB.

Oberstløytnant Per Espen Strande sier Hæren tar sine forholdsregler for å hindre smitte av koronaviruset. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Han sier at de nå jobber med smitteoppsporing og isolering av personer vedkommende de mistenker smitte hos har vært i kontakt med.

– I tillegg er aktivitet ved garnisonen og avdelingene ved Skjold redusert til kun et nødvendig minimum. Hæren følger saken i koordinering med kommunelegen, Folkehelseinstituttet og Forsvarets sanitet.

Strande sier til NTB at det nå er etablert to smittekaserner ved leiren. Disse er nå stengt.

Mandag ble seks soldater bedt om å gå hjem, tirsdag var det et par. I en artikkel på Forsvarets Forum står det blant annet at flere i Sjøforsvaret er sendt hjem, etter mistanke om smitte.

Disse skal ha vært i utsatte områder eller vært i kontakt med personer som har vært det.

Professor Ørjan Olsvik sier den storstilte vinterøvelsen ikke i vil øke risikoen for at lokalbefolkningen smittes i nevneverdig grad.

Soldatene vil på sin side virkelig få øvd seg.

USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Norge deltar med styrker under øvelsen. Her fra øvelsen i 2016. Foto: Mona Ødegård / Forsvaret / Mona Ødegård / Forsvaret

Slik skal Forsvaret hindre koronasmitte Ekspandér faktaboks Hærens retningslinjer: De blir oppfordret til å holde én meters avstand når de skal spise.

Frokost og lunsj blir servert i matpakker.

Personell i Hæren får ikke forsyne seg selv til middag.

Personell i Hæren oppfordres til ike å håndhilse eller klemme hverandre.

Treningsfasiliteter, kino og kantiner er stengt for militære og sivile i Hæren. Det legges også ekstra vekt på vanlige hygienetiltak, som grundig håndvask og god hostekultur. Sjøforsvarets retningslinjer: Det militære treningsanlegget på Haakonsvern sprites ned tre ganger om dagen.

Soldatene bes om å unngå arrangementer som ikke er strengt tjenestemessig nødvendig.

Innskjerpet adgangskontroll på fartøy.

Større sosiale tilstelninger ombord skal holdes til et minimum, og ved besøk i uthavn og ved reise til og fra fartøy skal personell begrense sin interaksjon med lokalbefolkning eller eksterne.

– Soldater skal utsettes for risiko

For det er nettopp denne situasjonen de soldatene bør kunne hanskes med, sier tidligere oberst Ørjan Olsvik.

– Soldater skal utsettes for risiko av og til. Det er deres plikt å holde seg friske selv om det er et virus som svever rundt. For meg er dette en sak som gjør at soldatene får testet sin evne til å holde seg friske med et rimelig ufarlig virus, sier Olsvik.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik. Foto: Tonje Hareland / NRK

Olsvik sier personer som bor eller oppholder seg i kalde strøk kanskje kan være mer utsatt for til eksempel halsinfeksjoner.

– Det er på grunn av tørr og kald luft. Luft som er kald er ofte tørr. Da kan slimhinnene tørke litt inn så kan det bli litt høyere frekvens av luftveisinfeksjoner i befolkningen, sier Olsvik.