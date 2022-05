Mistenkelig dødsfall i Kåfjord – én person pågrepet

– Dødsårsaken er uklar. Det kan godt være at dødsfallet har naturlige årsaker, men politiet kan ikke utelukke at det ligger noe straffbart bak hendelsen, sier politiadvokat Christian Hanssen til Nordlys.

NRK har vært i kontakt med politiets operasjonssentral i Tromsø, men de ønsker ikke å opplyse noe mer om hva som kan ha skjedd. De henviser videre til en pressemelding som vil bli sendt ut mandag.

Grov kroppsskade

Politiet opplyser at en person er pågrepet i saken av hensyn til mulig fare for bevisforspillelse. Vedkommende er siktet for grov kroppsskade.

Politiet har siden lørdag jobbet med tekniske undersøkelser ved boligen i Birtavarre i Kåfjord. Boligen er sperret av. Flere personer er også avhørt i saken, skriver Nordlys.

Mandag blir det tatt stilling til om personen som er pågrepet, skal fremstilles for fengsling.

Personen som ble funnet død, ble obdusert søndag. De pårørende er varslet, skriver Nordlys.