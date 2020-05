– Det er helt klart det blir omkamp, sier ordfører i Gamvik, Alf Normann Hansen (SV).

Dette begrunner han med at det skal gjennomføres en konsekvensutredning etter at kvotemeldingen ble vedtatt i Stortinget torsdag.

Kvotemeldinga er myndighetenes forslag til nye endringer i regelverket innen fiskerinæringen.

Ordføreren er bekymret for hvordan fremtiden blir.

– Det ser ut som slik som kvotemeldingen blir, så får vi større eierkonsentrasjoner i fiskerinæringen. Det blir mer utfordrende for dem som skal kjøpe fisk å forholde seg til større og mektigere aktører, sier Hansen.

Riksrevisjonen leverte den 28. april en rapport som kritiserte fiskeripolitikken. Der kom det frem nettopp det Hansen påpeker – at fiskerrettighetene har havnet på færre hender.

Alf Normann Hansen (SV) mener kystsamfunnene lider under dagens ordning i fiskerinæringen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Satser på helårlige arbeidsplasser på land

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp mener næringen er godt fornøyd med at kvotemeldingen er vedtatt, og at han har fått mange gode tilbakemeldinger etter behandlingen i Stortinget.

– Signalene jeg får fra næringen er at man har kommet til et forlik som næringen kan leve med og er bedre enn det de hadde fryktet og forventet, sier Strifeldt.

Han mener kvotemeldingen i stor grad vil bidra til å styrke rammebetingelsene for industrien.

– For vår del er det å se på muligheten til å se på helårlige landarbeidsplasser i fiskeindustrien og flytte mer av bearbeidingen og verdiskapningen hjem, sier Frp-politikeren.

Bengt Rune Strifeldt (H) sier han har fått gode tilbakemeldinger etter vedtaket. Foto: Presse

– Slik kan vi ikke ha det

Ann Kristin Kvalsvik er daglig leder ved Johan Kvalsvik AS, som er et fiskebruk i Akkarfjord på Sørøya. Hun mener Stortinget setter søkelyset på feil område innen fiskerinæringa.

– De fokuserer på at fiskerne skal tjene mest mulig, også skal man ikke se på hva som skjer etter fisken har kommet på land. Overskuddet i norsk fiskerinæring går til å finansiere en helt vanvittig kvotepolitikk der pengene går til å betale mest mulig for kvoter, sier hun.

I tillegg mener Kvalsvik kystsamfunnene trenger å få inn fisk hele året slik at det skapes aktivitet og arbeidsplasser på land.

– I dag har vi masse trålere som fører i land et råstoff som ikke kan benyttes av industrien, og det er en katastrofe, sier Kvalsvik.

I Lebesby kommune mener ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) at man burde gjennomført konsekvensutredningen av Riksrevisjonens rapport før man vedtok kvotemeldingen.

– Jeg tror det viser at man ikke vet helt hva man har gjort. Riksrevisjonen gjorde en ordentlig gjennomgang av hele fiskeripolitikken. Det gjorde ikke regjeringen, sier Rafaelsen.

Han mener fremtiden til fiskerisamfunnene blir usikker.

– Vi ser at kvotene flyttes ut av kystsamfunnene våre. Det er ikke fiskerne som skal bo og leve her som får nytte av ressursene, og slik kan vi ikke ha det, sier ordføreren.

Sigurd Rafaelsen (Ap) er redd for fremtiden til kystsamfunnene. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Starten på en lang kamp

Selv etter store protester ble kvotemeldingen vedtatt i Stortinget torsdag 7. mai. Regjeringspartiene og Frp fikk så vidt flertall på de mest omstridte punktene med 45 for og 42 imot.

– Vi har gjort et alvorlig forsøk på å samle alle sammen til å komme til enighet om noen grunnleggende trekk. Den diskusjonen vi har hatt har vist at det er for stor avstand på enkelt områder til at vi klarer å få enighet om alt, sier Tom Christer Nilsen fra Høyre.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener regjeringen kjørte gjennom en politikk som sørger for at kystsamfunnene videre kommer til å tape.

– Dette er starten på en lang kamp for oss, sier Fylkesnes.