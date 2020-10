Mindreårige knivstakk vekter – har meldt seg til politiet

Gjerningspersonene fra knivstikkingen i Tromsø tirsdag morgen har nå meldt seg til politiet.

En mannlig vekter ble alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket på vei til jobb. Han måtte opereres på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for skadene han fikk.

Vekterselsskapet Securitas bekrefter at det er en av deres ansatte.

– Selv om det gjenstår etterforskning rundt blant annet motiv, hendelsesforløp og kriminaltekniske spor, så regner vi saken som oppklart.

Det sier leder for etterforskningsseksjonen Lene Fabek ved Tromsø politistasjon.

Men fordi de to gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder på 15 år, blir det ikke opprettet en ordinær straffesak.

Saken blir derfor fulgt opp av politiet med gjerningspersonene, foreldrene og barnevern.

Det var ved Skjernes kiosk i Tromsdalen vekteren ble knivstukket.

Knivstikkingen skjedde ved en kiosk i Tromsdalen som er en bydel i Tromsø. Bydelen er knyttet til Tromsø sentrum gjennom Tromsøbrua.

Ba om tips

Politiet ba publikum om tips i saken tirsdag. De avhørte flere vitner, og gjorde søk med både drone og hund.

Onsdag la politiet ut en video av to personer som ble etterlyst i forbindelse med knivstikkingen.

I etterkant ble videoen slettet da det viste seg at de var mindreårig.

Operasjonsleder i politiet, Eirik Kileng, sa at det ikke var grunn til å tro at de involverte gjerningspersonene var til fare for andre folk.