Mindreårig pågrepet for voldtekt utendørs

Politiet i Alta har pågrepet en mindreårig gjerningsperson i Alta etter melding om voldtekt av en kvinne.

Politiet fikk melding om hendelsen litt før halv ett natt til søndag.

– Vi jobber med å finne gjerningsperson nummer to, og etterforsker saken videre, skriver politiet på Twitter.

Til NRK forteller operasjonsleder hos politiet, Robin Fure, at hendelsen skal ha skjedd mellom Bossekop og Alta sentrum. Kvinnen i 20-årene anmeldte hendelsen via en tredjeperson.



Politiet ser alvorlig på saken og jobber nå med å finne ytterligere en gjerningsperson, sier Fure.



Han forteller at den pågrepne sitter i arresten og at han er en tidligere kjenning av politiet.