Det ble en mørk kveld i den skinnende midnattssolen for TIL. I kampen med det historisk sene avsparket, tok gjestene fra hovedstaden alle tre poengene.

Men nok en gang tok en VAR-protest mye oppmerksomhet.

Etter at tennisballene regnet over banen, røykbokser ble slengt ved cornerflagget og en radiobil kjørte ut, gav dommeren klar beskjed.

Kampen stoppes om noe mer ble kastet på banen.

Mye på grunn av protesten, ble det lagt til 14. minutter tilleggstid. Det førte til at kampen ble blåst av søndag 14. juli.

– Kjipt å skuffe dem

Med seier kunne TIL komme opp på 17 poeng og 11. plass. I stedet blir «gutan» sendt ned igjen til 14. plass, bare ett poeng over Sandefjord på bunnen.

Etter kamp var det en skuffet Jakob Romsaas som snakket med TV 2.

– Det føles ikke godt. Ganske irriterende.

– Det er kjipt å skuffe dem. Vi har tapt en del i år og det er vondt å klappe foran dem når vi taper. Vi er glad for at de er med oss også når det er motgang, men vi kommer tilbake, sier han.

Kaptein Ruben Yttergård Jenssen stemmer i.

– Det kjennes tungt å sitte igjen med ingenting. Vi skaper mer enn nok til å vinne denne kampen.

Tifo fra Forza Tromsø før kampstart. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Nok en målløs førsteomgang

Ingen av lagene fikk til det helt store etter 45 minutter. Men etter 18 minutter fikk TIL-supporterne hjertet i halsen.

Keeper Jakob Haugaard måtte ut med skade.

Inn kom Simon Thomas til sine første Eliteserieminutter denne sesongen. Canadieren ble ikke satt på de største prøvene av KFUM, og har holdt stengt den første halvdelen av kampen.

Jakob Haugaard får behandling på banen. Like etter måtte han kaste inn håndkleet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Han har fått en kjenning i leggen, og da må han gi seg før det blir for alvorlig, sa trener Gard Holme til TV 2 i pausen.

Til tross for at TIL har hatt ballen mest, har de største sjansene uteblitt. Etter 45 spilte står «gutan» med to skudd på mål. Nærmest var Ruben Yttergård Jenssen som banket til med strak vrist etter halvtimen, men ballen ble blokkert noen meter fra mål.

TIL har slitt med å score i førsteomganger denne sesongen. Av totalt 16 mål har bare fire mål kommet i første omgang.

Kalddusj etter pause

Etter pause brukte KFUM bare fire minutter på å sette ballen i nettet. Johannes Nunez overlistet innbytter Simon Thomas og sendte gjestene i føringen.

Ikke mange minutter senere ble kampen avbrutt av nok en VAR-protest. Tennisballene regnet fra tribunen, og i likhet med kampen mellom Brann og Haugesund, ble også en radiobil sendt ut på gressmatten.

Banemannskapet plukker tennisballene supporterne kastet på banen for å vise sin misnøye med VAR. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Kommer det flere gjenstander på banen, vil kampen stoppes, sa dommer Marius Lien.

TIL slo tilbake

Etter 63 minutter sto Jakob Napoleon Romsaas på rett plass til rett tid. Et innlegg fra Runar Nordheim fant pannebrasken til Lasse Nordås på bakre stolpe, som la ballen inn igjen foran mål. Der kunne Romsaas skli inn sitt tredje Eliteseriemål denne sesongen, og sikret 1-1.

Jakob Romsaas feirer sammen med Yaw Paintsil etter utligningen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

TIL presset på for å gå opp i ledelsen. Etter 80. minutter fikk Romsaas muligheten til å sette sitt andre for kvelden, etter å ha blitt spilt gjennom av sin spisskollega Nordås. Skuddet gikk over fra ti meters hold.

Så smalt det i motsatt ende.

KFUMs Momodou Lion Njie vant en hodeduell på fem meter og overlistet TIL-keeper Thomas.

Til tross for at «gutan» jobbet for å hente ledelsen til Oslo-klubben nok en gang, lot det seg ikke gjøre på andre forsøk.

Mamadou Thierno Barry depper over tapet, mens KFUM feirer tre poeng på Romssa Arena, like over midnatt søndag 14. juli. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Rundt 5267 tilskuere så den historiske kampen.

– Det må være tidenes best besøkte julikamp i Tromsø vil jeg tro, sa Ruben Yttergård Jenssen til TV 2 før kampstart.

Midnattssolkampen ble også 200. gang Lasse Nilsen representerer Tromsø IL.