Meteorologisk institutt er krystallklar: Varmest blir det trolig i nord.

I Nord-Norge er det flere steder ventet over 20 grader, ifølge meteorologene.

Fredag blir det varmt i nord, ifølge meteorologene. Foto: Meteorologisk institutt

I Sør-Norge kan det bli betydelig kaldere.

– I høyden kan du til og med finne snø. Ved sognefjellet i dag har snøen allerede lagt seg og vi har vinterlig tilværelse, melder meteorologene.

Etter en rekordvarm mai kan det se ut som sola også tok sommerferie fra juni. Ifølge meteorologene er det heller ikke noe stabilt sommervær i sikte fremover.

Øst-Finnmark kan bli værvinner

Vakthavende meteorolog Karen Jarstø Ervik sier det blir varmt fra Nordland og nordover.

Varmest kan det bli i Øst-Finnmark.

Resten av landet, bortsett fra Østlandet, får det kaldere.

– Hovedsakelig byger i Sør-Norge. Der kan det komme en god del nedbør fredag. Opp mot Trøndelag og Sunnmøre kan det blir torden.

Her kan du sjekke tekstvarselet for fredag for hele landet:

Østlandet

Sørlig bris, sørvestlig liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling. Skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger, lokalt med torden. Avtagende bygeaktivitet i kveld.

Agder

Sørvestlig bris, på kysten vestlig liten til stiv kuling. For det meste skyet og regnbyger, vesentlig i vestlige strøk. Utrygt for torden.

Langfjella

Bris mellom sør og vest. Regnbyger, kan hende med torden. Snøbyger over ca. 1200 meter først på dagen.

Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella

Sørlig bris, i kveld skiftende bris. Regnbyger, kan hende med torden. Snøbyger over ca. 1200 meter først på dagen.

Rogaland

Vest og sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. For det meste skya. Regnbyger.

Hordaland

Sør og søraust bris, i kveld vestlig bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Perioder med sol. Aukende nedbøraktivitet fra seint i ettermiddag.

Sogn og Fjordane

Sør og søraust bris, fra i ettermiddag vestlig bris, kring Stad auking til sørvest liten kuling. Skya. Regn og regnbyger, vesentlig i nord og i kveld.

Møre og Romsdal

Sørvestlig bris, frisk bris på kysten, i kveld liten kuling på kysten av Sunnmøre. Skya. Regn og regnbyger.

Trøndelag

Søraust frisk bris utsette steder, sørvest frisk bris på kysten lengst sør, fra seint i ettermiddag skiftende bris. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag aukende nedbøraktivitet og utrygt for tordenvær.

Nordland

Østlig til nordøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol.

Troms

Sørøstlig bris, periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Lettskyet, pent vær. Enkelte byger om ettermiddagen.

Finnmark

Sørøstlig til nordøstlig bris, nordøstlig periodevis frisk bris på kysten. Perioder med sol, i kveld tilskyende og etter hvert regn og regnbyger i øst og på vidda.

Spitsbergen

Dreining til nord og nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i vest. Litt regn, snø i høyden.