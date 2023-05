Meteorologisk institutt har nå ute 15 ledige stillinger på deres værstasjoner på Hopen, Bjørnøya og Jan Mayen.

Disse har tidligere vært svært ettertraktet. I 2014 var det 193 søkere, men så langt i år har de bare fått om lag 40.

Det bekymrer seniorrådgiver ved Meteorologisk institutt, Thomas Olsen.

– Staten har jo sagt at vi skal ha folk på disse stasjonene. De skal blant annet stå for støtte ved søk og redningsoperasjoner ute i havet, som er en veldig viktig med tanke på å sikre liv og verdier, sier han.

Seniorrådgiver ved Meteorologisk institutt, Thomas Olsen, er bekymret over lave søkertall. Foto: Simen Wingstad / NRK

Trenger mer fagkompetanse

Olsen tror høy konkurranse på arbeidsmarkedet og en usikker sikkerhetspolitisk situasjon i Europa kan være noe av forklaringen på få søkere.

– Folk tenker at det kanskje er tryggere å være stabil på fastlandet, nær familie og en trygg jobb, sier han.

De som jobber på værstasjonene er utplassert seks måneder om gangen, og har vanlige arbeidstider når de er der.

Da skal de overvåke været, til bruk både for værvarslingsmodeller og til hjelp for helikopter og andre flyvninger oppe i nord. De skal også drifte en del utstyr for eksterne aktører som universitet og Telenor.

Men det er ikke bare værobservatører det er behov for. De trenger personer med annen fagkompetanse, som kan stå for drift og vedlikehold av stasjonene.

– Det er spesielt de tekniske stillingene vi mangler søkere på. Så langt har det vært mange kokker som har søk.

Bjørnøya er en av Norges ishavsøyer som tilhører Svalbard og ligger mellom Fastlands-Norge og Spitsbergen. Her ser vi værstasjonen. Foto: Marius Våge

Natur og hytter

I løpet av det seks måneders lange oppholdet på enten Jan Mayen, Hopen eller Bjørnøya har man også mye fritid.

Da kan man stort sett ferdes fritt i naturen, og benytte seg av nærliggende hytter på øyene.

– Så man har et fint liv der oppe, sier Olsen.

Jobben er i utgangspunktet ikke spesielt fysisk krevende, men man må ha god allmenntilstand.

– Det går mer på at man skal prøve å unngå at ting skjer, for det er langt til hjelp. Så man må gjennom en helsesjekk, på lik linje med de som for eksempel skal jobbe offshore, sier Olsen.

Seniorrådgiveren håper nå det tikker inn flere søknader.

– Jeg tror det er mange som kunne tenke seg et slikt opphold. men som kanskje ikke tenker på det hver dag.