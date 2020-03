Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg sender herved en stor og ektefølt takk til meg selv (og litt til pappa) som tok avgjørelsen om å ta sykepleien i 2011.

Det skriver artist og låtskriver Marthe Valle fra Harstad. Hun er en av mer enn 6000 som i løpet av en liten uke har meldt seg som ledig arbeidskraft for sykehusene i landet.

I forrige uke hadde 48 000 har meldt seg til tjeneste på Facebookgruppa «Helsevesenet trenger deg». Av disse har over 6000 tatt kontakt med sykehusene i Norge for å bidra, viser en undersøkelse NRK har gjort.

Artist Marthe Valle er utdannet sykepleier, og er en av 6000 som har meldt seg som ledig helsepersonell. Foto: Privat

Egentlig skulle Valle spilt konserter i Nord-Norge nå. Hun var i Lyngen i Nord-Troms og hadde kun spilt den første av åtte turnekonserter da den første avlysningen var et faktum.

Hun skjønte fort at hele turneen vilIe ryke da hun så omfanget av koronautbruddet. I løpet av de neste timene så hun et halvt års inntekter forsvinne, og hun skrev om det på Facebook:

Ti minutter etterpå hadde hun igjen fulltidsjobb, men som sykepleier.

– I møte med vanskelige situasjoner vil man kunne gjøre noe. Å bidra gir mening i en krise, og det var også derfor jeg tok sykepleierutdanning i sin tid. Jeg er glad for å kunne bidra nå og at tror at alle nå kjenner på at de ønsker det. Vi ser det overalt nå, og det er så fint, sier Marthe Valle.

– Overveldende respons

I Bergen, der hun nå jobber på sykehuset, er det til sammen 920 ekstra personer som har meldt om at de er ledige dersom det skulle være behov for flere hjelpende hender.

En rundspørring NRK har gjort viser at sykehusene til sammen har mulighet til å øke bemanningen med mer enn 6000 personer, dersom de skulle få behov for det.

Se hvor mange som har meldt seg til ditt sykehus her:

Så mange har meldt seg til ditt sykehus Ekspandér faktaboks Finnmarkssykehuset: 106

Universitetssykehuset Nord-Norge: 500

Nordlandssykehuset: 142

Helse Nord-Trøndelag (Levanger og Namsos): 187

St. Olavs hospital: 875

Helse Møre og Romsdal: 380

Helse Førde: 107

Helse Bergen: 920

Helse Fonna: Tall for Helse Fonna kommer

Stavanger universitetssykehus: Tall for Stavanger kommer

Akershus universitetssykehus: Har ikke tall tilgjengelig

Oslo universitetssykehus: 518

Vestre viken: 540 (onsdag)

Sykehuset i Innlandet: 1300 (onsdag)

Sykehuset i Vestfold: 282

Sykehuset i Østfold: 250 (onsdag)

Sykehuset i Telemark: 160

Sørlandet sykehus: Tall for Sørlandet kommer Sum: 6267 personer* *Antallet søknader telles ikke daglig, men oversikten viser sykehusenes siste registrerte oversikt

– Det er vi selvsagt kjempefornøyd med og vi vil gjerne fortsatt at folk skal melde seg, sier Per-Kristian Johansen, som er kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Bare der er det mer enn 500 som har tatt kontakt etter at sykehuset for en uke siden uttrykte bekymring over behovet for ekstra arbeidskraft.

UNN er langt fra det eneste sykehuset som har bedt om søknader, og fått svar.

– Overveldende og imponerende, er ordene som går igjen for å beskrive responsen, på sykehusene.

Aller flest er det som har tatt kontakt med Sykehuset Innlandet. De har nå 1300 navn og telefonnummer over folk som er tilgjengelige for å jobbe dersom det blir behov.

Universitetssykehuset Nord-Norge har i løpet av en liten uke fått mer enn 500 søknader, men ønsker seg fortsatt flere. Mer enn 100 UNN-ansatte er satt i karantene på grunn av koronaviruset. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Rører ved fellesskapsfølelsen

Valle sier hun merker godt at det fortsatt er et stort behov for folk når hun er på plass i sykepleieruniformen i Bergen. Hun beskriver stemningen på sykehuset som spent.

– Spent fordi man lurer på hvilken belastning sykehusene og de som jobber der nå kan komme til å måtte tåle, sier hun.

Marthe Valle har gitt ut fire plater og en rekke EP-er og vunnet Spellemannspris, men også deltatt i «X Factor». Her fra opptreden under en delfinale i «Grand Prix» i 2019. Foto: Hege Bakken Riise/ NRK

At så mange ønsker å bidra mener hun er et tegn på at krisen har mobilisert fellesskapsfølelsen i samfunnet.

– Men det er et paradoks at det må krisetider til for å se hvor viktig helsepersonell er og hva de faktisk risikerer og står i. Jeg håper dette etter hvert kan føre med seg en diskusjon om deres lønn og betingelser, når denne krisen er over.