Mente dommerens høyde var en utfordring: Nå legger NFF seg flat

Det er ikke til å legge skjul på at hans høyde er en utfordring på banen.

Denne kommentaren fikk fotballdommer André Resvoll i evalueringen av dømmingen hans under en talentdommersamling i 2019.

– Jeg trodde først ikke det kunne stå der. Etter hvert som jeg skjønte at det sto der ble jeg veldig skuffet ... Den stakk.

Han ruver 162 centimeter over bakken, og i tiden etter prøvde Resvoll å legge tilbakemeldingen bak seg og ta med seg de positive kommentarene. Men det var vanskelig.

– Når man føler at man ikke får den støtten og satsingen som man gjerne vil ha, og man ser ferskere dommere blir tatt opp før deg. Du begynner å tenke «er det høyden?», er det derfor jeg ikke får muligheten?

Han begynte å tenke på dette på vei til og fra kamper og underveis i kampen.

– Da følte jeg at det ikke var riktig for meg eller spillerne å fortsette.

Resvoll har ikke dømt en kamp siden april.

Det var Folkebladet som omtalte saken først.

Fotballpresident Lise Klaveness har beklaget ovenfor Resvoll. Hun er klar på det dette ikke burde ha skjedd. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Ikke slik vi skal kommunisere

Nå har Fotballpresident Lise Klaveness beklaget overfor Resvoll.

– På vegne av Norsk Fotballforbund og norsk fotball vil jeg gi vår uforbeholdne unnskyldning til dommer Andre Resvoll. Det er ikke slik vi skal kommunisere til våre talenter og utøvere. Vi forstår at dette har vært en belastning for Resvoll, dette er vi lei oss for.

Resvoll synes det er deilig at han har fått en beklagelse fra øverste hold.

– Da får man en bekreftelse på at det ikke stemmer det som står. At NFF ikke står for tilbakemeldingen jeg har fått fra dem. Det onde man har gått rundt og tenkt på, det kan man legge litt bort nå, sier han.

Nå skal Norges Fotballforbund følge opp saken videre, blant annet for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Den tidligere dommeren ser på dette som en seier.

– Forhåpentligvis er dette første og siste gang at det her skjer, sier Resvoll.

Foreløpig har André Resvoll ikke bestemt seg om han skal tilbake på fotballbanen med dommerfløyten i hånd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Tilbake på fotballbanen?

I ettertid av at han fortalte om tilbakemeldingen han fikk i 2019 har Resvoll fått masse støtte fra fotballmiljøet.

– Folk vil at jeg skal komme tilbake og dømme fordi de synes jeg er en god dommer. Jeg blir veldig overveldet over alle de gode tilbakemeldingene og den fine støtten.

Likevel er han fortsatt usikker på om han kommer til å finne frem dommerfløyten igjen.

– Jeg kan ikke si at jeg kommer tilbake, men jeg kan heller ikke utelukke at jeg kommer tilbake. Jeg savner dommermiljøet, kamper og hele det fotballmiljøet, men det er fortsatt for ferskt til at jeg kan verken si det ene eller det andre.