Mener språkopplæring kunne vært første skritt til forsoning. Men Stortinget sa nei.

– At vi ikke fikk flertall for dette, synes vi er ekstra vondt, fordi vi debatterte dette på samme dag som Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i partiet Rødt.

Sammen med SV og Venstre hadde de foreslått å gi alle kvener rett til språkopplæring. I dag er det bare grunnskoleelever i Troms og Finnmark som får denne muligheten.

Men partiene fikk ikke med seg resten av Stortinget på forslaget.

I naborommet på Stortinget ble rapporten fra Sannhetskommisjonen lagt fram, med de tre folkegruppene kvener, samer og skogfinner til stede.

Hege Bae Nyholt fra Rødt, foreslo sammen med SV og Venstre at kvener i hele landet skal ha rett til å lære seg kvensk. Men stortingsflertallet sa nei.

Ønsker en målrettet plan

For Trygg Jakola, som er en stor forkjemper for kvensk språk og kultur, ble dette et sammentreff med bismak.

– Det er et paradoks at mens rapporten ble lagt fram med mange gode tiltak, så støtter ikke flertallet i Stortinget at kvener i hele landet skal få rett til å lære kvensk, sier han.

– Det kunne vært et første skritt i forsoning hvis man hadde gått inn for det forslaget.

Trygg Jakola fra kvenbygda Vestre Jakobselv, har i mange år jobbet for å spre kunnskapen om kvensk språk og kultur. Foto: Sidsel Vik / NRK

Kvener, eller norskfinner, er en minoritet med kvensk og finsk språk. På første del av 1900-tallet var kvensk språk dominerende i flere finnmarksbygder, blant annet i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune.

Det førte til at norske myndigheter krevde at kvenske barn ikke måtte snakke kvensk på skolen.

I dag er Trygg Jakola en av få som behersker språket.

Han mener Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med flere tiltak som kan styrke språket.

– Kommisjonen ønsker at man skal få en målrettet plan for å styrke kvensk språk på mange arenaer, spesielt i skolen. Det var jo her fornorskinga virket sterkest.

Sannhetskommisjonen og flere andre faginstanser anbefaler også å utvide retten til å lære kvensk til hele landet, ikke bare Troms og Finnmark.

Regjeringen sa nei

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle, sier mangelen på lærere gjør at de ikke kan støtte forslaget om gi alle kvener rett til språkopplæring.

– Vi kan ikke lovfeste rettigheter som vi vet at kommunene ikke har mulighet til å oppfylle, fordi vi faktisk ikke har nok kvalifiserte lærere som kan undervise i kvensk, sier han.

Regjeringen gir likevel det kvenske språket og kulturen en håndsrekning ved å bevilge mer penger til læremidler.

Statssekretær Kjetil Vevle i kunnskapsdepartementet sier at alle som har søkt om støtte til å lage kvenske lærebøker får penger. Foto: Kunnskapsdepartementet

Vevle sier de har økt pengepotten fra 2,5 til 9 millioner kroner.

– Vi ser at det er kommet inn flere søknader som har god kvalitet, og som samarbeider med solide fagpersoner på språket.

– En gladnyhet for det kvenske språket er derfor at alle som har søkt om å utvikle læremidler, får innvilget den søknaden.

Vevle sier også at regjeringen ønsker at barn og elever i hele landet skal lære mer om de nasjonale minoritetene. Det skal inn i lærerplanen for barnehager og skoler.

Lærermangelen kan løses med fjernundervisning

Kai Petter Johansen er leder i Norske Kveners Forbund. Han er svært glad for

at regjeringen gir støtte til alle som er i gang med å lage lærebøker.

Kvenlederen sier dette gir nye muligheter for alle kvener som vil lære seg språket sitt.

– Vi vil jobbe opp mot politikerne så skoler i resten av landet som ønsker å gi kvensk opplæring, får tilskudd på samme vilkår som Troms og Finnmark.

Men når det gjelder lærermangelen, mener Johansen at den kan løses med fjernundervisning.

– Dette gjøres allerede på flere skoler i undervisningen på kvensk og samisk.

Kai Petter Johansen leder i Norske Kveners Forbund, er glad for at det gis ekstra penger til læremateriell. Hans mål er at alle kvener skal få lære kvensk. Foto: Bernt Olsen / NRK

Ønsker et språklig samarbeid med nabolandene

Johansen viser til at i Sverige og Finland øker antallet som snakker kvensk – og det nært beslektede språket meänkieli (også kjent som tornedalsfinsk). Han ønsker derfor et økt språklig grensesamarbeid mellom landene.

– I Sverige har de fjernundervisning over hele landet, og alle har lik rett til språkopplæring i meänkieli. Det er ingen grunn til at de skal klare det, og ikke vi.

– Vi har all verdens mulighet til å samarbeide og trekke paralleller mellom landene.