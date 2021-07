Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens flere kommuner har for mange vaksinedoser, er det motsatte tilfellet i Troms og Finnmark.

Torsdag ble Troms og Finnmark og Trøndelag farget oransje på EUs smittekart. Rogaland og Agder var oransje fra før. Det kan få betydning for både reiselystne nordmenn og turister som vil til Norge.

I det nordligste fylket skyldes det i hovedsak flere smitteutbrudd i Tromsø.

Det har fått en rekke ordførere i småkommunene til å gå hardt ut mot skjevfordelingen av vaksiner i sommer.

Mener vaksiner kunne stanset utbruddene

Nå sier kommuneoverlege i Tromsø, Trond Brattland, at de kunne stanset utbruddet før – hadde de fått vaksinene kommunen først ble lovet.

– I Tromsø har vi hatt smittehendelser og utbrudd blant unge, uvaksinerte folk som har vart over flere uker. Forhåpentligvis klarer vi å holde det under kontroll, men det er vaksineringen som kan hjelpe oss å stoppe utbruddet.

Smittevernoverlege Trond Brattland sier Tromsø hadde klart å stoppe utbruddet tidligere dersom de ikke måtte gi fra seg vaksiner. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han har håp om at Tromsø, som er et knutepunkt i Nord-Norge, snart er over smittetoppen. Likevel mener han at det er fare for en sommer med mye smitte i samfunnet.



Han sier Tromsø har tapt 2000 vaksinedoser hver uke i seks uker, og anslår at skjevfordelingen til sammen har forsinket vaksineringen med to til tre uker.

Slik mener kommuneoverlegen at utbruddene kunne vært unngått.

– Jo tidligere vi får vaksinert befolkningen, jo mer vil smitten bli slått tilbake. Hadde vi vært en måned tidligere ute med å vaksinere folk, hadde vi også kunnet stanse smitten en måned før.

Folkehelseinstituttet har likevel kalt situasjonen i Troms og Finnmark for «rolig og fin».

Dette får ordførere i en rekke småkommuner til å se rødt.

Misnøye hos flere ordførere

– Før jul var vi enige i skjevfordelinga for å stoppe smitte i Sør-Norge. Nå bør den skjevfordelinga gå andre veien, slik at småkommunene i nord også får en større andel av vaksinene, sier ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad (Ap).

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad (Ap), mener skjevfordelinga bør snus på. Foto: Knut-Sverre Horn

I juni hadde Berlevåg et utbrudd som førte til at flere enn en tredjedel av befolkningen måtte sitte i karantene.

Berlevåg har lenge vært blant kommunene i Norge med færrest vaksinerte per innbygger, og tidvis ligget helt på jumboplass.

I Båtsfjord takket Ronald Wærnes (Sp) i januar nei til en liten forsendelse med koronavaksiner. Det var fordi han mente at behovet var større lenger sør i landet.

Når kommuner sør i landet nå har vaksiner til overs, kaller han det hele en merkelig situasjon.

– Det hoper seg opp med vaksiner i store deler av landet, flere titalls tusen vaksiner som de ikke blir kvitt, sier Wærnes, og legger til:

– Og så sitter vi her i den situasjonen at vi faktisk er oransje i Troms og Finnmark. Det er rett og slett helt surrealistisk, og det er rart at de ikke tar grep, jeg klarer ikke helt å forstå det.

Ordfører Ronald Wærnes i Båtsfjord mener situasjonen er surrealistisk. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– FHI mener at det fortsatt er best for hele Norge at skjevfordelingen fortsetter i ti dager til. Er det ikke lurt å høre på fagfolk, Wærnes?

– Pandemien bryr seg jo ikke om vurderinger gjort for måneder siden. Nå ser vi at effekten er at vi er farget oransje her oppe. Da må man jo skifte taktikk. Det er jo helt åpenbart, sier han.

Han sier reiselivsnæringen i hans kommune vil lide av at fylket har skiftet farge.

– Det er rett og slett en smekk på kjeften, istedenfor et klapp på skuldra for god innsats. Nå rigges det for en sesong som kunne nærmet seg en brøkdel av normalt, men så får man rett og slett denne hilsenen fra sentralt hold, at man fargelegges oransje. Det får selvfølgelig konsekvenser for operatørene som er avhengig av at folk kommer på besøk. Det er veldig trasig.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier regjeringen følger faglige råd fra Folkehelseinstituttet. Foto: Borgos Foto AS

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det verken er faglig anbefalt eller praktisk mulig å endre på skjevfordelingen av vaksiner.

«Selv om FHIs anbefaling om geografisk omfordeling er kontroversiell, har vi sett en positiv effekt. At Oslo-området ikke sprer smitte til hele resten av landet, kommer også Nord-Norge til gode.» skriver Jahrmann.

– Folk hadde ikke blitt smittet, de hadde vært vaksinert

At en rekke andre kommuner lenger sør har tusenvis av doser til overs, viser at skjevfordelingen ikke har truffet, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Dette viser at vi ikke har blitt tatt på alvor i siste runde av skjevfordelingen av vaksiner, og at man har bommet. Hadde regjeringen opprettholdt vår rettmessige andel, så hadde vi ikke fått de store utbruddene vi nå ser. Folk hadde vært vaksinert.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen vil heller høre på smittevernoverlege i kommunen, enn FHI. Foto: Terje Pedersen/NTB

Kommunens leger har tidligere sagt at det er unge folk som i hovedsak smittes etter sosiale sammenkomster i helgene.

– Mens kommuner på østlandet vaksinerer personer fra 18 år og oppover, og fra 34 år og oppover. Vi holder på å vaksinere folk under 64 år.

– Om ti dager er skjevfordelingen over. Er det ikke i seneste laget å be om omfordeling nå?

– Siden mai har vi sagt at skjevfordeling i sommer er feil for landsdelen. Jo færre vaksiner vi får, desto flere blir smittet. Å skaffe vaksiner nok, er regjeringens ansvar.

– Men nå sier Preben Aavitsland i FHI at situasjonen i Troms og Finnmark er «rolig og fin»?

– Ja, det sier han, men skal vi høre på han eller på kommunelegen vår Trond Brattland? spør Tromsø-ordføreren retorisk.