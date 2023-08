Mener siktede var alene om drapet i Tana: – Ble drept med spikerpistol

Politiet i Finnmark mener den siktede har vært alene om drapet på Marcus Unsal i Tana, i juni i år. Det skriver de i en pressemelding.

– Marcus Unsal ble skutt og drept av en rekke skudd med spikerpistol i overkroppen og i hodet. Vi mener den siktede har vært alene om drapet.

Det opplyser politiadvokat Ylva H. Kvikstad om.

– Det er gjort en grundig etterforskning, det gjenstår fortsatt noe gjennomgang av digitale enheter, samt at vi venter på en rettspsykiatrisk erklæring før etterforskningen er ferdig og klar til påtaleavgjørelse.

Siktede har forklart at bakgrunnen for drapet har vært knyttet til trusler, og at det har vært utløsende for handlingen.

Foto: Privat

– Det ble tirsdag gjennomført et nytt avhør av den siktede i form av en rekonstruksjon på åstedet. Den siktede har forklart hva som skjedde og det samsvarer med de øvrige funn som etterforskningen har avdekket, sier Kvikstad.

Politiet vil holde ham varetektsfengslet inntil rettssaken er avgjort.

Siktede erkjente drapet tidligere i sommer.

Marcus Unsal ble først meldt savnet 16. juni, før han ble funnet død 26. juni. Unsal ble funnet i et utmarksområdet av en politipatrulje og ettersøkshund.