Mener restriksjoner for bransjen er for strenge – frykter flere vil miste jobben

Ved vannkanten i Tromsø ligger The Edge, byens største hotell. Til vanlig er det plass til 1000 konferansegjester i byggets største rom.

Nå kan de ikke ha mer enn 150 gjester i samme rom for å overholde regelen om en meters avstand.

– Vi er helt avhengig av at regelen om en meters avstand oppheves.

Det sier Ida Jakobsen, direktør ved Clarion Hotel The Edge. Hun har stor forståelse for at smittevernregler er nødvendige, men savner et signal om når regelen oppheves.

– Vi jubler over hvor mye besøk vi har hatt i sommer. Men det er kurs- og konferansemarkedet som bekymrer oss. Det er der vi tjener mest penger. Det er også der vi har flest permitterte, sier hun.

Ida Kristine Jakobsen, direktør ved The Edge i Tromsø, håper å få konferanser tilbake til hotellet. Foto: Nordic Choiche Hotels

Direktøren mener permitteringsperioden burde forlenges like lenge som staten pålegger bransjen restriksjoner.

Fagbevegelsen har tidligere tatt til orde for å forlenge permitteringsperioden.

– Folk vegrer seg for å bestille konferanser fordi det er så mye usikkerhet rundt når grensa fjernes, sier direktøren.

Bekymret for høsten

Leder i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er urolig over hvordan det kommer til å gå med turistnæringa når nordmenn sin ferie er over.

Selv om nordmenn er flinke til å dra på norgesferie er mange steder avhengig av utenlandske turister på høsten.

– Nordmenn har vært flinke til å bruke Norge i juli, men i august og september er bookingene veldig lave. Hvis vi ikke får et stort innrykk av utlendinger så kan det bli veldig svarte måneder for hele næringa i august og september.

Hun mener regjeringen må ta grep for at næringa skal unngå oppsigelser.

– Så lenge myndighetene har restriksjoner på bransjen, så må de være forberedt på å gi støtte, sier Devold.

Leder i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, er urolig over hvordan det kommer til å gå med turistnæringa når nordmenn sin ferie er over. Foto: Per Sollerman

Fjerne restriksjoner

Hun håper begrensninger på hvor mange som kan samles på konferanse, og på hvor tett de kan sitte, fjernes.

– Hvis vi ikke får utenlandstrafikken og konferansetrafikken i gang nå, vil mange måtte stenge tidligere enn tenkt. En del permitterte vil ikke kunne komme tilbake til jobb, men bli sagt opp permanent, sier lederen i NHO.

Deltakere sitter ofte tett i tett på konferanser, men det er ikke lov nå på grunn av smittefare. Bildet er hentet fra en tidligere konferanse i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

Helse går først

Regjeringen gjør justeringer av smitterestriksjoner løpende. Det sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Grunde Almeland.

– Det er tross alt helse som går først. Det er de rådene vi har fått fra helsemyndighetene som vi baserer politikken på.

Almeland sier at det er vanskelig å finne tiltak som passer hele næringa.

– Når Hurtigruten åpner opp ser vi at mye av det aktivitetsbaserte reiselivet langs kysten vår plutselig får en oppsving igjen. Så har vi konferansehotellene rundt Gardermoen som ikke får de store konferansene som de var forespeilet. De sliter veldig.

Direktøren ved The Edge i Tromsø mener enmetersregelen er det store hinderet for hotell som er økonomisk avhengig av konferanser.

– Konferanser er noe helt annet, for hele hotellet brukes. Deltakerne sover på hotellet, bruker møterom, spiser frokost, og bruker baren. Når regelen fjernes kan vi komme oss opp på beina igjen.