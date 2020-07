Kommisjonen ved Presidentens menneskerettighetsråd i Russland har i dag bedt politiet i Moskva om å etterforske pågripelsene av journalister onsdag kveld.

Flere reportere ble arrestert, eller forsøkt arrestert, da de redaksjonelt dekket demonstrasjonen mot endringene i Russlands grunnlov. Noen av reporterne ble løslatt etter at de viste sine akkrediteringer til politiet.

Totalt ble det arrestert over 130 personer under demonstrasjonen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kommisjonen har også publisert en rapport som beviser at journalistene i Russland blir truet og angrepet.

Også internasjonale aktører mener russiske myndigheter angriper ytringsfriheten og bryter journalisters rettigheter.

Blant dem er Den internasjonale menneskerettighetsføderasjonen (FIDH). De er bekymret for pressefriheten i landet, etter at det har vært flere pågripelser og straffeforfølgelser den siste tiden.

Den mest omtalte er arrestasjon av Ivan Safronov, tidligere journalist, militærekspert og rådgiver til lederen av det russiske romfartsbyrået Roskosmos. Han har skrevet flere saker om det russiske forsvaret for avisene Kommersant og Vedomosti.

Ett av de farligste yrkene

Anna Kirejeva, styreleder i Barents Press Russia, mener journalistikk har blitt ett av de farligste yrkene i landet.

– En journalist har ingen beskyttelse mot konsekvensene som denne jobben kan føre til, sier Kirejeva.

Anna Kirejeva, styreleder i Barents Press Russia, mener at russiske lokaljournalister er spesielt utsatt i jobben sin. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun forteller at mange regionale og kommunale medier i Russland ikke er uavhengige fordi de eies av myndighetene. Det gjør det utfordrende å jobbe med kritisk journalistikk i små mediehus.

– Der vil kritiske reportasjer kanskje aldri publiseres. Det viser sårbarheten en journalist står overfor, sier Kirejeva.

Hvis man publiserer kritiske saker, kommer det sjeldent en reaksjon fra myndighetene om det som blir belyst. På den måten blir kritisk journalistikk forsøkt kneblet med taushet. Det gjør noe med motivasjonen til journalistene, mener Kirejeva.

– Hva er da poenget med dette yrket? spør hun retorisk.

Politimenn arresterer Kommersant-journalist Alexander Chernykh under en protest mot arrestasjonen av sin tidligere kollega Ivan Safronov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Kun en måte å forsvare seg

Myndighetenes holdning har ført til at journalistyrket har blitt mer sårbart, ifølge den russiske journalisten Ivan Golunov.

– En journalist kan støte på mange utfordringer. Alt fra økonomiske sanksjoner til trusler om vold eller straffeforfølgelse. Det har også skjedd med meg, sier Golunov.

I fjor sommer ble han pågrepet av politiet og siktet for besittelse og salg av narkotika. Fem dager senere ble anklagene droppet, og gravejournalisten frikjent. I stedet ble det startet en straffesak mot politimennene som hadde pågrepet journalisten.

Journalist Ivan Golunov fikk mye omtale fra kolleger da han ble arrestert sommeren 2019. Bildet ble tatt rett etter at Golunov ble frikjent. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Golunov mener at det kun er én måte å forsvare seg på som journalist i Russland.

– Vi må gjøre samfunnet oppmerksom på hva som skjer, sier Golunov.

I hans tilfelle fungerte det. Saken fikk bred omtale i mediene, og flere journalister over hele landet, inkludert de som jobber i statseide medier, protesterte mot myndighetene.

– Graverende

Geir Flikke er professor i russlandsstudier ved Universitetet i Oslo, og har fulgt situasjonen til russiske journalister i lang tid.

Han forteller at myndighetene har vedtatt en rekke lovendringer de siste årene for å begrense ytringsfriheten, og hvor hensikten er å skremme til taushet.

– Situasjonen er graverende. De kan bli satt under fingert tiltale, sier professoren.

Han trekker frem Ivan Golunov som et eksempel på maktmisbruk fra russiske myndigheter. Og mener, i likhet med ham, at press og oppmerksomhet utenfra er det som må til for å få slutt på praksisen.

Russlandsprofessor ved UiO, Geir Flikke, er bekymret for russiske journalister. Foto: Irina Tjelle / NRK

– Russiske journalister er samtidig aktive forsvarere av egen ytringsfrihet. Så selv om det går nedover med ytringsfriheten, virker det som om det er flere nå som vil forsvare den, sier Flikke.

En aktivist ser ut av politibussen etter å ha blitt pågrepet 7. juli i Moskva under en protest mot arrestasjonen av Ivan Safronov. Han ble pågrepet samme dagen. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP En aktivist blir pågrepet under en protest utenfor høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva. 13. juli protesterte aktivister og journalister mot arrestasjon av Ivan Safronov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Ivan Safronov er tidligere journalist og rådgiver til lederen av det russiske romfartsbyrået Roskosmos. Han ble arrestert 7. juli og anklaget for spionasje til fordel for NATO-landet Tsjekkia. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters Journalist og redaktør Taisija Bekbulatova blir arrestert under støtteaksjonen for Ivan Safronov som fant sted 13. juli utenfor Lefortovo-fengselet. Tidligere jobbet hun sammen med Safronov i avisa Kommersant og er vitne i straffesaken hans. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Politimenn ser på aktivistene og journalistene som protesterer mot arrestasjonen av Ivan Safronov utenfor høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva. Akkurat der sitter Safronov i varetekt. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP Arrestasjonen av Ivan Safronov har fått bred omtale i russiske medier. Men støtteaksjoner for journalisten dekkes i hovedsak av uavhengige og opposisjonelle medier. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Skriver mellom linjene

Anna Kirejeva i Barents Press Russia forteller at mange journalister velger å ikke jobbe med saker som setter et kritisk søkelys mot myndighetene. Hvis de gjør det, bruker de metoder fra sovjetiske tider.

– De er nødt til å skrive mellom linjene for å kunne jobbe i det hele tatt, sier Kirejeva.

Hun presiserer at det fortsatt finnes uavhengige russiske journalister i Barentsregionen. Kirejeva ser imidlertid ikke lyst på framtiden for uavhengig journalistikk i Russland.

– I vårt land er det vanskelig å forutsi noe som helst, men de siste årene viser praksisen at situasjonen ikke blir bedre.

Journalist Ivan Golunov mener selvsensuren har ført til at anonyme forum på nett har blitt veldig populært å bruke som informasjonskilde.

– Disse kanalene ledes ofte av reportere som ikke kan publisere informasjon offentlig. Det er en av de direkte konsekvensene av sensur og selvsensur i Russland, sier Golunov.

Les også: