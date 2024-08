Mener krigsmonument er russisk propaganda på norsk jord

– Vi ser at den russiske generalkonsulen i Kirkenes sender myndighetspersoner til disse monumentene for å drive kransenedlegging. Og så ser vi at det er sympatisører i Øst-Finnmark som deltar på disse seremoniene.

Det sier ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå (Sp), om tre monumenter i kommunen.

Monumentene er satt opp i tidsrommet 2011 til 2019 til minne om partisanene i Finnmark.

Partisanene utgjorde en motstandsbevegelse som bestod av sivile finnmarkinger under andre verdenskrig. De kjempet sammen med sovjetiske styrker mot den tyske okkupasjonsmakten.

Ordfører Labahå mener at monumentene nå misbrukes av russiske sympatisører, deriblant den føderale sikkerhetstjeneste i Russland, FSB.

Det var Barents Observer som først omtalte saken.

Ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå, vil fjerne de tre monumentene da han mener de misbrukes av russiske myndigheter i deres propaganda. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Historieløst av ordføreren

Vardø-ordførerens ønske om å fjerne monumentene møter sterk kritikk hos professor ved instituttet for privatrett ved UiO, Mads Andenæs.

– Dette er direkte forkastelig og historieløst av ordføreren. Folk som tilhørte motstandsbevegelsen under andre verdenskrig, ga sentrale og viktige bidrag til norsk motstandskamp. Disse fikk aldri den anerkjennelsen de fortjente.

Mads Andenæs er professor ved instituttet for privatrett ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Først i 2019 beklaget daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på vegne av norske myndigheter den behandlingen partisanene i Finnmark fikk etter krigen.

– Når anerkjennelsen til slutt har kommet, skal partisanenes innsats på ingen måte blandes inn med Russlands ulovlige invasjon av Ukraina i dag. Det er viktig å holde tunga rett i munnen her, sier Andenæs.

Han mener ordførerens argument om at monumentene misbrukes av russiske myndigheter ikke er godt nok for å rive dem ned.

– Ordføreren må som myndighetsperson være veldig forsiktig når han går inn og omformulerer historien, som det å fjerne monumenter er. Vi liker det ikke når andre land gjør det, sier Andenæs.

Sa opp vennskapsavtale

Ordfører Labahå avviser at han er historieløs.

– Det er bare tull. Vi fremhever den offisielle historien ved å ha våre norske partisanbautaer. Vi har også partisanmuseet her i kommunen.

Fjerningen av de tre minnebautaene er kun en oppfølging av et vedtak i bystyret i Vardø tidligere i år, sier Labahå.

Der ønsket et flertall å si opp kommunens vennskapsavtale med byen Arkhangelsk i Russland på bakgrunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

– Da vi sa opp vennskapsavtalen var det flere momenter i saksfremlegget. Blant annet kom det fram at bystyret bestemmer hva som skal være en helhetlig minnepolitikk i forbindelse med andre verdenskrig og partisanene.

22. juni 2019 ble det siste av de tre monumentene som ordføreren vil fjerne avduket. Foto: Ksenia Novikova / NRK

I vedtaket kommer det fram at Vardø har to norske krigsminnesteder. De tre minnesteinene som ordføreren ønsker fjernet er ikke blant dem.

Det står ikke noe i saksframlegget om at de tre minnesteinene skal fjernes.

– Hvorfor vil du fjerne de tre minnesteinene når det ikke står noe konkret om dette i vedtaket?

– Fordi de ikke er en del av vår helhetlige minnepolitikk som nå er vedtatt av bystyret, sier ordfører Labahå.

Får støtte av historieprofessor

Også professor i russisk historie, Kari Aga Myklebost, mener de tre monumentene er problematiske.

– Disse monumentene er initiert, produsert og betalt av russiske statlige aktører for propagandaformål. De har ingenting å gjøre med fredelig samkvem mellom stater eller folk.

Myklebost har forsket på bruk av monumenter i russisk minnepolitikk, og vært med på å skrive to artikler om blant annet de tre minnesteinene.

– Vi har dokumentert i vår forskning at FSBs veteranforening «Skjold» i Murmansk siden 2011 har hatt en ledende rolle i etableringen av to av disse monumentene.

Professor i russisk historie, Kari Aga Myklebost, ved Norges arktiske universitet, UiT. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Historieprofessoren ved Norges arktiske universitet, UiT, ser ingen grunn til at monumentene skal bli stående.

– Slike monumenter brukes som en del av Russlands fortelling om frigjøringen fra nazistisk okkupasjon. Denne fortellingen brukes i propagandaen for å rettferdiggjøre en denazifisering av Ukraina.

Hun er uenig med jusprofessor Andenæs, som mener ordføreren er historieløs.

– Jeg mener derimot det er historieløst å tenke at disse monumentene har en krigshistorisk verdi. Vi har andre monumenter nettopp til minne om partisanene. Vi trenger ikke monumenter som er initiert av den russiske stat for propagandaformål i Norge.

Myklebost mener det er et godt tegn for lokaldemokratiet at Vardø kommune nå tar grep om saken.

– Vi kan ikke endre vår historie

Vardøhus museumsforening forvalter to av de tre minnebautaene. Styreleder i foreningen, Arnt Bjarne Aronsen, avviser at de er satt opp på initiativ av FSB og andre russiske myndigheter.

– Det er feil. Monumentene er et samarbeidsprosjekt der vi i museumsforeningen har opparbeidet fundamentet. Veteranforeningen «Skjold» i Murmansk har stått for produksjonen av obelisken.

Styreleder i Vardøhus museumsforening, Arnt Bjarne Aronsen, mener det er viktig å ta eierskap til lokal historie. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Aronsen sier monumentene er til minne for til sammen tre navngitte norske partisaner, som ble drept av tyske soldater. To av dem mangler en grav.

– Vi kommer ikke utenom at sivile folk i Vardø har kjempet sammen med sovjetiske soldater mot Nazi-Tyskland. Vi kan ikke endre vår historie. Det er det andre regimer som gjør når de ikke liker historien sin.

Han sier foreningen har respekt for at monumentene ikke faller i smak hos andre, men at det ikke er en grunn til å fjerne dem.

– Vi er overbevist om at det er viktig at lokale krefter tar eierskap til vår egen historie, slik vi gjør med disse minnesmerkene. Hvis ikke vil andre ta eierskap til historien vår, sier Aronsen.