Mener de har løsningen for flyktninger som ingen vil bosette

– Noen av disse kan i verste fall vente i syv-åtte år etter at de har fått oppholdstillatelse før de blir bosatt i en kommune.

Det sier direktør i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang.

Han er bekymret over at kommuner ikke vil ta imot flyktninger med helseutfordringer fordi det koster for mye. En slik familie finner vi i Troms.

I over to år har den kurdiske familien med tre barn som har nedsatt funksjonsevne ventet på en varig adresse i Norge. Men ingen kommuner ønsker å ta dem imot.

Det er frivillig for norske kommuner å bosette flyktninger som har fått opphold i Norge. Direktøren sier at de fleste flyktninger som får opphold bosettes veldig raskt, med unntak av dem som har store helseutfordringer.

– Kommunene ønsker ikke å påta seg den økonomiske risikoen det er å bosette denne kategorien flyktninger, sier han.

I 2019 var det rundt 30 mottaksbeboere i denne situasjonen, hvorav noen har ventet opptil 7–8 år på å bli bosatt, opplyser UDI.

I dag får kommunene tilskudd i fem år for å bosette flyktninger med store helseutfordringer. UDI og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil at ordningen skal utvides til ti år.

– Er det nok?

– Jeg tror det vil være et stort bidrag, men så må man se på om det er nok, sier han.

UDI-direktør Frode Forfang mener staten må ta ansvar for at kommunene skal bosette flyktninger med store helseutfordringer. Foto: HÅVARD GRØNLI / NRK

Direktøren mener det ikke vil bli noe dyrere at staten tar økonomisk ansvar lengre.

– Staten betaler for disse i dag. De bor i statlige mottak i regi av UDI. Det er egentlig bare et spørsmål om å flytte denne kostnaden fra en budsjettpost i staten til en annen i form av økt tilskudd til kommunene, sier han.

– Er det noe de selv kan gjøre for å komme seg ut av den situasjonen?

– Nei. De er prisgitt beslutninger i stat og kommune. Det er så fortvilt at de sitter fast i et system hvor de ikke burde være, sier Forfang.

– Man blir ikke integrert

Det er disse flyktningene som har størst behov for å komme over i en normal situasjon raskest mulig, sier direktøren.

– De bør ikke være i statlige asylmottak over flere år. Man blir ikke integrert i mottak, sier direktøren.

Utlendingsdirektoratet har sammen med IMDi skrevet en kronikk der de ber staten forlenge perioden hvor kommuner får økonomisk tilskudd for å ta imot denne gruppen.

Tidligere har SV krevd at kommunene får mer penger til å ta imot familier med spesielle behov.

Tar med innspillet videre

Grunde Kreken Almeland er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han er enig i at det er særlig viktig å få bosatt personer med spesielle behov.

– Å vente i flere år på å bli bosatt er en vanskelig situasjon å være i for de det gjelder. Derfor er vi også glad for at mange kommuner sender positive signaler med tanke på å bosette. For personer som har permanente, sammensatte hjelpebehov, vil det gjerne kreve en betydelig innsats av ressurser i kommunen de blir bosatt i.

Det skriver Almeland i en e-post til NRK.

– Innspillet som er kommet nå fra IMDi og UDI om hvordan vi kan løse dette, er absolutt et interessant innspill som vi vil ta med i det videre budsjettarbeidet, skriver han.