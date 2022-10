– Jeg synes at det er bra at det står samiske ord på hverdagsvarer. Det gjør at folk som ikke snakker samisk kan lære seg noen hverdagsord, sier samiskspråklige Ilja Birgitte Johnsdatter (13).

Fra nyttår får TINE sine melkeprodukter både norsk og samisk tekst i Troms og Finnmark. Foto: TINE

Det var for ett og ett halvt år siden at Sametinget tok opp med TINE om det også kunne bli samisk tekst på melkekartonger, i tillegg til norsk tekst.

Nå blir det en realitet fra nyttår. Saken har vært behandlet helt i toppen av TINE-konsernet.

– Dette handler primært om at det samiske språket har en historie som strekker seg langt tilbake til før vår tidsregning. Vi ønsker å hedre alle dem som bidrar til å ta vare på denne viktige delen av norsk og samisk kulturarv, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Konsernsjef i TINE Gunnar Hovland sier TINE vil vurdere samisk tekst på melkekartonger i Oslo og i andre deler av landet. Foto: Ole Martin Buene / Ole Martin Buene

Kan komme i Oslo

I første omgang er det melkekartongene i Troms og Finnmark som vil få samisk tekst. Men ordningen kan bli utvidet. Konsernsjefen sier de vil for eksempel vurdere melkekartonger med samisk tekst i Oslo.

– Foreløpig vil de samiskspråklige melkekartongene tappes ved anleggene i Tana og i Alta og distribueres derfra.

– Så får vi etter hvert se om vi kommer til å gjennomføre dette i andre deler av landet, sier Hovland.

Samisk tekst på melkekartong Foto: TINE

Han tror de nye melkekartongene kan være et konkurransefortrinn.

– Det viktigste for oss har vært den samiske kulturen og det samiske språket, at vi løfter fram det samiske språket for den norske befolkningen på denne måten.

Mener samisk blir en del av hverdagen

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener at både samisk og norsk tekst på melkekartonger er et eksempel på en effektiv metode for å kunne styrke statusen til det samiske språket.

– Med dette blir samisk en del av hverdagen. Folk får kjennskap til samisk gjennom kjente produkter. Dette betyr veldig mye for hele det samiske samfunnet, sier Muotka.

Med samisk tekst på melkekartonger blir samisk en del av hverdagen, mener sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Konsernsjef Gunnar Hovland i TINE er forberedt på at det kan komme noen negative reaksjoner på samisk tekst på melkekartonger. Men sier at det vil han kunne leve godt med.

– Vil bli normalisert å bruke samisk

Ilja Birgitte Johnsdatter håper enda flere dagligvarer får samisk tekst. Hun mener konsekvensene kan være store for bruken av samisk språk.

– Kanskje dette gjør at det blir litt mer vanlig og mer normalisert å snakke samisk. Hvis det er samiske ord overalt, blir folk kanskje vant til samisk, sier Ilja Birgitte Johnsdatter.