Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseministeren i Murmansk fylke, Dmitrij Panychev, sa fredag at en kvinne i 50-årene ble funnet død i en brakke på byggeplassen i Belokamenka. Hun jobbet der som renholdsarbeider.

Byggeplassen, som ligger kun 200 kilometer fra den norsk-russiske grensa, har det største utbruddet av koronaviruset i Nordvest-Russland.

Kvinnens arbeidsgiver, selskapet Velesstroj, la ut en melding om at hun ble testet to ganger for koronaviruset, 17. og 23. april.

Den andre testen viste at hun var koronasmittet, men hun hadde ikke symptomer. Derfor fortsatte hun å jobbe.

Fem dager senere fikk hun forkjølelsessymptomer og tørrhoste, og søkte medisinsk hjelp. Hun fikk fri fra jobben og ble sendt på rommet sitt, der hun senere ble funnet død, skrev selskapet.

Etter kort tid ble meldingen fra Velesstroj fjernet.

Det er en del av meldingen som ble fjernet kort tid etter publiseringen. Der står det: «1. mai døde en kvinnelig ansatt i Velesstroj i brakkebyen i Belokamenka. Før obduksjonen er gjennomført, kommenterer legene ikke dødsårsaken». Foto: Skjermdump

Les mer: Moskva: Over 250.000 smittet, tror borgermester

– Var ikke smittet

Like før meldingen fra byggselskapet, meldte Murmansk fylke også om hendelsen.

Ifølge myndighetene hadde derimot ikke kvinnen testet positivt for koronaviruset. Hun hadde heller ikke søkt hjelp hos medisinsk personell på byggeplassen, skrev de.

Sent fredag kveld sa krisestaben til Interfax at kvinnen døde av en hjertemuskelsykdom – dilatert kardiomyopati. Ifølge krisestaben har ikke obduksjonen vist noen tegn til at sykdommen var forårsaket av et virus.

– Menneskeliv har ingen verdi

– Menneskelivet har ikke noe verdi for verken krisestaben eller byggselskapet, sier Violetta Grudina.

Hun er koordinator av Aleksej Navalnuj-staben i Murmansk, en opposisjonsorganisasjon med flere lokale avdelinger over hele Russland.

Hun blir ofte kontaktet av Belokamenka-medarbeidere og deres nærmeste, som ber om hjelp.

Tre av dem fortalte til Violetta at de så kvinnen, og at hun følte seg veldig dårlig.

Violetta Grudina mener at meldingen fra byggeselskapet som ble fjernet, fortalte sannheten om hendelsen i Belokamenka.

Violetta Grudina, koordinator av Aleksej Navalnuj-staben i Murmansk, har lenge fulgt på situasjonen i Belokamenka. Foto: Privat

– Min mening er at Velesstroj hadde publisert ekte informasjon, men at de under press fra Murmansk fylkes krisestab ble nødt til å fjerne meldingen, hevder Grudina.

– Betyr dette at myndighetene skjuler den virkelige situasjonen på Belokamenka?

– Ja. Jeg har aldri trodd på smittetallene som myndighetene kom med, svarer Violetta.

Hun mener at verken myndighetene eller byggeselskapet ønsker å ta ansvaret for tusener smittede og dødsfallet på byggeplassen.

Kommunikasjonsavdelingen i Velesstroj sier til nettavisa B-port at det var selskapets ledelse som tok beslutningen om å fjerne meldingen om dødsfallet.

NRK sendte fredag forespørsler til både selskapet Velesstroj og Murmansk fylke om å svare på kritikken, men har ikke fått noe svar.

Ønsker ikke å stoppe byggearbeidet

– Kola Yard prosjektet i Belokamenka er et av de viktigste prosjektene i Russlands arktiske strategi, sier Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer.

Han har i flere tiår jobbet med Russland som hovedtema.

Thomas Nilsen mener at økonomiske konsekvenser er grunnen til at arbeidet fortsetter på byggeplassen i Belokamenka. Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

På byggeplassen som eies av Novatek, Russlands nest største gasselskap, bygger de et gigantisk verft for leveranser av moduler til det nye LNG-anlegget i Ob-bukta i Sibir.

Nilsen forklarer at LNG-fabrikkene til Novatek skal forsyne Asia og Europa med naturgass i flere tiår fremover.

– Siden byggingen i stor grad finansieres av investorer som får tilbakebetalt i form av leveranser av naturgass, blir de økonomiske konsekvensene av forsinkelser svært alvorlig, sier Nilsen.

Etter hans mening er de økonomiske konsekvensene hovedgrunnen til at Novatek ikke stopper arbeidet i Belokamenka der det er registrert 1.429 smittede av koronaviruset lørdag kveld.

Guvernøren i Murmansk, Andrej Chibis (til høyre), så ikke noen grunn til å stanse arbeidet på byggeplassen i Belokamenka. Bildet ble tatt tidligere i april da han besøkte byggeplassen. Foto: MURMANSK FYLKE

– Spredningen virker å være ute av kontroll. Det kan virke som om arbeidernes helse er underordnet prosjektets fremdriftsplan, sier Thomas Nilsen.

Ifølge planen skal verftet stå ferdig i 2020.

Tidligere uttalte guvernøren i Murmansk fylke, Andrej Chibis, at han ikke så noen grunn til å stanse arbeidet. Han sa det finnes områder på byggeplassen uten smittetilfeller.

– Alle tiltak blir satt inn for å ikke stanse prosjektet som er viktig for hele Murmansk fylke, sa guvernøren.

Novatek bekreftet i en e-post til NRK at byggingen av verftet følger planen og ikke vil bli påvirket av smitteverntiltakene.

For å kunne forlate Belokamenka må ansatte ha to negative tester for COVID-19. Etter at de ankommer hjemmefylkene sine, skal de i 14-dagers karantene.

24. april kom 475 ansatte til Jekaterinburg og Samara. De ble satt i karantene i hoteller. Neste dag fikk syv av dem påvist koronaviruset. Noen dager senere gikk antall smittede opp til 114.

LES MER OM KORONAUTBRUDDET I BELOKAMENKA: Kraftig økning i koronasmitte på byggeplass i Russland.