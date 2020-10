Medkila-keeper ønsket av Vålerenga og Kolbotn

Snøflakene ramler tett i tett ned mot et vinterlig Harstad Stadion. Ute på kunstgresset forbereder Medkila-spillerne seg på helgens bortekamp mot Hønefoss.

Vinner Medkila sine tre siste kamper i 1. divisjon, blir det kvalifisering til Toppserien.

– Det blir et rotterace de tre siste rundene, sier Medkila-trener Margunn Haugenes til NRK.

Hun har et sterkt ønske om å ta laget tilbake til Toppserien.

Keepertalent ønsket av toppklubber

Og en av grunnene til den gode sesongen står aller bakerst på banen.

Medkilas 19 år gamle keeper, Hanne Larsen, har imponert såpass at både Kolbotn og serieleder Vålerenga i Toppserien har sendt brev til Medkila.

– Det er kult at de er interessert. Så får vi se etter sesongen hva som er best for meg. Det er mange ting man må tenke på, sier Hanne Larsen til NRK.

Narvik-jenta har over 20 aldersbestemte landskamper for Norge. Og drømmer stort:

Medkila-keeper Hanne Larsen jakter opprykk. Og er ønsket av Vålerenga og Kolbotn i Toppserien. Du trenger javascript for å se video. Medkila-keeper Hanne Larsen jakter opprykk. Og er ønsket av Vålerenga og Kolbotn i Toppserien.

– Jeg har lyst å spille på det høyeste nivået, kanskje i verden. Men først og fremst så har jeg lyst å ta steget opp her i Norge, sier Hanne Larsen.

Treneren vil beholde Larsen

Kontrakten med Medkila går etter 2020-sesongen.

– Men vi ønsker å beholde Hanne. Hun er en viktig spiller for oss, sier Medkila-leder Ole Martin Linaker.

Trener Margunn Haugenes legger ikke skjul på hun gjerne vil beholde en av sine aller viktigste spillere også i 2021.

– Hun har hele tiden hatt en god utvikling. Og jeg tenker at hun fortsatt kan ha det her hos oss. Så jeg håper Hanne blir. Men jeg skjønner godt at andre klubber lukter på henne.

Vil opp i Toppserien igjen

Medkila-treneren mener det kan være lurt å vente med en overgang.

– Hvis Hanne hadde gått til Vålerenga, og fått stått, så er jo det et steg opp. Men samtidig er ikke det sikkert at hun vil få spille der. Og da er det bedre at Hanne ta en ny sesong i Medkila. Her er hun en sentral spiller og har stor tillit, sier Margunn Haugenes.

Margunn Haugenes har ledet Medkila til kvalikplass i 1. divisjon - tre serierunder før slutt. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Larsen sjøl vurderer situasjonen slik:

– Det sportslige spiller mye inn når jeg skal ta et valg. Men også andre ting. Så vi får se.

Og i beste fall kan det bli spill i Toppserien også med Medkila.

– Vi ønsker oss tilbake. Det er et helt annet liv der oppe. Nå er statusen og økonomien i Toppserien blitt mye bedre. Så det har vi absolutt lyst å få til på nytt igjen, sier Ole-Martin Linaker.